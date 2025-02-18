القاهرة، مصر : تعلن XPay ، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ومتخصصة في توفير حلول دفع شاملة للشركات بجميع أحجامها، عن شراكة استراتيجية مع “Huawei Cloud” هواوي كلاود، الشركة الرائدة في مجال توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والأجهزة الذكية. تعزز هذه الشراكة من دور XPay الرائد في منظومة المدفوعات الرقمية في مصر، كما تساهم في دعم خدمات الدفع الرقمي عبر الاستفادة من أحدث تقنيات هواوي كلاود.

بصفتها شريكًا رسميًا لهواوي كلاود ، ستركز XPay على تعزيز تأثيرها في السوق وتوسيع نطاق خدمات الدفع الرقمي من خلال توفير حلول مرنة تلبي المعايير المحلية والعالمية. ومن خلال رؤيتهما المشتركة، ستعمل الشركتان معًا على تبنّي نهج شامل في مجال المدفوعات الرقمية، يضمن تنفيذ المعاملات المالية بسلاسة للشركات بمختلف أحجامها.

في هذا الصدد، علق الدكتور محمد عبد المطلب، المؤسس والشريك الإداري لشركة XPay، قائلاً: "تعد شراكتنا مع هواوي في مصر شهادة على خبرتنا وريادتنا في مجال التكنولوجيا المالية. ومن خلال تقنيات هواوي السحابية المتقدمة، سنواصل مسيرتنا في تقديم حلول دفع رقمية سلسة وآمنة للشركات للمساهمة في تحقيق المزيد من النجاح."

وأضاف عبدالمطلب: "يعكس أداؤنا في الفترة الأخيرة الثقة التي تضعها الشركات في حلولنا وقدرتنا على التوسع. فقد شهدنا زيادة بنسبة 75% في عدد التجار، مما نتج عنه نمو ملحوظ في إجمالي حجم المدفوعات (TPV) بنسبة 250%، وهو ما يعكس ارتفاعًا استثنائيًا بنسبة 340% في حجم المعاملات، التي تمت معالجتها بمعدل نجاح بلغ 83%."

تسعى XPay لتعزيز تأثيرها في السوق المصري من خلال تركيز جهودها لدعم الشمول المالي، والذي تعتبره الشركة حقا أساسيا لجميع فئات المجتمع. وينعكس ذلك في مجموعة حلولها المتنوعة التي تمكّن الشركات من الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة وتحقيق أهدافها التجارية.

ومن جانبها، صرّحت السيدة نسرين سمارة، رئيس قسم التسويق في XPay، قائلة: "يمتد دور XPay دائمًا إلى ما هو أبعد من توفير حلول دفع ذكية، ليكون شريكًا في نمو عملائه، وقد انعكس ذلك بوضوح في نتائجنا لعام 2024. حيث شهدنا زيادة بنسبة 50% في عدد المستخدمين النهائيين، مما يشير بوضوح إلى تزايد الطلب على حلول الدفع الخاصة بنا. وستساهم شراكتنا الاستراتيجية مع هواوي كلاود في تعزيز هذا النمو، وتوسيع نطاق وصولنا إلى السوق، والارتقاء بخدمات XPay للمدفوعات الرقمية في جميع أنحاء مصر."

بدوره، قال السيد/ جو فوتشو ، رئيس مجموعة أعمال هواوي كلاود في مصر: "في هواوي، نلتزم ببناء عالم متصل وذكي بالكامل، من خلال جعل الرقمنة في متناول كل فرد ومنزل ومؤسسة. وفي مصر، تعد XPay الشريك المثالي لتحقيق هذه الرؤية، خاصةً فيما يتعلق بمستقبل المدفوعات الرقمية. فمن خلال دمج خدماتنا السحابية المتطورة مع حلول XPay المالية المبتكرة وخبراتها، نهدف إلى توفير حلول دفع متطورة لعملائنا في مصر، بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية."

تُقدّم XPay مجموعة متنوعة من خيارات الدفع، مع تركيز خاص على الحلول المبتكرة مثل Apple Pay، بالإضافة إلى بطاقات الائتمان والخصم، والمحافظ الإلكترونية، والتكامل مع مُقدّمي خدمات الدفع المحليين الرائدين مثل فوري وأمان وفاليو. علاوة على ذلك، تعمل XPay بدعم تنظيمي كامل، حيث أنها مُرخصة من بنك مصر والبنك الأهلي المصري، فضلا عن التعاون مع بنك كريدي أجريكول كشريك استراتيجي.

نبذه عن XPay:

تأسست XPay في عام 2018، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ومتخصصة في تقديم حلول دفع سلسة للأفراد والشركات بجميع أحجامها، إيمانًا منها بأن الشمول المالي هو حق أساسي لجميع فئات المجتمع. تقدم XPay مجموعة شاملة من خدمات الدفع الرقمي لرواد الأعمال المستقلين والشركات، حيث تجمع بين منظور عالمي وحلول مصممة خصيصًا للسوق المحلي. تعتمد الشركة على نهج عمل دقيق تركز على بناء بنية تحتية قوية ومرنة، مع دعم إمكانية التطور التكنولوجي المستقبلي. وامتثالًا لأفضل الممارسات في الصناعة، فإن XPay تلتزم بمعايير PCI DSS لضمان أعلى مستويات الأمان لعملائها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع XPay الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://xpay.app/

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