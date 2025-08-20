دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت X0PA AI، الشركة السنغافورية المتخصصة في عمليات التوظيف القائمة على الذكاء الاصطناعي، عن اختيار دبي مقراً إقليمياً لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط. وفي إطار هذه الخطوة التوسعية، ستطرح الشركة في السوق الإماراتي أول منصة عالمية لتقنية الموارد البشرية متوافقة مع معيار AI Verify، إلى جانب منظومتها التوظيفية المتكاملة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن تتولى نينا ألاج سوري، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، إدارة المقر الإقليمي مباشرةً، في إشارة إلى التزام X0PA AI طويل الأمد تجاه منطقة الشرق الأوسط عقب النجاحات التي حققتها الشركة مع مختلف الجهات الحكومية والأكاديمية والمؤسسية في سنغافورة.تعمل منصة X0PA AI على إعادة ابتكار دورة التوظيف بالكامل عبر الذكاء الاصطناعي لتقديم أداء أكثر كفاءة بالمقارنة مع أنظمة تتبع المتقدمين التقليدية وتوفير تحليلات استشرافية، وعمليات فرز خالية من التحيّز، ومطابقة آلية بين المرشحين والوظائف. وتتيح المنصة الوصول إلى أكثر من 250 مليون ملف للمرشحين على مستوى العالم، مستعينة بتقنيات التعلّم الآلي لتقييم المرشحين وفقاً للمهارات وإمكانيات الأداء والتوافق الثقافي، بدلاً من الاعتماد على السمات الديموغرافية فقط.

تتنبأ خوارزميات المنصة باستقرار وأداء المرشحين مستقبلاً، ما يمكّن المؤسسات من اتخاذ قرارات توظيفية قائمة على البيانات، علاوة على تقليص مدة التوظيف بنسبة تصل إلى 50% وخفض تكاليف التوظيف بما يصل إلى30%. كذلك، تتكامل المنصة بسلاسة مع البنية التحتية للموارد البشرية لدى مختلف الشركات، مثل أنظمة التتبع الرئيسية، ومنصة لينكد إن، ومنصات الإعلان عن الوظائف وأنظمة جدولة مواعيد المقابلات.

وقالت نينا ألاج سوري، المؤسسة والرئيس التنفيذي لشركة X0PA AI: "يتصدى نهجنا القائم على الذكاء الاصطناعي لجميع التحديات التي تواجهها المؤسسات حالياً في مجال التوظيف. بدءًا من استقطاب المواهب وفرز السير الذاتية، مرورًا بعمليات التقييم وانتهاءً بالقدرة على التنبؤ باحتمالات استبقاء الموظفين، توفر الشركة منظومة معرفية ذكية ومتكاملة تمكّن المؤسسات من بناء قواها العاملة بطريقة غير مسبوقة".

محفظة منتجات توظيفية متكاملة

تقدم X0PA AI أربع خطوط رئيسية من المنتجات:

AI Recruiter لأتمتة عمليات التوظيف في المؤسسات

لأتمتة عمليات التوظيف في المؤسسات Room للتقييمات المرئية والنصية للمرشحين

للتقييمات المرئية والنصية للمرشحين AI for Academia لعمليات القبول الجامعي وتخصيص المنح الدراسية

لعمليات القبول الجامعي وتخصيص المنح الدراسية Agentic AI Suite التي تضم أربعة وكلاء ذاتيين، وهم أليكس لفرز المرشحين، وكيت لتحليلات التوظيف، وروبي للتفاعل مع المرشحين، وزيوس لإدارة المقابلات بذكاء

سجل حافل بالإنجازات عبر مختلف القطاعات

أثبتت X0PA AI مرونتها عبر مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية والمؤسسية في سنغافورة. وقد طبّقت فايتال، وهي الوكالة المركزية للخدمات المشتركة في قطاع الخدمة العامة بسنغافورة، حل X0PA AI Recruiter لتبسيط عمليات التوظيف، كما تستخدم شركات بارزة مثل SkillsFuture Singapore المنصة في مبادرات تطوير القوى العاملة.

وتستخدم الجامعات حل AI for Academia لمطابقة الطلاب مع برامج التدريب العملي، آخذة في الاعتبار عوامل تتجاوز الدرجات الأكاديمية مثل تفضيلات الموقع، والمهارات اللغوية والاهتمامات المهنية. وقد أعربت مختلف الجهات المؤسسية عن زيادات كبيرة في الكفاءة التشغيلية بفضل توفير ما يزيد عن 100,000 يوم عمل من خلال عمليات الفرز المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما تحافظ المنصة على مؤشر رضاء عملاء يبلغ 95، وهو أعلى بكثير من المعايير القائمة في قطاع التوظيف حالياً.

