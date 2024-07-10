دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة يانغوYango ، شركة التكنولوجيا العالمية الرائدة في تصميم حلول تقنية سلسة وتوفيرها كخدمات يومية متكاملة، عن إطلاق ميزة جديدة ضمن تطبيق يانغو Yango لتعزيز خدمات النقل العام وإعادة صياغة مشهد التنقل الحضري في دبي. توفر هذه الميزة الجديدة للمستخدمين خيارات نقل شاملة من خلال دمج معلومات النقل العام مع خدمات يانغو الحالية، بما في ذلك خدمات نقل الركاب، واستئجار السيارات، وخدمات التوصيل في دبي.

تقدم الميزة الجديدة الخاصة بخدمات النقل العام معلومات عن الطرق والجداول الزمنية وأوقات السفر المقدرة للحافلات والمترو وخيارات النقل العام الأخرى، كل هذا على تطبيق يانغو Yango ، مما يتيح للمستخدمين التخطيط لرحلاتهم بسهولة على منصة واحدة سهلة الاستخدام. للوصول إلى هذه الخدمة، يقوم المستخدمون ببساطة بإدخال وجهاتهم على التطبيق ليتلقّوا إرشادات واضحة طوال الرحلة، بما في ذلك معلومات مفصلة حول خطوات الانتقال من الحافلة أو المترو إلى حافلة أو مترو آخر، وتحديد المخارج المعيّنة للوصول إلى المترو، بالإضافة إلى طول مسافة المشي وعدد المحطات التي ستتوقف فيها الحافلة أو القطار. يعمل هذا النهج المتكامل على تبسيط التخطيط والتنقل عبر وسائل النقل العام، سواء للتنقل اليومي أو لاستكشاف مناطق جديدة في دبي.

من جهة، يساهم إطلاق هذه الخدمة بإثراء تطبيق خرائط يانغو (Yango Maps) بمعلومات النقل العام، مما يعزز من ميزة الراحة التي تشتهر بها دبي، لا سيّما عند التنقل بالسيارة أو سيراً على الأقدام أو باستخدام وسائل النقل العام. ومن جهة أخرى، تأتي هذه الخدمة في وقت مناسب، حيث تتزامن مع الارتفاع الملحوظ في أعداد ركاب وسائل النقل العام التي سجلتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال عطلة عيد الأضحى الأخيرة. ارتفعت أعداد الركاب من 6.4 مليون في عام 2023 إلى 6.7 مليون في عام 2024، مما يؤكد تفضيل المقيمين والسياح لوسائل النقل العام. يكما سلط هذا الاتجاه الضوء على موثوقية منصة يانغو Yango وسهولة استخدامها، حيث توفر المنصة الأدوات المثالية للارتقاء بتجارب المستخدمين وتمكينهم من إدارة خطط تنقّلهم في جميع أنحاء دبي بسلاسة وراحة.

وبهذه المناسبة، علّق إسلام عبدالكريم، المدير العام لشركة يانغو Yango في دول مجلس التعاون الخليجي، قائلاً: "على مرّ السنين، شهدت وسائل النقل العام في دبي تطوراً كبيراً مما يوفر خيارات تنقل فعالة وموثوقة للمقيمين والسياح على حدٍّ سواء. من خلال تقديم خدمة النقل العام الجديدة ودمج جميع معلومات التنقل الضرورية في منصة واحدة سهلة الاستخدام، نهدف في يانغو Yangoإلى إثراء حياة المستخدمين بتجربة تنقل سلسة. تؤكد هذه المبادرة التزامنا بالابتكار وتفانينا في إعادة تعريف مشهد التنقل الحضري في دبي."

كما يأتي هذا الدمج كجزء من الرؤية الأوسع لمجموعة يانغو الهادفة لدعم حلول النقل المستدامة، وهو ما يؤكده أسطول مركبات التنقل مع منظومة شركاء يانغو Yango ، والذي يضم 15% من السيارات الكهربائية. تلتزم يانغو Yango بدعم أهداف التنقل الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في تقليل استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 40%، وخفض انبعاثات الكربون بمقدار 10 ملايين طن بحلول عام 2050، وزيادة حصة المركبات الكهربائية إلى 50% من إجمالي المركبات على طرق الإمارات بحلول عام 2050.

هذا وتخطط يانغو Yango لتوسيع هذه الخدمة في المستقبل القريب لتشمل إمارة أبوظبي، مما يساهم بشكل أكبر في تعزيز شبكة النقل العام في المنطقة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://yango.com/en_int/ أو تنزيل تطبيق يانغو Yangoمجاناً من غوغل بلاي أو متجر آبل.

عن يانغو “Yango”

يانغو “Yango” شركة تقنية عالمية تعمل على إثراء الأسواق المحلية وذلك بتحويل التقنيات العالمية إلى خدمات يومية وتسهيل الوصول لها. تلتزم الشركة بالابتكار ونركز على إعادة تشكيل وتعزيز التقنيات المتطورة الرائدة من جميع أنحاء العالم وتوفيرها بسلاسة كخدمات يومية متكاملة في مناطق متنوعة.

مهمتنا هي سد الفجوة بين الابتكارات العالمية الرائدة والمجتمعات المحلية، وتعزيز الاتصال وتجارب الحياة اليومية. وبالإضافة إلى خدمة يانغو لنقل الركاب (Yango Ride-Hailing)، تتوفر في دولة الإمارات العربية المتحدة خدمة خرائط يانغو “Yango Maps”، يانغو للتوصيل، يانغو بلاي “Yango Play”، يانغو تك “Yango Tech”، يانغو روبوتيكس وياسمينة، مساعدة الصوت الذكية الناطقة باللغة العربية التي تحاكي الطبيعة البشرية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي.

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