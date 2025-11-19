أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: نظّمت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر (أوقاف أبوظبي) لقاءين توعويين في مجلس هلال زيد الشحي ومجلس مفلح عايض الأحبابي في إمارة أبوظبي، ضمن سلسلة لقاءات "مجالس أبوظبي" الهادفة إلى تعزيز التواصل مع المجتمع، حيث سلّطت أوقاف أبوظبي الضوء على دور الوقف في تطوير منظومة مالية مستدامة تُسهم في تحقيق التنمية المتوازنة وتعزيز الرفاه الاجتماعي في الإمارة.

وتأتي هاتين الجلستين في إطار جهود أوقاف أبوظبي لرفع مستوى الوعي العام حول التحولات المؤسسية الحديثة في إدارة الأوقاف، لا سيما من خلال تأسيس شركات وقفية متخصصة تُدار وفق مبادئ الحوكمة والاستثمار المسؤول. وقد ناقش الحضور أهمية هذه الشركات في تحويل منظومة الأوقاف إلى أداة تنموية فاعلة تُسهم في دعم أولويات أبوظبي الاستراتيجية، من خلال إدارة الأصول واستثمارها بطريقة تعزّز مرونة المنظومة الوقفية في الإمارة واستدامة مواردها المخصّصة للقضايا الاجتماعية.

واستعرضت "أوقاف أبوظبي" خلال الجلستين دور الشركات الوقفية في تنويع أدوات التمويل وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والتنمية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي طويل الأمد يُسهم في الارتقاء بجودة الحياة في الإمارة ودعم الفئات الأكثر احتياجاً. كما أوضحت الهيئة أهمية تطوير نماذج حوكمة متكاملة تضمن الشفافية والكفاءة في إدارة العوائد، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي في بناء اقتصاد قائم على المسؤولية المجتمعية والاستدامة المالية.

وقال عبدالله العامري، مدير إدارة الأوقاف في أوقاف أبوظبي: "تُجسّد شركات الأوقاف نموذجاً رائداً في الاستثمار الاجتماعي المستدام، ونهدف من خلالها إلى تحويل الأوقاف إلى منظومة اقتصادية متكاملة ترفد اقتصاد أبوظبي وتدعم استدامة موارده. فكل استثمار وقفي يُعدّ مساهمة مباشرة في بناء مستقبل أكثر توازناً يربط بين التنمية الاقتصادية والالتزام الإنساني، وتأتي هذه الجلسات امتداداً لجهودنا في تعزيز الوعي المجتمعي بدور الأوقاف والشركات الوقفية في دعم مسيرة التنمية وترسيخ مفهوم العطاء المستدام في الإمارة."

واختُتم اللقاءان بتبادل الآراء حول آفاق تطوير الشركات الوقفية في إمارة أبوظبي، ودورها في رفع كفاءة إدارة الموارد ودعم المشاريع ذات الأثر المجتمعي الملموس، تأكيداً على رسالة "أوقاف أبوظبي" في بناء نموذج وقفي مؤسسي يُسهم في ترسيخ قيم العطاء، وتحقيق منظومة وقفية متكاملة تجمع بين الاستثمار المسؤول والتنمية الاجتماعية المستدامة، بما يعزّز أثر الأوقاف ودورها التنموي في المجتمع على المدى الطويل.

نبذة عن أوقاف أبوظبي:

تأسست ”أوقاف أبوظبي“ في مايو 2023، بهدف تطوير قطاع الأوقاف من خلال تعظيم الأثر الاجتماعي والمالي للأصول الوقفيّة في المجتمع عبر الاستثمارات والشراكات الرامية إلى تحقيق قيم الاستدامة.

وبالإضافة إلى إدارة جميع العمليات والأنشطة الوقفيّة، تتولى أوقاف أبوظبي مهام الوصاية المالية على ثروات القُصَّر والمحجور عليهم ومن في حكمهم، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي والاجتماعي.

وتعمل أوقاف أبوظبي كذلك على ترسيخ ثقافة الوقف، وتنظيم فعاليات ومؤتمرات وندوات تسلط الضوء على دورها في إدارة واستثمار الأوقاف وأموال القُصَّر. كما تسعى الهيئة إلى إعادة تشكيل الممارسات الوقفيّة على مستوى الإمارة، بما يضمن تطورها ومواكبتها لأفضل المعايير.

