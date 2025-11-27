أعلنت ZMH Advisors LLC ("ZMH Advisors")، وهي شركة رائدة تعتمد على البيانات في مجالات إشراك أصحاب المصلحة والاستدامة وحوكمة الشركات والاستشارات المتعلقة بالسياسات، عن توقيع مذكرة تفاهم (MOU) مع شركة Takamol Holding ("Takamol") خلال منتدى الاستثمار الأمريكي–السعودي المنعقد في واشنطن العاصمة. وتم توثيق هذه الشراكة رسميًا بين الدكتور Ahmad Al-Yamani، الرئيس التنفيذي لشركة Takamol Holding، وWaheed Hassan، محلل مالي معتمد (CFA)، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ZMH Advisors.

تجمع هذه الشراكة بين التحليلات المملوكة حصريًا لشركة ZMH Advisors، وخبراتها في جمع المعلومات عن أصحاب المصلحة والحوكمة، وقدراتها في تقديم الاستشارات المتعلقة بالسياسات، وبين الحضور الوطني لشركة Takamol وريادتها في مجال التمكين الاجتماعي والاقتصادي والرقمي في إطار رؤية السعودية 2030.

صرّح Waheed Hassan، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ZMH Advisors، قائلاً: "يُعَدّ توقيع مذكرة التفاهم هذه خلال منتدى الاستثمار الأمريكي–السعودي خطوةً جوهريةً نحو تعزيز وجودنا في المنطقة." وأضاف: "بصفتنا جهة استشارية موثوقة للشركات العالمية في مجال الاستدامة والحوكمة، فإننا نتطلع إلى دعم رؤية Takamol لتصبح رائدة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المنطقة."

أدت شركة Takamol، منذ تأسيسها عام 2013، دورًا محوريًا في دعم سوق العمل من خلال تقديم حلول مستدامة تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتحت قيادة الدكتور Ahmad Al-Yamani، أصبحت Takamol جهة تمكين وطنية تربط بين السياسات والتطبيق، والأفراد والفرص، والابتكار والنتائج، مسرّعةً مسيرة المملكة العربية السعودية نحو تحقيق رؤية 2030 وما بعدها.

نبذة عن ZMH Advisors

ZMH Advisors هي شركة استشارية تعتمد على البيانات، متخصصة في مجالات إشراك أصحاب المصلحة، والاستدامة، وحوكمة الشركات، ووضع استراتيجيات السياسات العامة. تجمع الشركة بين التحليلات المملوكة لها حصريًا وخبراتها الاستشارية العميقة لدعم المؤسسات على التكيف مع المعايير العالمية المتطورة، وتعزيز قدراتها المؤسسية، وبناء مرونة مستدامة على المدى الطويل.

