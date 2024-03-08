نيويورك وجدة، المملكة العربية السعودية(BUSINESS WIRE)-أعلنت مجموعة Z Capital Group (يشار إليها هنا باسم ZCG"")، وهي بنك تجاري رائد مملوك للقطاع الخاص، وشركة Zahrat Al Amaal Holding Company (يشار إليها هنا باسم "فواز الحكير")، وهي كيان استثماري أسسه فواز الحكير، اليوم عن مشروع مشترك للإقراض المباشر يركز على توفير حلول رأسمالية مرنة للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات النمو المرتفع في المملكة العربية السعودية.

وستعمل الشراكة الإستراتيجية، التي من المقرر أن تبدأ عملها بحلول نهاية عام 2024، بشكل مباشر على الحصول على قروض مضمونة وقائمة على الأصول، مما يوفر حلول رأس المال المتنامي وفرص تمويل بديلة للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع الصناعات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

بالاستفادة من علاقات فواز الحكير المحلية ورؤيته السوقية وخطوط الاستثمار القوية عبر الصناعات، بالإضافة إلى إدارة الأصول التكميلية والاستشارات الداخلية وحلول التكنولوجيا المبتكرة الخاصة بشركة ZCG، سيسعى المشروع المشترك إلى الاستثمار في شركات قوية ذات نماذج أعمال مرنة وتدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها للغاية وفرق إدارة عالية الجودة ونمو قوي.

قال James Zenni، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ZCG: "بوصفنا مستثمرًا عالميًا يتمتع بسجل حافل وخبرة فريدة، فإننا نشارك فواز الحكير قناعته بفرص النمو طويلة الأجل للشركات الصغيرة والمتوسطة، ونتطلع إلى مشروعنا المشترك لتقديم حل جديد لرأس المال الخاص للشركات عالية النمو في المملكة العربية السعودية". "من خلال الجمع بين الاستثمار العالمي والاستشارات والخبرة التكنولوجية لشركة ZCG مع سمعة فواز الحكير الممتازة وشبكته ورؤيته في السوق لدعم الشركات التي تدفع التنمية الاقتصادية داخل المنطقة، يمكننا تحقيق عوائدنا الاستثمارية وأهداف التنمية الاقتصادية".

يتماشى التركيز الإستراتيجي للمشروع المشترك مع النمو السريع وفرص السوق المتاحة في جميع أنحاء المملكة، والتي يؤكدها نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تسعة في المائة تقريبًا في عام 2022. يمثل الشباب وسكان البلاد ذوو التوجهات الاستهلاكية بيئة جذابة للاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، فإن الزيادة في عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في السنوات الأخيرة تعزز الإمكانات في جميع أنحاء المنطقة.

قال فواز عبد العزيز الحكير: "نرحب بشراكتنا مع ZCG، إحدى شركات الأسهم الخاصة الرائدة في الولايات المتحدة التي تتمتع بسجل حافل في مجال الديون الخاصة لأكثر من 25 عامًا". "تماشيًا مع رؤية 2030 وهدف الحكومة المتمثل في زيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية إلى رأس المال، فإننا نؤمن بنجاح مثل هذا المشروع. وبالاستفادة من قدراتنا المحلية وشبكتنا الواسعة ورؤانا السوقية، إلى جانب تقنية ZCG وسجلها الحافل في إدارة مثل هذه الأعمال، نتوقع تعاونًا مفيدًا للطرفين".

حول ZCG

ZCG هو بنك تجاري رائد مملوك للقطاع الخاص ويتألف من إدارة أصول الأسواق الخاصة وخدمات استشارات الأعمال وتطوير التكنولوجيا والحلول.

على مدى ما يقرب من 30 عامًا، استثمر مديرو ZCG عشرات المليارات في رأس المال ولديهم سجلات حافلة في مجال الأسهم الخاصة والائتمان.

تمتلك ZCG ما يقرب من 7 مليارات دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة في إدارة الأصول، ويعتبر مستثمروها من أكبر المستثمرين المؤسسيين العالميين وأكثرهم تطورًا، بما في ذلك صناديق التقاعد والأوقاف والمؤسسات وصناديق الثروة السيادية والبنوك المركزية وشركات التأمين.

لدى ZCG فريق عالمي يتألف من أكثر من 400 محترف. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة www.zcg.com.

حول Zahrat Al Amaal Holding Company

تأسست شركة Zahrat Al Amaal Holding Company من قِبل فواز عبد العزيز الحكير، وهي كيان استثماري يركز على قطاعين: الرعاية الصحية والخدمات المالية. تركز الشركة على إقامة مشاريع مشتركة مع الشركاء الإستراتيجيين، والاستفادة من خبرتها المحلية وسجل إنجازات الشريك لضمان نجاح المشروع المشترك.

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