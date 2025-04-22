الشراكة الجديدة تدعم تبني المركبات الكهربائية من خلال تقديم رصيد شحن مجاني قابل للاسترداد عبر شبكة محطات "الإمارات لشحن المركبات الكهربائية" على مستوى الإمارات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة– وقّعت شركة "الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية" (UAEV)، المشروع المشترك بين وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، اتفاقية استراتيجية مع مجموعة عبد الواحد الرستماني لتعزيز تجربة الشحن لمتعاملي المركبات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وجرى توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات "معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية 2025" (EVIS)، وهي تصب في إطار تعزيز التزام دولة الإمارات الراسخ بتسريع التحوّل نحو التنقل المستدام وحلول النقل المستقبلية.

شمل الحضور هشام الزاهد، الرئيس التنفيذي للشركة، وبدر العوضي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، وأندرو تشان، الرئيس التنفيذي للعمليات، ممثلين عن شركة UAEV؛ وسناء وحمان، الرئيس التنفيذي لـAWR Mobility Services، وسارة أوهارا، رئيسة قسم التسويق والاتصالات، وسانديب أرورا، مدير التميز المؤسسي، ممثلين عن مجموعة عبد الواحد الرستماني.

ومن خلال شركتها الرائدة في قطاع المركبات، تعد مجموعة عبد الواحد الرستماني الموزع الحصري لمركبات علامتي "زيكر" و"سمارت" في دولة الإمارات، حيث تدير عمليات البيع وخدمات ما بعد البيع لهاتين العلامتين الرائدتين في مجال المركبات الكهربائية المتطورة. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقدم المجموعة رصيد شحن للمتعاملين الذين يشترون مركبات "Zeekr" و"smart" من أجل شحنها من شبكة محطات UAEVالمنتشرة على مستوى الدولة. ويمكن الحصول على هذا الرصيد بسهولة عبر التطبيق الخاص بشركة UAEV للهاتف المحمول واستخدامه في أي محطة تابعة للشركة، مما يوفر للسائقين وصولاً سلساً وخالياً من التعقيدات إلى واحدة من أسرع شبكات الشحن نمواً في الإمارات.

وفي إطار تعليقه على الاتفاقية، قال هشام الزاهد، الرئيس التنفيذي لشركة " الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية " (UAEV): "تمثل هذه الشراكة محطةً فارقةً في مهمتنا الرامية لجعل تبني المركبات الكهربائية أسهل وأكثر فائدة وفي متناول الجميع في دولة الإمارات. وستسهم هذه الشراكة في تحسين تجربة تملك المركبات، بالإضافة إلى تسريع تحوّل الدولة نحو النقل النظيف. وتلعب الشراكات الاستراتيجية كهذه دوراً محورياً في تعزيز ثقة المستهلكين على المدى الطويل بوسائط النقل الكهربائي. فعندما تتوفر البنية التحتية اللازمة للشحن والمزايا المبتكرة، يصبح تبني المركبات الكهربائية أكثر سهولةً وخطوةً طبيعية لكل من يرغب بشراء مركبة".

ومن جانبها، قالت سناء وحمان، الرئيس التنفيذي لـAWR Mobility Services في مجموعة عبد الواحد الرستماني: "هذا التعاون أكثر من مجرد اتفاقية أعمال بين شركتين، فهو تحالف استراتيجي يركز في المقام الأول على تثقيف المتعاملين بوسائط النقل الكهربائي وتعزيز إمكانية وصولهم إليها، بالإضافة إلى دعم الاستدامة. ولا يقتصر هدف شراكتنا على تعزيز تبني المركبات الكهربائية وحسب، وإنما نطمح إلى إرساء معيار جديد في سبل التنقل".

وأضافت وحمان: "تلتزم مجموعة عبد الواحد الرستماني بدعم رؤية الإمارات في تحقيق الحياد المناخي. وتلبي هذه الشراكة مع شركة UAEVحاجة السوق الملحة لبنية تحتية قوية لشحن المركبات الكهربائية، مما يشجع على تبينها في مختلف أنحاء الدولة".

وتدعم هذه الشراكة استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 والسياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، من خلال تحسين وصول سائقي المركبات الكهربائية إلى محطات الشحن وتعزيز راحتهم، فضلاً عن تعزيز تبني حلول التنقل الذكية مناخياً. ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود مجتمعةً في خفض أكثر من 100 ألف طن من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030، وهي خطوة مهمة نحو إرساء مستقبل منخفض الانبعاثات وأكثر استدامةً.

تمتلك UAEV حالياً 122 منفذ شحن قيد التشغيل– منها العديد من أجهزة الشحن فائقة السرعة – ومن المتوقع أن يرتفع عددها إلى 300 منفذ بحلول نهاية 2025، مما يجعلها أكبر شبكة شحن للمركبات الكهربائية في الإمارات الشمالية، بالإضافة إلى خططها لمواصلة التوسع في مختلف أنحاء الإمارات. وتتوزع محطات شحن التيار المستمر التابعة للشركة على مواقع استراتيجية، مما يمنح السائقين الثقة للتنقل بحرية لمسافات طويلة، ويحد من مخاوفهم بشأن مدى القيادة وإمكانية الوصول إلى محطات الشحن.

