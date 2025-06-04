أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : وقعت مجموعة ZK القابضة الرائدة في الاستثمار والتي تتخذ من العاصمة أبوظبي مقرًا لها، مع Esyasoft التابعة للشركة العالمية القابضة (IHC) والمختصة بالتقنيات الذكية والطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير قطاع الطاقة في العراق من خلال استكشاف فرص الشراكة في مشاريع مبتكرة ومستدامة.

ووقع الاتفاقية كل أحمد محسن الرئيس التنفيذي التجاري لمجموعة ZK القابضة و عبد الكريم صوان - نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Esyasoft القابضة ،وقد شهد التوقيع تواجد المديرين التنفيذيين من كلا الطرفين.

وبارك الدكتور زياد خلف رئيس مجلس إدارة "مصرف التنمية الدولي" ورئيس مجموعة ZK القابضة اهذه الاتفاقية والتي تعتبر خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز قطاع الطاقة وعلى وجه الخصوص في دولة العراق من خلال الشركات الشقيقة للمجموعة .

وقال خلف سنجمع بين خبرتنا في معطيات السوق العراقية وحلول الطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من إ Esyasoft لتكون هذه الاتفاقية نقطة انطلاق مهمة لقطاع الطاقة في العراق مع التزامنا بدعم رؤية العراق للتحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وابتكارًا.

مؤكدا ان العراق يخطو بثبات نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وتعزيز قدراته إلى مستوى يُمكنه من استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقًا .

وتهدف مذكرة التفاهم إلى دمج خبرات مجموعة ZK القابضة في مختلف قطاعات الأعمال مع تقنيات Esyasoft المتقدمة من أجل تطوير البنية التحتية للطاقة في العراق وتعزيز القدرات الفنية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.

وتعتبر خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز قطاع الطاقة في العراق حيث ستُرسي مذكرة التفاهم أساسًا لإحداث ثورة في بنية الطاقة العراقية من خلال ابتكار حلولًا في مجال الطاقة الشمسية والشبكات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتخزين الطاقة لدفع عجلة تحول الطاقة المستدام في العراق.

وستساهم أيضا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحويل العراق إلى مركز مهم للطاقة المستدامة وذلك من خلال نقل التكنولوجيا وإعادة تحديث منظومة الطاقة، وابتكار حلولًا في مجال الطاقة الشمسية والشبكات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتخزين الطاقة لدفع عجلة تحول الطاقة المستدام في العراق .

نبذة عن مجموعة ZK القابضة

تندرج تحت مظلة مجموعة ZK القابضة االقابضة شركات شقيقة تمتد لعقود من الزمن، مما يعكس تراثًا طويلًا من الابتكار والنمو .لتقدم نموذجًا يُحتذى به في الابتكار والتنوع والاستدامة. تستند الشركة إلى محفظة استثمارية شاملة تضم 8 قطاعات رئيسية، تشمل القطاع المالي، التأمين، الطاقة، اللوجستيات، الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، العقارات، والسياحة، وتعتمد على خبرة تمتد لستين عامًا وعلى تفاني أكثر من 1500 موظف.

تهدف الشركة إلى ترسيخ مكانتها الاستراتيجية بما يسهم في تحقيق التميز والريادة في الاقتصاد المعرفي عالميًا، وتوفير فرص مثالية لتعزيز التنمية الاقتصادية، معتمدةً على مهنيتها والتزامها بمبادئ الشفافية والكفاءة المؤسسية لضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

مجموعة ZK القابضة ، شركة إماراتية وتتخذ من العاصمة أبو ظبي مقرا لها وهي شركة متكاملة تجمع بين عدة شركات تعمل في مختلف البلدان، وتركز على تحفيز النمو الاقتصادي وتطويره، خصوصًا في الأسواق التي تتميز بفرص استثمارية كبيرة مثل العراق والإمارات والعديد من الدول.

للاطلاع على مزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://zkholding.ae/

نبذة عن Esyasoft القابضة

تُعد مجموعة يسياسوفت القابضة الرائداة عالمياً في في دعم التحول في قطاع الطاقة والمتخصصة في تطوير وتقديم حلول البنية التحتية الذكية المتطورة التي تعزز الاستدامة ، حيث تقدم مجموعة شاملة من الخدمات الهندسية والتصنيع وتقنية المعلومات والتحليلات والمنتجات والحلول .

تقود إيسياسوفت محفظة الطاقة والمرافق والموارد للشركة العالمية القابضة (IHC) في دولة الإمارات العربية المتحدة ،وانطلقت مسيرة الشركة العالمية القابضة في عام 1999، ورسخت مكانتها لتصبح اليوم واحدة من أبرز الشركات الاستثمارية العالمية الرائدة،

وانطلاقاً من رؤيتها الطموحة للتأثير الإيجابي على حياة مليار شخص حول العالم وتحقيق خفض يصل إلى 10 مليار طن من انبعاثات الكربون على المستوى العالمي، تقف مجموعة إيسيا سوفت في طليعة الشركات الرائدة في بناء النظم البيئية للطاقة النظيفة والمستدامة والمدعومة بالبيانات والتحليلات المتقدمة.

للاطلاع على مزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.esyasoft.com

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