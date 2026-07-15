المنامة، مملكة البحرين : أعلنت شركة البحرين للترفيه العائلي ش.م.ب. (رمز التداول في بورصة البحرينFAMILY) إحدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة البحرين، عن تشكيل مجلس إدارتها الجديد، وذلك عقب استكمال عملية الاندماج العكسي مع شركة ترافل للضيافة القابضة ذ.م.م.

وسيتولى رئاسة مجلس الإدارة السيد/ محمد نظام خنجي. كما يضم المجلس السيد/ محمود محمد علي نائبًا للرئيس، إلى جانب كلٍ من السيد/ خالد محمد الحمادي، السيد/ وسام حسين و السيد/ فيصل حسن الجلاهمة كأعضاء غير تنفيذيين، بالإضافة إلى السيد/ فاروق محمد الخاجة والسيد/ أيمن موسى عبد الغني جاد الله كعضوين مستقلين. وقد تم تعيين المجلس لمدة ثلاث سنوات وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية في مملكة البحرين والنظام الأساسي للشركة.

وجاءت هذه التعيينات عقب استكمال عملية الاندماج العكسي من خلال تبادل الأسهم بين شركة البحرين للترفيه العائلي وشركة ترافل للضيافة القابضة ذ.م.م، التابعة لشركة ديفيدند جيت كابيتال ذ.م.م، والمتخصصة في قطاع الضيافة والترفيه، الأمر الذي أسفر عن دخول شركة ديفيدند جيت كابيتال كمساهم رئيسي في الشركة.

كما أعرب مجلس الإدارة عن خالص شكره وتقديره لأعضاء المجلس السابقين، مثمنًا ما قدموه من جهود وإسهامات قيّمة طوال فترة عضويتهم.

وسيقود مجلس الإدارة الجديد المرحلة المقبلة من نمو الشركة، مستندًا إلى مكانتها كإحدى أكبر شركات الضيافة والترفيه المدرجة في مملكة البحرين، مع مواصلة التوسع في البحرين وأسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي هذا السياق، قال السيد/ محمد نظام خنجي، رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للترفيه العائلي والمؤسس والعضو المنتدب لشركة ديفيدند جيت كابيتال:

"يمثل تعيين مجلس الإدارة الجديد محطة مهمة في مسيرة شركة البحرين للترفيه العائلي مع انطلاق المرحلة المقبلة عقب استكمال الاندماج مع ترافل. ونركز على تعزيز إطار الحوكمة المؤسسية للشركة وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهمينا. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع الإدارة التنفيذية للبناء على الأسس القوية التي أرستها الشركة."

وتضم محفظة الشركة أكثر من 20 علامة تجارية تشمل المطاعم السريعة، والمطاعم الراقية، والمقاهي، إلى جانب مطبخ مركزي. كما تعتمد الشركة في إدارة عملياتها على منصة SoleCorp، التي توفر خدمات التشغيل المركزية، بما يشمل الشؤون المالية والموارد البشرية والمشتريات والخدمات اللوجستية، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويدعم النمو القابل للتوسع.

للتواصل الإعلامي:

آمي فايا

بريد إلكتروني: amy@truffleholding.com

نبذة عن شركة البحرين للترفيه العائلي (BFLC)

شركة البحرين للترفيه العائلي (BFLC) هي شركة مساهمة عامة بحرينية مدرجة في بورصة البحرين، تأسست عام 1994 ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين. بعد اندماجها مع شركة ترافل للضيافة القابضة، أصبحت الشركة إحدى أكبر مجموعات الضيافة والأغذية والمشروبات المدرجة في البحرين، حيث تدير محفظة متنوعة تضم أكثر من 20 علامة تجارية في مختلف قطاعات المطاعم. بدعم من منصة التشغيل المركزية SoleCorp، تركز BFLC على تحقيق التميز التشغيلي، وتطوير مفاهيم ضيافة مبتكرة، والسعي لتحقيق نمو مستدام في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.

نبذة عن شركة ديفيدند جيت كابيتال (DGC)

شركة ديفيدند جيت كابيتال (DGC) هي شركة استثمار مباشر مقرها البحرين، تستثمر في مجموعة متنوعة من القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي، ولها حضور متنامٍ على الصعيد الدولي. منذ تأسيسها عام 2017، كرست شركة DGC جهودها لتعزيز النمو وخلق الفرص من خلال استراتيجية استثمارية تركز على الابتكار. وتشمل محفظتها استثمارات كبيرة في شركات ذات إمكانات عالية.

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