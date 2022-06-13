تأتي في إطار استراتيجيتها للاستدامة وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية

الشراكة ستؤدي إلى وصول شامل إلى المحتوى التعليمي لعملاء زين في أسواق الشرق الأوسط

الكويت – أعلنت مجموعة زين أن منصتها الخاصة بواجهة برمجة التطبيقات "دِزلي" دخلت في تعاون مع برنامج "أهلاً يا سمسم" التابع لـ "ورشة سمسم"، وهو برنامج باللغة العربية يتتبع مغامرات شخصيات بسمة وجاد، اللذان يستكشفان عالمهما.

وكشفت زين الرائدة في الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الاوسط وأفريقيا أن الشراكة بين "دِزلي" و"ورشة سمسم" تأتي في إطار استجابتها لهدف التنمية المستدامة (4)، الخاص بتوفير التعليم الجيد للجميع، مبينة أنه من خلال هذا التعاون، سيصبح محتوى وشخصيات "أهلاً سمسم" متاحاً على منصة Zain Kids لعملاء زين في: الكويت، السعودية، العراق، الأردن، البحرين، وأيضا لعملاء شركة عمانتل.

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة التي تدخل فيها منصة زين " دزلي" تنسجم مع هدفين من أهداف مجموعة زين لتقديم خدمات رقمية عالية الجودة من خلال منصة "دِزلي"، بينما تتماشى في الوقت نفس مع أهداف الاستدامة المؤسسية الخاصة بمجموعة زين، وبينما يأتي برنامج "أهلاً يا سمسم" من مطوري برنامجيّ "افتح يا سمسم" و"شارع سمسم"، فإنه يقدم محتوى يعزز التعلم المبكر للأطفال الصغار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خصوصا المتأثرين بالنزاعات والنزوح، ويعد برنامج "أهلاً يا سمسم" جزءا من مبادرة إنسانية أوسع تحمل الاسم نفسه، وعلى مدار أكثر من 50 عاماً، كانت "ورشة سمسم" حاملة الشعلة في مجال التعليم الترفيهي، كما أنها تمثل اسما مألوفاً في قارات العالم.

وأكدت المجموعة في بيان صحافي أن هذه الشراكة تمثل جهداً آخر نحو ضمان أن عروضها التعليمية للسوق توفر حلاً للغرض المزدوج المتمثل في توفير محتوى رقمي عال الجودة للشباب، وفي الوقت نفسه ضمان الاستجابة مع أهداف التنمية المستدامة، لذا، فإنها تسعى في تكثيف جهودها في هذا المجال لرؤية كل طفل في المنطقة يتمتع بإمكانية الوصول إلى تعليم جيد، بغض النظر عن مكان تواجده.

ومن جانبه قال رينيه سيلايا نائب الرئيس لشؤون البرامج الدولية في ورشة سمسم "من دواعي سرور ورشة سمسم أن تدخل في شراكة مع مجموعة زين، فمن خلال منصة Zain Kids، يمكن للأطفال الاستمتاع بالمحتوى التعليمي والشامل من برنامج أهلاً يا سمسم، وهو المحتوى الذي يعزز التعلم الممتع ويبني المهارات اللازمة ليصبح الأطفال أكثر ذكاءً وقوة".

وتدرك مجموعة زين أهمية توفير الوصول إلى المحتوى التعليمي النوعي الذي يلبي احتياجات مجتمعاتها، لا سيما بالنظر إلى تأثير الجائحة، وكذلك الحاجة إلى إنشاء مجتمعات رقمية شاملة، وتعزز هذه الشراكة محتوى "أهلاً سمسم" كما تعزز نطاق الوصول الرقمي الخاص بمجموعة زين من أجل بناء المرونة وتمكين الشباب، وعلى جانب آخر، فقد تم توفير الدعم التقني لهذه الشراكة التكاملية من جانب شركة Digital Virgo، وهي شريك موثوق لمنصة زين الخاصة "دِزلي".

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دِزلي:

"دِزلي" هي مُجمِّع الخدمات الرقمية الرئيسي والمفضل لجميع الشركات التابعة لمجموعة زين على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك لشركة عمانتل، ومن خلال توفير واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها عبر منصة دِزلي، تزيل مجموعة زين عائقاً كبيراً أمام تطوير شراكات رقمية مربحة من شتى أنحاء العالم، وهو الأمر الذي يعزز طرح خدمات الترفيه والألعاب الجذابة للعملاء في السوق.

مجموعة زين هي مشغل شبكات الاتصالات المتنقلة الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يقدم منصة مركزية شاملة مع عرض بيع فريد ونموذج متجر واحد لشركائها مثل مزودي خدمة الإنترنت ومشغلي خدمات OTT ، والعلامات التجارية العالمية للمحتوى الرقمي، والكثير من مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الذين يخططون لدخول منطقة الشرق الأوسط، والتواصل مع سبع دول وقاعدة عملاء تصل إلى 50 مليون عميل.