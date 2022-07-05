تسجل المنصة الافتراضية رقما قياسيا عالميا لإنشاء أكبر عدد من الصور الرمزية

دبي الامارات العربية المتحدة: في أقل من أربعة أشهر منذ إطلاقها رسميًا ، حققت منصة XCLUSIVERSE وهي أول منصة ميتافيرز metaverse متكاملة مع التجارة الإلكترونية في العالم ، رقماً قياسياً عالمياً من خلال إنشاء 2041 صورة رمزية في حدث مادي واحد.

تم الاحتفال بهذا الإنجاز خلال حدث السجل العالمي الرسمي في Brand Minds Summit في بوخارست ، رومانيا ، وهو الحدث الذي جمع أكثر من 6000 مشارك. تم توثيق الإنجاز من قبل World Book of Records، وهي السلطة العالمية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها بشأن التصديق على الإنجازات، أن XCLUSIVERSE هي أول منصة تمكنت من إنشاء عدد قياسي من الصور الرمزية في غضون 12 ساعة.

قالت فلورينا أونيتيو، الرئيس التنفيذي ل: XCLUSIVERSE"تتمثل احدى الاهداف الرئيسية لـ XCLUSIVERSE بجسر عوالم التكنولوجيا الافتراضية وعالم الواقع المادي، وزيادة كفاءة الأعمال وخلق تجارب جديدة للمستخدمين النهائيين. هدفنا هو وضع الأساس لهذا الجسر وزيادة الوعي بـ metaverse كمنصة للتفاعلات الشخصية والتجارية على حد سواء. نحن فخورون بإنجازاتنا حتى الآن و نجاحنا في إنشاء عدد قياسي من الصور الرمزية في 12 ساعة في حدث ".

XCLUSIVERSE أول منصة تربط بين موردي metaverse والمتخصصين من مختلف الصناعات ووكلاء العقارات والرواد، وتساعد المنصة رجال الأعمال على الارتقاء باستراتيجياتهم التجارية، والوصول إلى أحدث التقنيات المتكاملة في العالم الرقمي الحقيقي و توفير الحلول لتعزيز فرص أعمالهم.

"لقد وضع هذا الحدث معيارًا جديدا للتطورات في التكنولوجيا خاصة الآن حيث أصبحت حاجة الشركات للتواجد في ال metaverse أكثر أهمية. تُظهر الإحصائيات أن معظم أصحاب الأعمال يعتبرون ال metaverse كخطوة تالية في تنمية إعلاناتهم التجارية ، و تهدف منصة XCLUSIVERSE الى تسهيل الفرص وربط هؤلاء مع أقرانهم في جميع أنحاء العالم "، أضافت فلورينا أونيتيو.

إلى جانب كونها مساحة افتراضية إبداعية لمحترفي الأعمال و إغلاق الصفقات، تقوم XCLUSIVERSE أيضًا ببناء أكبر مجتمع من المستثمرين من خلال تجارب رائعة من 4.0 التفاعل والتسوق واجتماعات العالم الواقعي، يضم ثلاث مساحات XCLUSIVERSE CITY و XCLUSIVERSE MALL و XCLUSIVERSE CLUB.

في EXCLUSIVERSE MALL ، سيتمكن الأعضاء من التسوق وكسب المنتجات الرقمية ، من NFTs إلى الأصول الجزئية ، أو استئجار مكاتب افتراضية أو تأجير مساحات تجارية. سيكون EXCLUSIVERSE CITY مساحة لتجارب الروابط الاجتماعية مثل اللقاء والتحية أو اللعب والكسب. في تصميمه الراقي ، سيوفر EXCLUSIVERSE CLUB للأعضاء امتيازات مخصصة ، من تحديد اجتماعات حصرية إلى الوصول إلى الخدمات والأحداث والأحداث الرئيسية في مجتمع XCLUSIVERSE.

تنضم فلورينا أونيتيو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة XCLUSIVERSE ، في هذا المشروع إلى كريستيان أونيتيو ، المؤسس المشارك لمجموعة الاستثمار العقاري التي تدير العديد من العقارات والسلع الرقمية ، وهي شركة برمجيات متخصصة في العقارات الجزئية ومجموعة برامج تلفزيونية واقعية ليتم بثها قبل نهاية العام.

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فلورينا أونيتيو

فلورينا أونيتيو رائدة أعمال وخبير تسويق تتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا. أسست واحدة من أنجح شبكات مراكز الرفاهية في رومانيا - Happiness Centers، وهي عضوًا في مجلس إدارة أعمالها العائلية - Life Care - واحدة من أكبر الشركات العضوية ذات المبيعات المباشرة في أوروبا الشرقية والتي تأسست في عام 2005.

منذ عام 2010 ، تعمل كمستشارة استراتيجية تجارية ومدربة معتمدة (ICF) ، لتوجيه أكثر من 50 من رجال الأعمال والقادة الذين تم تدريبهم لإحداث تأثير في مشهد الأعمال في رومانيا. بالإضافة إلى الخبرة العملية ، حصلت فلورينا على تعليم رسمي في أرقى كليات إدارة الأعمال في العالم ، مثل جامعة أكسفورد وجامعة ستانفورد وجامعة كورنيل وكلية فرانكفورت للأعمال. تشارك بنشاط في دعم المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال مشاريع عدة.

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