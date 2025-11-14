أبوظبي : ضمن مشاركته في معرض دريفت إكس2025 المقام ضمن النسخة الافتتاحية من "أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة" الذي يُنظِّمه "مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة"، أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن بدء التشغيل التجاري للمركبات ذاتية القيادة بالكامل من المستوى الرابع للقيادة الذاتية، وذلك في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمثل هذا التشغيل ثمرة تعاون وثيق بين مركز النقل المتكامل ومختبر التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة الإشراف على اختبار أنظمة القيادة المتقدمة في وزارة الداخلية، وتحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، بهدف دعم التشغيل التجاري الآمن والمنظم لتقنيات القيادة الذاتية المتقدمة في الإمارة، بما يتماشى مع الأطر التشريعية والتنظيمية المعتمدة في دولة الإمارات.

وفي هذا الإطار، منح مركز النقل المتكامل أول تصريحين تشغيليين لتمكين التشغيل التجاري للمركبات ذاتية القيادة بالكامل، حيث ستتولى شركة "وي رايد" تنفيذ عمليات التشغيل التجريبي في مرحلته الأولى بالتعاون مع "أوبر" و"تواصل"، فيما تنفّذ "أوتوغو – كي تو" عملياتها بالتعاون مع "أبولوجو - بايدو"، وذلك بعد استيفاء جميع متطلبات السلامة والجاهزية التشغيلية، واجتياز سلسلة من مراحل اختبار دقيقة شملت تقييم الأداء، وأنظمة الاستشعار، واستجابة المركبات في بيئات مرور واقعية في أبوظبي.

أظهرت الاختبارات التي أُجريت حتى أكتوبر 2025 أن مركبات الأجرة ذاتية القيادة التابعة لشركة "وي رايد" قد قطعت أكثر من 800 ألف كيلومتر في أبوظبي، حيث تُنفِّذ كل مركبة ما يصل إلى 20 رحلة خلال فترة تشغيل تمتد لـ 12 ساعة. هذا وتُدير شركتا "أوبر" و"وي رايد" حاليًا أكبر شبكة مركبات أجرة ذاتية القيادة تجاريًا في منطقة الشرق الأوسط، ضمن نطاق تغطية يشمل نحو 50% من المنطقة الحضرية الرئيسية في أبوظبي. كما تُجري "وي رايد" منذ الربع الثاني من عام 2025 اختبارات تشغيلية وفق المستوى الرابع، في أول تجربة من نوعها على مستوى المنطقة. وتُعد هذه النتائج مؤشرًا قويًا على جاهزية شركة "وي رايد" للانتقال إلى التشغيل التجاري الكامل للمركبات ذاتية القيادة في أبوظبي.

كما حقّقت "أوتوغو – كي تو" إنجازاً نوعياً بحصولها على اعتماد التشغيل الكامل للمركبات ذاتية القيادة من المستوى الرابع في جزيرة ياس خلال فترة زمنية قياسية، بعد انتقالها من مرحلة التشغيل التجريبي في منتصف يوليو 2025 إلى خدمة معتمدة من المركز بنهاية سبتمبر 2025. وخلال هذه الفترة، نفّذ أسطول المركبات أكثر من 100,000 كيلومتر من الاختبارات التشغيلية على الطرق، متدرجاً بسرعة من مرحلة التشغيل بوجود مشغّل سلامة، إلى الإشراف من المقعد الأمامي، وصولاً إلى التشغيل الذاتي الكامل دون أي مشغّل داخل المركبة.

وسيقوم المركز بمراقبة حركة وتشغيل هذه المركبات في الزمن الفعلي بالتنسيق مع المشغلين من خلال منصة إلكترونية متطورة تتيح التتبع المباشر للمركبات، وتسجيل وتحليل أي حوادث أو مخالفات بشكل فوري، بما يضمن الالتزام الكامل بشروط التصاريح ومتطلبات السلامة التشغيلية. وتُعد هذه المنصة أحد الابتكارات الريادية على مستوى المنطقة، إذ تمكّن المركز من الإشراف الذكي على منظومة المركبات ذاتية القيادة وتعزيز ثقة الجمهور في مستقبل النقل الذكي والمستدام في إمارة أبوظبي.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة: "يمثل هذا التصريح إنجازاً استراتيجياً يرسخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في مجال التنقل الذكي والمستدام، ويعكس الرؤية الاستباقية لحكومة أبوظبي في تمكين التقنيات المستقبلية وتطبيقاتها الواقعية ضمن منظومة نقل آمنة وفعّالة. وقد حرصنا في مركز النقل المتكامل، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، على وضع أطر تنظيمية وتشغيلية متكاملة تضمن أعلى معايير الأمان والجودة في التشغيل التجاري للمركبات ذاتية القيادة بالكامل، بما يواكب أهداف أبوظبي في أن تصبح نموذجاً عالمياً للمدن الذكية والمستدامة."

وتمثل هذه الخطوة مرحلة محورية في مسيرة أبوظبي نحو بناء منظومة نقل ذكية متكاملة، تُسهم في تسريع تبني حلول النقل الذاتي من خلال التعاون المستمر بين الجهات التنظيمية وشركات التكنولوجيا العالمية، بما يعزز مكانة الإمارة كوجهة رائدة في مستقبل النقل الذكي.

