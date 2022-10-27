عمان - وقعت "منصة طلال أبوغزاله العالمية للتدريب الرقمي"، إحدى مؤسسات "طلال أبوغزاله العالمية" مع مركزXeed Middle East Data Classification Services، اتفاقية للتعاون في التدريب في مجالات مهارات التوظيف.

وتنص الاتفاقية على التعاون في عقد برنامج تدريبي حول "مهارات التوظيف" رقمياً ضمن مجموعة واسعة من الموضوعات والمهارات، وذلك عن طريق منصة طلال أبوغزاله العالمية للتدريب الرقمي، لتطوير مهارات المتدربين في مجال التوظيف، ليصار لاحقا إلى قياس تقدم المتدربين من خلال أداة اختبار توظيف حصرية.

وبيّن المدير التنفيذي لمنصة طلال أبوغزاله العالمية للتدريب الرقمي الأستاذ زيد المجالي أن المنصة تهدف إلى التأهيل المهني للشباب للمنافسة في سوق العمل من خلال هذه البرامج المختصة، وتعزيز قدراتهم وخبراتهم العملية في مختلف المجالات.

وأضاف المجالي أن المنصة ستعرض مجموعة متنوعة من الدورات المتخصصة على الإنترنت مقسمة لمستويات ومراحل مختلفة، مضيفاً أنها منصة تفاعلية مدعمة بالوسائط المتعددة، يعمل فيها أفضل الخبراء والمدربين المعتمدين وباستخدام أحدث الأدوات التفاعلية وطرق التعليم الإلكتروني المبتكرة لتعزيز كل جانب من جوانب التجربة التدريبية.

يشار إلى أن منصة طلال أبوغزاله العالمية للتدريب الرقمي توفر حلولاً تدريبية احترافية كاملة في أكثر من 20 قطاعاً ومن خلال أكثر من 500 برنامج تدريبي، كما تقدم برامج تعاقدية مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات التدريبية لمؤسسة معينة، بحيث يتم تصميمها وفقا للاحتياجات التدريبية في تلك المؤسسة.

أما Xeed Global فإنها تتمتع بخبرة واسعة في تقديم مهارات التوظيف والتدريب على التطوير الوظيفي على مستوى العالم، جنبًا إلى جنب مع شركائها الدوليين حيث لديهم خبرة مهنية لأكثر من 200 عام، كما أنها تقدم حلول التوظيف عبر الإنترنت على مدار العام الدراسي.

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