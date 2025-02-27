دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار سعي الإمارات لتحقيق الحياد المناخي وخفض انبعاثات الكربون بنسبة 40% بحلول 2030، يواصل مجموعة عبد الواحد الرستماني وZEEKR دفع عجلة التحول نحو التنقل الكهربائي والاستدامة. وفي مبادرة مجتمعية جريئة لدعم الإبداع البيئي، نظمت الشركتان مسابقة "أفضل فكرة مستدامة لهذا العام" ضمن اللقاء السنوي لخريجي الجامعة الأمريكية في الشارقة، مشجعين طلاب الجامعات على تقديم حلول مبتكرة تسهم في بناء اقتصاد أخضر ومستقبل مستدام

وأسفرت المسابقة عن فوز سارة ليالا، خريجة كلية العمارة والفن والتصميم، بجائزة سيارة ZEEKR X الكهربائية تقديرًا لفكرتها المتميزة التي تعزز الاستدامة وتتماشى مع تطلعات الدولة نحو اقتصاد أخضر.

تمكين الشباب لدفع عجلة الاستدامة.

دعم الابتكار بين الشباب

تعليقًا على الحدث، قال روبرتو كولوتشي، مدير التنقل الكهربائي في "ZEEKR AWR": "الاستدامة ليست مجرد رؤية، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين القطاعات المختلفة. من خلال هذه المبادرة، نهدف إلى تمكين العقول الشابة وتشجيعهم على تطوير أفكار جديدة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة."

وأضاف كانون وانغ، المدير الإقليمي لـ ZEEKR في الشرق الأوسط وإفريقيا: "نحن في ZEEKR نؤمن بأن دعم الابتكار بين الشباب هو ركيزة أساسية لتحقيق التحول نحو التنقل الذكي والمستدام. هذه المسابقة تجسد التزامنا بتعزيز بيئة تدعم التفكير الإبداعي والحلول المبتكرة التي تواكب تطورات قطاع السيارات الكهربائية."

شراكات استراتيجية لتعزيز الابتكار

أكد الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، على أهمية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، قائلاً: "نحن فخورون بتعاوننا مع ZEEKR ومجموعة عبد الواحد الرستماني في هذه المبادرة التي تمنح طلابنا فرصة فريدة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ملموسة. تشجيع الابتكار في مجال الاستدامة هو استثمار في المستقبل، وهذه المسابقة هي خطوة في الاتجاه الصحيح."

رؤية مشتركة لمستقبل أخضر

من خلال هذه المبادرة، تؤكد ZEEKR ومجموعة عبد الواحد الرستماني التزامهما المستمر بتعزيز ثقافة الابتكار والمسؤولية البيئية، وتمكين الجيل القادم من المبدعين ليكونوا جزءًا من الحلول المستدامة التي تدعم رؤية الإمارات 2031.

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