(المنامة، البحرين) – في خطوة هامة نحو دعم إطار عمل تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز المرونة الرقمية في مختلف القطاعات الصناعية والاستثمارية في مملكة البحرين، أعلنت ZENDATA البحرين عن تحالف استراتيجي مع شركة استثمارات الزياني وشركة ميدال للكابلات. جاء ذلك خلال حفل توقيع الاتفاقية الذي أقيم في المقر الرئيسي لشركة استثمارات الزياني.

وبهذه المناسبة، قال السيد ماجد الزياني، العضو المنتدب لشركة استثمارات الزياني: "تساهم مثل هذه المبادرة الطموحة في دعم أهدافنا الاستراتيجية الرامية إلى حماية عملياتنا وتطوير إمكانياتنا الرقمية خلال رحلتنا نحو تحقيق المزيد من النمو والتنوع."

وأضاف السيد راشد حامد الزياني، العضو المنتدب لشركة ميدال للكابلات قائلا: "تحظى عملية تطوير الأنظمة الرقمية والمعلوماتية للشركة بأهمية كبيرة، وذلك لضمان تحقيق الكفاءة التشغيلية وتوفير خدمات موثوقة، مما يعزز قدرتنا على تلبية احتياجات المستقبل بكل ثقة واقتدار."

ومن جانبها، قالت السيدة إيزابيل ماير، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ZENDATA: "إننا سعداء بالتعاون مع شركتي استثمارات الزياني وميدال للكابلات. إن ثقتهم الغالية في خبراتنا تؤكد التزامنا المشترك بتعزيز الابتكار واستمرارية الأعمال والإدارة المسؤولة لمخاطر تكنولوجيا المعلومات."

تعد هذه الشراكة الطموحة انعكاسًا واضحًا للرؤية المشتركة نحو تطبيق الحلول الرقمية المتطورة والإجراءات الصارمة لحماية أمن المعلومات، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية في المملكة، مع تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتضافر الجهود لدعم مسيرة التحول الرقمي لمملكة البحرين.

-انتهى-

#بياناتشركات