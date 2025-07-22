أعلنت شركة كابجيميني العالمية، الشريك العالمي في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجي، عن توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ الكامل على شركة WNS، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تقديم خدمات العمليات التجارية الرقمية (Digital BPS)، في صفقة نقدية تبلغ قيمتها 3.3 مليار دولار بما يعادل 76.50 دولارًا للسهم الواحد.

وتهدف هذه الصفقة الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة كابجيميني كشركة رائدة عالميًا في مجال إدارة العمليات الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال دمج خبرات WNS في المنصات القطاعية وحلول الأتمتة، مع القدرات المتقدمة التي تتمتع بها كابجيميني في الاستشارات والتقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي.

تتمتع كابجيميني بخبرة كبيرة في قيادة التحول الرقمي القائم على الاستشارات، ومع كفاءة WNS في تقديم خدمات العمليات التجارية الرقمية، سيساهم هذا الاستحواذ والدمج في توفير حلول متكاملة تلبي احتياجات الشركات العالمية وتدفع الابتكار قدمًا. ومن المتوقع أن تسهم هذه الصفقة في تحقيق نمو ملحوظ في ربحية السهم المعدلة لشركة كابجيميني بنسبة 4% في عام 2026، لترتفع إلى 7% في عام 2027 بعد احتساب وفورات التكامل والتشغيل.

ويُعد هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية جديدة تعكس التزام كابجيميني بتسريع التحول الرقمي للشركات من خلال الذكاء الاصطناعي والابتكار في العمليات، وتمكين المؤسسات من تبنّي أتمتة ذكية تعزز الكفاءة وتواكب تطورات المستقبل.

نبذة عن كابجيميني:

كابجيميني هي شريك عالمي في التحول الرقمي والتكنولوجي، تساعد المؤسسات على تسريع انتقالها المزدوج نحو عالم رقمي ومستدام، مع إحداث تأثير ملموس عزز من قيمة الشركات والمجتمع. تضم مؤسسة كابجيميني مجموعة مسؤولة ومتنوعة من 340,000 عضو في الفريق في أكثر من 50 دولة. بفضل إرثها الممتد لأكثر من 55 عامًا، تُعد كابجمني من الشركات الموثوقة التي تساعد عملاءها على استغلال قيمة التكنولوجيا لتلبية جميع احتياجات أعمالهم. تقدم الشركة حلولًا شاملة ومتنوعة تبدأ من الاستراتيجية والتصميم وصولاً إلى الهندسة، مدعومة بقدراتها الرائدة في الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والحوسبة السحابية، والبيانات، بالإضافة إلى خبرتها العميقة في مختلف الصناعات وشبكة شركائها الواسعة. بلغت إيرادات المجموعة العالمية لعام 2024 حوالي 22.1 مليار يورو.

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