لطالما شكلت محدودية محطات الشحن والقلق من مدى القيادة أبرز معوقات انتشار المركبات الكهربائية على نطاق واسع في الإمارات. ومن خلال هذه الشراكة، تتعاون مجموعة عبد الواحد الرستماني وشركة "الإمارات لشحن المركبات الكهربائيةUAEV " على معالجة هذه التحديات، وذلك من خلال توفير حلول شحن مريحة وموثوقة وسهلة الوصول، مما يزيل أحد أكثر المخاوف شيوعاً بين المشترين المحتملين ويمهد الطريق لتبني المركبات الكهربائية على نطاق أوسع.

وتساهم هذه المبادرة كذلك في تحقيق رؤية " الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية " لبناء شبكة شحن سهلة الوصول والاستخدام وموثوقة تدعم رحلة مستخدمي المركبات الكهربائية بالكامل؛ بدءاً من قرار الشراء ووصولاً إلى الاستخدام اليومي. وتعمل الشراكة على إزالة الفجوة بين المُنتَج والبنية التحتية، مما يسهل عملية امتلاك المركبات الكهربائية ويمنح العملاء تجربة قيادة أكثر ثقةً واتصالاً.

سيتم إطلاق برنامج رصيد الشحن خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث يمكن لسائقي مركبات "Zeekr" و" smart " تحميل تطبيق شركة "الإمارات لشحن المركبات الكهربائية" لاسترداد الرصيد والاستفادة من الوصول السلس إلى شبكة الأخيرة من محطات الشحن على امتداد الإمارات.

نبذة حول شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV)

شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV) هي مشروع مشترك بين شركة الاتحاد للماء والكهرباء ووزارة الطاقة والبنية التحتية تم إطلاقه في مايو 2024. وانطلاقاً من أهمية اعتماد وسائل النقل المستدامة، تم تأسيس الشركة بهدف توفير بنية تحتية سريعة وسهلة الوصول لشحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتماشى أهداف UAEV مع الرؤية الأوسع لدولة الإمارات في بناء مستقبل أكثر استدامة، وتساهم الشركة بشكل فعال في دعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، وتحقيق أهداف البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، حيث تتطلع إلى زيادة كفاءة استهلاك قطاع النقل بنسبة 40%. ومن خلال توسيع نطاق شبكة الشحن الوطنية للمركبات الكهربائية، تسعى الشركة إلى تشجيع اعتماد هذه المركبات بين الأفراد والشركات لتدعم بذلك أهداف الدولة في تحقيق الحياد المناخي.

واستناداً إلى السجل المتميز لشركة الاتحاد للماء والكهرباء في توفير خدمات الطاقة والمياه الموثوقة، تسعىUAEV لأن تصبح شركة وطنية رائدة في مجال البنية التحتية للتنقل الكهربائي، وتستخدم أحدث تقنيات شحن المركبات الكهربائية لتوفير خدمة شحن فائقة السرعة وتجربة مستخدم سلسة عبر مواقع متنوعة.

نشرت الشركة أكثر من 100 محطة شحن في عام 2024، وتخطط لإنشاء 200 محطة جديدة في عام 2025 ليصل بذلك إجمالي عدد محطات الشحن التابعة لها إلى 300 محطة بحلول نهاية العام. ويساهم هذا التوسع في تعزيز شبكة UAEVلتغطي أنحاء واسعة في دبي وأبوظبي، مما يضمن سهولة الوصول إلى محطات الشحن في جميع الإمارات السبع. وتؤكد الشركة التزامها بتحقيق النمو على المدى الطويل، حيث تهدف إلى نشر أكثر من 1000 محطة شحن سريع بالتيار المستمر بحلول عام 2030، مما يدعم أهداف دولة الإمارات في مجالي تحول نظام الطاقة والاستدامة.

نبذة عن مجموعة عبد الواحد الرستماني:

تعتبر مجموعة عبد الواحد الرستماني التي تأسست عام 1954 بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إحدى أشهر مجموعات الأعمال الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث يعمل بها 3000 موظف، ويتجاوز حجم مبيعاتها ملياري دولار. وتتمتع المجموعة بحضور واسع في الإمارات والهند والمملكة المتحدة. وتعمل شركاتها عبر طيف متنوع من القطاعات، بما في ذلك السيارات والعقارات والتجزئة وحلول الإضاءة والسفر والخدمات اللوجستية. وتعدّ العربية للسيارات، إحدى شركاتها الشهيرة عالمياً، كونها الوكيل الحصري لعلامات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والإمارات الشمالية.

عام 2023، أعلنت مجموعة "عبد الواحد الرستماني" عن شراكتها مع "شيري"، العلامة التجارية الصينيّة للسيارات المشهورة عالميًا، و"زيكر" و"سمارت"، العلامات التجارية العالميّة الرّائدة في مجال تكنولوجيا التنقّل الكهربائيّ في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تستمر مجموعة "عبد الواحد الرستماني" في إثراء حياة عملائها من خلال تقديم المنتجات والخدمات والحلول المستدامة المبتكرة إلى السوق.

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