حلول متوافقة مع معيار AI Verify للذكاء الاصطناعي الأخلاقي

تُعد X0PA AI أول شركة في مجال تقنيات الموارد البشرية تحصل على اعتماد AI Verify، وذلك استناداً إلى إطار الذكاء الاصطناعي الأخلاقي الذي وضعته هيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسنغافورة وأقرّه المنتدى الاقتصادي العالمي. ويؤكد ذلك على التزام المنصة بمبادئ الشفافية والعدالة والمساءلة والموثوقية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن قابلية تفسير القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعتها، وهو أمر بالغ الأهمية للمؤسسات العاملة في البيئات الخاضعة للتنظيم.

توسّع استراتيجي يلبي أهداف التوطين في الإمارات

تلبي هذه الخطوة التوسعية احتياجات التوظيف المؤسسية وأهداف القوى العاملة الوطنية في دولة الإمارات. ومع تطبيق متطلبات التوطين التي تُلزم الشركات التي تضم أكثر من 50 موظفًا بتحقيق زيادة سنوية بنسبة 2% في أعداد المواطنين الإماراتيين حتى تصل إلى 10% بحلول عام 2026، من المقرر أن تساعد حلول X0PA AI في تحقيق الامتثال لهذه المتطلبات في ظل المحافظة على عمليات الاختيار القائمة على الكفاءة.

تساعد خوارزميات المنصة الخالية من التحيّز مختلف المؤسسات في تحديد المرشحين الإماراتيين المؤهلين من بين مجموعة أوسع من المواهب، متجاوزة بذلك طرق الفحص التقليدية التي قد تتجاهل المرشحين المناسبين، إلى جانب توفير تقارير آنية لمتابعة تقدّم عمليات التوطين والحفاظ على معايير جودة التوظيف. علاوة على ذلك، تقدم المنصة مزايا أخرى تشمل التصدي لتحديات بناء القوى العاملة مثل نقص المهارات، ومشاكل الاحتفاظ بالموظفين وتحليلات التوظيف التنبؤية في أسواق العمل التنافسية.

البنية التحتية التقنية والتطبيقات المستقبلية

ستستفيد عمليات X0PA AI في دبي من شراكاتها مع كل من مايكروسوفت، وجوجل، وسيرفيس ناو، بالإضافة إلى شبكتها من مؤسسات القطاع العام والمؤسسات الأكاديمية. وتتم استضافة المنصة على سحابة مايكروسوفت أزور ومنصة جوجل السحابية، فضلاً عن تكاملها مع أنظمة برامج المؤسسات الكبرى. ومن المقرر أن يتعاون المقر الإقليمي عن كثب مع مركز التميز التابع لشركة X0PA AI في سنغافورة والذي تم افتتاحه في فبراير 2024.

وتعكس هذه الخطوة التوسعية التبني المتزايد للذكاء الاصطناعي في مجال التوظيف من قبل الشركات، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 ومبادرة دبي الذكية. وتغطي حلول X0PA AI حالات استخدام متعددة مثل التوظيف المتنوع، والتوظيف الجماعي، وشغر المناصب المتخصصة، وبرامج الخريجين، مع الاعتماد على التحليلات التنبؤية لمساعدة المؤسسات على استشراف احتياجات القوى العاملة المستقبلية.

نبذة عن X0PA AI

تُعد X0PA AI منصة ذكاء اصطناعي متكاملة تقدم حلولاً شاملة للتوظيف واستقطاب المواهب. تأسست الشركة عام 2017 بتمويل يبلغ 9.7 مليون دولار ويقع مقرها الرئيسي في سنغافورة. توفر الشركة منظومة توظيف متكاملة قائمة على الذكاء الاصطناعي تعمل على إزالة التحيز، والتنبؤ بالأداء وأتمتة عمليات التوظيف. وتُعد X0PA AI أول شركة HRTech تحصل على اعتماد AI Verify لممارسات الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، وتخدم عملاء في القطاعات المؤسسية والحكومية والأكاديمية عبر عملياتها في سنغافورة والهند والمملكة المتحدة والإمارات.

