أعلنت شركة ZENDATA Cybersecurity، الشركة العالمية الرائدة في توفير حلول الأمن السيبراني المتطورة، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع معهد ريبوت للبرمجة (Reboot01)، المعهد الرائد المتخصص في البرمجة. تهدف الاتفاقية إلى تطوير المواهب البحرينية وتعزيز مهاراتها في مجال الأمن السيبراني والاستفادة منها في عملياتها في المنطقة والخارج.

ويعكس هذا التعاون التزام ZENDATA المتواصل بدعم الكفاءات المحلية، وتعزيز الابتكار في المنطقة، وتمكين الجيل القادم من قادة الأمن السيبراني. ومن خلال هذه الشراكة، تهدف ZENDATA إلى الاستعانة بالمطورين البحرينيين المدربين لدى Reboot01 للمشاركة في تطوير منتجاتها في مجال الأمن السيبراني وفي مشاريع الأبحاث والتطوير، بما يعزز إمكانيات الأمن السيبراني لعملائها من جميع أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة، قال ينال جلاد، المدير التنفيذي لمعهد ريبوت للبرمجة (Reboot01): "تأسس معهد ريبوت على أساس مبدأ راسخ بأنه يمكن تعزيز التكنولوجيا والابتكار من خلال تمكين المواهب المحلية والوثوق بها. وتعد شراكتنا مع ZENDATA مثالا حيًا على هذه الرؤية الطموحة. فمن خلال تضافر جهودنا، فإننا نسهم في تمكين المطورين البحرينيين بما يضمن مشاركتهم الفعالة في رسم ملامح مستقبل الأمن السيبراني على المستوى العالمي."

وتعد استثمارات ZENDATA في تطوير المواهب المحلية جزءًا لا يتجزأ من رسالة الشركة والتي تهدف إلى خلق منظومة مستدامة للأمن السيبراني تلبي احتياجات الأمن في السوق العالمية، وذلك من خلال الاستفادة من خدماتها المتميزة في المنطقة. وسوف تتيح هذه الشراكة توفير خدمات تلبي احتياجات المنطقة، مع تصدير الخبرات البحرينية في مجال الأمن السيبراني إلى أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ومن جانبها، قالت السيدة إيزابيل ماير، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ZENDATA: "إن شراكتنا مع معهد ريبوت للبرمجة ليس مجرد مبادرة للتوظيف، إنه استثمار استراتيجي في مستقبل الأمن السيبراني. إنه استثمار قائم على المواهب الاستثنائية، والإرادة القوية، والإمكانيات الإبداعية للمطورين البحرينيين. إننا نؤمن بأن هذا التعاون سوف يرسي معايير جديدة لتمكين المواهب المحلية، مع توفير خدمات عالمية المستوى للأمن السيبراني."

وتأتي هذه الشراكة بين ZENDATA وReboot01 لتشكل انعكاسًا واضحًا للرؤية المشتركة نحو بناء القدرات التكنولوجية، وتعزيز روح ريادة الأعمال، وتحقيق التميز في مجال الأمن السيبراني على أيدي الكوادر البحرينية الموهوبة، والتطلعات العالمية الطموحة.

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