واحدة من مزودي الخدمات القلائل في المملكة الحاصلين على شهادة الفئة C المرموقة

الرياض، المملكة العربية السعودية: حققت زين تك، مزود الحلول الرقمية المتكاملة التابعة لمجموعة زين، إنجازًا بارزًا مع منصتها السحابية الرائدة ZainTECH CloudHub ، حيث اجتازت المنصة بنجاح التدقيق الصارم التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA) في المملكة العربية السعودية. وسجلت المنصة نتائج امتثال استثنائية بلغت 98٪ لضوابط الأمن السيبراني الأساسية (ECC) و92٪ لضوابط الأمن السيبراني السحابية (CCC)، مما يجعل زين تيك واحدة من أقل من 20 مزودًا عبر المملكة يحصلون على شهادة الفئة C المرموقة.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام زين تك الراسخ بتقديم خدمات سحابية آمنة ومتوافقة ومبتكرة على مستوى المنطقة. وقد تحقق ذلك من خلال الاستفادة من البنية التحتية السحابية المعتمدة "منصة إس تي إس السحابية"، التي شكلت الأساس لتمديد الامتثال عبر منصتي زين تيك السحابية و منصة BIOS Cloud. وأسفرت هذه التكاملات عن بنية سحابية عالية الأداء وقابلة للتطوير وذات كفاءة في التكلفة، مع الالتزام بأعلى معايير الأمن والامتثال التي تتطلبها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

ومع التركيز المتزايد على الحلول السحابية السيادية، تدعم منصة زين تك السحابية اليوم أكثر من 100 عميل في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وتشهد نموًا متسارعًا. وقد تم تصميم المنصة خصيصًا لتلبية احتياجات القطاعات الخاضعة للوائح التنظيمية الصارمة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، مما يضمن الامتثال السلس لمعايير الأمن السيبراني الخاصة بكل صناعة.

وقال أندرو حنا، الرئيس التنفيذي لشركة زين تك: " إن هذا الإنجاز هو تأكيد على التزامنا بتحقيق أعلى معايير الامتثال والابتكار في مجالات الأمن السيبراني. ومن خلال دمج منصاتنا السحابية والاستفادة من قوة منصة إس تي إس السحابية، قمنا بتعزيز إمكانات منصتنا السحابية لتقديم خدمات رائدة تمكّن المؤسسات من تبني التحول الرقمي بثقة."

وأضاف: "بينما نواصل التوسع في المملكة العربية السعودية والمنطقة، نسعى للاستمرار في تقديم حلول سحابية آمنة ومتوافقة ومصممة للمستقبل، مما يمكن الشركات من الازدهار في بيئة رقمية متطورة."

وتعزز زين تك مكانتها كشركة رائدة في مجال الخدمات السحابية الآمنة مع هذه النتائج المتميزة لتدقيق الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، حيث تقدم للعملاء امتثالًا تنظيميًا سلسًا، وأطرًا أمنية قوية، وتوافرًا عاليًا، وعمليات سحابية محسنة مصممة خصيصًا للصناعات المنظمة. ومن خلال التركيز المستمر على الأمن، والامتثال، والابتكار، تواصل زين تيك قيادة تطور الخدمات السحابية في المملكة والمنطقة الأوسع، مما يضمن قدرة المؤسسات على التوسع بثقة ضمن منظومة سحابية آمنة ومتوافقة.

المزيد عن زين تك ZainTECH

زين تك ZainTECHهي مزود إقليمي للحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يضم أصول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمجموعة زين لتقديم عرض قيمة فريد للحلول والخدمات الرقمية الشاملة تحت سقف واحد.

تقود الشركة التحول الرقمي للعملاء في المؤسسات والمؤسسات العامة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال توفير مركز للتميز والحلول المدارة عبر العديد من قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك السحابة ، الأمن السيبراني ، البيانات الضخمة ، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، المدن الذكية، الدرونز، الروبوتات، والتقنيات الناشئة.

تستفيد زين تك من الانتشار العالمي لمجموعة زين، وبصمتها الدولية الفريدة، والبنية التحتية عبر عملياتها في الكويت، المملكة العربية السعودية، البحرين، الأردن، العراق، الإمارات العربية المتحدة، وكذلك في الأسواق الرئيسية الأخرى في الشرق الأوسط.

تشكل شركة زين تك ركيزة أساسية في تطور أعمال شركة زين الجوهرية في قطاع الاتصالات، لتعزز من موقعها وتبني على نقاط قوتها المتعددة مما يمكنها من الابتكار والاستثمار والنمو في مجالات تتخطى نطاق خدمات الاتصالات المتنقلة؛ الامر الذي يساهم بتحقيق رؤية شركة زين كمزود اسلوب حياة رقمي متطور معاصر ورائدة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.zaintech.com

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