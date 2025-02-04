أبوظبي: أعلنت كل من شركة جيوان القابضة وشركة زوديا ماركتس وشركة ميتا ألفا المحدودة اليوم عن الإطلاق الرسمي لشركة ZMG7 ذ.م.م التي تستهدف إعادة تعريف النظام العالمي للأصول الرقمية. تجمع هذه الشراكة الفريدة من نوعها بين خبرات وموارد ثلاث شركات تُعتبر من مراكز القوة في مجال التمويل والابتكار الرقمي، بهدف بناء تحالف مؤثر يحدِث فارقاً حقيقياً على ساحة العملات الرقمية.

وتمتلك شركة جيوان القابضة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، محفظة متنوعة من الاستثمارات الاستراتيجية في مختلف القطاعات الحيوية، والتي مكنتها من أن تكون مساهماً فاعلاً في القطاع المالي بالعاصمة الإماراتية وخارجها.

بينما تعمل زوديا ماركتس كشركة وساطة في الأصول الرقمية مدعومة من بنك ستاندرد تشارترد ضمن العديد من الأسواق العالمية الرئيسية، بما في ذلك أبوظبي، وتعد من أولى مؤسسات الوساطة في الأصول الرقمية. رسخت الشركة مكانتها الرائدة في قطاع إدارة سيولة السوق الفورية خارج البورصة، واكتسبت سمعة طيبة لريادتها في مجال تقديم خدمات التسعير والتسوية للعملاء، من خلال بنيتها التحتية المصرفية عالمية المستوى.

تأسست شركة ميتا ألفا المحدودة في عام 2021، وهي شركة عالمية رائدة في مجال منتجات وخدمات إدارة الثروات التي تركز على الأصول الرقمية. وبصفتها شركة تابعة لشركة ميتا ألفا المحدودة، تتخصص الشركة في مشتقات العملات الرقمية، وتخدم مؤسسات مثل البورصات، وشركات التعدين، وصناديق الاستثمار، والمكاتب العائلية. تهدف شركة ميتا ألفا المحدودة إلى ريادة صناعة إدارة الثروات المشفرة من خلال الاستفادة من خبرات أفضل المواهب من بنوك وول ستريت والمعرفة العميقة بمجال البلوك تشين، حيث تقود الابتكار والشفافية والنمو المستدام لعملائها في جميع أنحاء العالم.

وتعليقًا على هذه الخطوة الاستراتيجية، يقول علاء العلي، الرئيس التنفيذي لشركة جيوان القابضة: "تجسّد ZMG7 رؤية الابتكار والتعاون التي تُعدّ محور قيمنا في شركة جيوان القابضة ودليلاً على المكانة المتنامية لأبوظبي كمركز عالمي للأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية".

وأضاف عامر العش، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة جيوان القابضة: "من خلال توحيد جهودنا مع زوديا ماركتس وميتا ألفا، نهدف إلى فتح آفاق غير مسبوقة في مجال الأصول الرقمية، ودفع عجلة نموها السريع والمستدام في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة".

كما علق أدريان وانج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا ألفا المحدودة، قائلاً: "أنا سعيد بشراكتنا ورؤيتنا المشتركة للنهوض بالأصول الرقمية في الشرق الأوسط. نحن نسعى للعب دور محوري في دفع عجلة تبني الأصول الرقمية على نطاق واسع في المنطقة، ونتطلع لتوسيع نطاق حضورنا في هذه السوق الديناميكية"

كما أعرب عثمان أحمد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة زوديا ماركتس، عن حماسه لإعلان اليوم، حيث قال: "إنه لشرف كبير لنا أن نتعاون مع مؤسسات مرموقة مثل جيوان القابضة وميتا ألفا. إن قدراتنا الفريدة وبنيتنا التحتية المتكاملة ستساعد على بناء تعاون قوي وفعال، مما سيمكننا من المساهمة في نمو أسواق الأصول الرقمية العالمية. وبعد أن حصلنا على ترخيص للخدمات المالية من هيئة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي في 24 ديسمبر الماضي، نؤكد التزامنا تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز منظومة الأصول الرقمية".

يمثل تشكيل شركة ZMG7 مبادرة نوعية تسعى إلى تعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال إدارة الأصول الرقمية العالمية، كما ستقدم قيمة مضافة من خلال الاستفادة من الخبرات المتميزة للشركاء، ما يعزز مكانة أبوظبي ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي كمساهمين فاعلين في مستقبل التمويل.

جيوان القابضة

جيوان القابضة هي مجموعة استثمارية بارزة تتخذ من أبوظبي مقراً لها وتلتزم بدفع عجلة النمو والابتكار في مختلف القطاعات الحيوية. تماشياً مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 الطموحة، تسعى المجموعة إلى المساهمة في تشكيل مستقبل مشرق قائم على تسخير إمكانات الصناعات المتنوعة.

ميتا ألفا المحدودة

تأسست شركة ميتا ألفا المحدودة في عام 2021، وهي شركة عالمية رائدة في مجال منتجات وخدمات إدارة الثروات التي تركز على الأصول الرقمية. وبصفتها شركة تابعة لشركة Metalpha Technology Holding Limited، (MATH وفقًا لبورصة ناسداك) تتخصص الشركة في مشتقات العملات الرقمية، وتخدم مؤسسات مثل البورصات، وشركات التعدين، وصناديق الاستثمار، والمكاتب العائلية. تهدف شركة ميتا ألفا المحدودة إلى ريادة مجال إدارة الثروات المشفرة من خلال الاستفادة بخبرات أفضل المواهب من بنوك وول ستريت والمعرفة العميقة بمجال البلوك تشين، حيث تقود الابتكار والشفافية والنمو المستدام لعملائها في جميع أنحاء العالم.

زوديا ماركتس

زوديا ماركتس هي أول مؤسسة وساطة للأصول الرقمية تقدم حلول تداول شاملة خارج البورصة (OTC) للعملاء في جميع أنحاء العالم. انبثقت من وحدة الابتكار التابعة لبنك ستاندرد تشارترد، وشركة إس سي فنتشرز، وشركة أو إس إل جروب في آسيا، مجموعةOSL، وتدعم زوديا ماركتس أكثر من 50 من الأصول الرقمية وما يزيد عن 20 عملة ورقية.

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