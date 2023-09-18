تطبيقات المنصة تستقطب أكثر من 45000 عميل

تطبيق Wio Personal مصمم ليتيح للأفراد أفضل تجربة لإدارة وتنمية أموالهم

مستخدمو خطة "Plus"من Wio Personal يستفيدون من فائدة تبلغ 6 في المائة سنوياً على جميع مدخراتهم بالدرهم الإماراتي والتي تتراوح قيمتها بين درهم واحد و5 ملايين درهم، بالإضافة إلى 4 في المائة فائدة سنوية على المدخرات التي تزيد على 5 ملايين درهم، وذلك حتى 31 ديسمبر 2023.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: انطلقت Wio Bank PJSC، أول منصة مالية متكاملة من نوعها على مستوى المنطقة، قبل عام واحد من الآن لتعيد تعريف مفهوم الخدمات المصرفية الرقمية في دولة الإمارات. وكشفت المنصة مؤخراً عن تطبيقها المصرفي الثاني Wio Personal وهو منصة ذكية للخدمات المصرفية اليومية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية على أسلوب تعامل الأفراد مع الأموال وإدارتها وتنميتها. ويوفر التطبيق المصرفي الجديد للمستخدمين رؤية مالية ومرونة وحرية لا مثيل لها، ويعد بمثابة بوابة للتمكين المالي تتيح للعملاء تحقيق أهدافهم في الحياة من خلال تجربة سلسة تمتد إلى البطاقات الذكية والمكافآت المجزية.

ويشكل نجاح Wio Business، أول تطبيقات Wio Bank PJSC، دليلاً على التزام المنصة بالابتكار والخدمات المصرفية التي تركز على العملاء. وشهد التطبيق نمواً سريعاً في قاعدة عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وهو ما يرفع إجمالي عدد عملاء التطبيقين إلى 45000 عميل.

واحتفالاً بمرور عام على انطلاق Wio Bank، قال سعادة سالم النعيمي، رئيس مجلس إدارة Wio Bank PJSC: "بدأنا هذه الرحلة برؤية واضحة تتمثل في المساهمة بشكل فعال في الطموحات الرقمية والاقتصاد التقدمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن فخورون للغاية بالمكانة الرائدة التي وصلت إليها Wio في القطاع المصرفي بدولة الإمارات، وذلك من خلال تطوير منظومة مالية رقمية قوية تقدم خدمات مصرفية مبتكرة وتجارب مستخدمين بمستوى عالمي".

من جهته، قال جايش باتل، الرئيس التنفيذي لمنصة Wio Bank PJSC: "منذ انطلاقتنا قبل عام واحد من الآن، انصب تركيزنا على الانتقال من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والبنوك الرقمية التقليدية إلى تقديم الخدمات المصرفية المبتكرة عبر المنصات. وأثبت الإقبال القوي على تطبيقنا الأول للخدمات المصرفية الرقمية Wio Business أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

وأضاف: "تماشياً مع التزامنا بتبسيط الخدمات المصرفية وتمكين عملائنا من تحقيق أقصى استفادة من أموالهم، يسعدنا إطلاق تطبيقنا الثاني للخدمات المصرفية الرقمية Wio Personal، والذي نقدم من خلاله مجموعة كاملة من الحلول المصرفية والمزايا والمكافآت للأفراد الذين يستفيدون بصورة يومية من الخدمات المصرفية في دولة الإمارات. ونحن نؤمن بأهمية هذه العناصر لتلبية الاحتياجات المالية للأفراد في العصر الحديث، كما أننا واثقون من أن هذا التطبيق سوف يحدث نقلة نوعية في أسلوب تعامل الأفراد مع أموالهم وإدارتها وتنميتها".

Wio Personal – منصة متكاملة لإدارة الأموال بطريقة ذكية ومبسطة

يمكن للعملاء فتح حساب مصرفي كامل على Wio وحساب استثماري في غضون دقائق باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بهم فقط. وتوفر المنصة الموحدة رؤية شاملة للمشهد المالي للأفراد، ما يتيح اتخاذ قرارات أفضل. ويمكن للمستخدمين التحقق بسهولة من استقلالهم المالي وتحديد أنماط الإنفاق واتخاذ خيارات مستنيرة بشأن الادخار والاستثمار، كل ذلك من مكان واحد.

ويقدم تطبيق Wio Personal من خلال إدراكه لتنوع الاحتياجات المالية للعملاء، خطتين متميزتين هما خطة "Standard" والتي تتوفر بسعر 25 درهماً شهرياً، وخطة "Plus" التي تتوفر بسعر 49 درهماً شهرياً فقط. وتأتي كلتا الخطتين مع مجموعة من الخدمات والمزايا المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الأفراد. وترتقي خطة "Plus" من Wio Personal بالخدمات المصرفية إلى المستوى التالي، حيث سيتم إعفاء العملاء الذين يحتفظون بمبلغ يزيد على 35000 درهم إماراتي في حساباتهم الجارية أو الاستثمارية أو مساحات التوفير الخاصة بهم، من رسوم الاشتراك الشهري.

وتشمل أبرز مميزات خطة "Plus" من Wio Personal معدل الفائدة الترويجي الأول من نوعه والذي يبلغ 6 في المائة سنوياً ويطبق على المدخرات التي تتراوح بين درهم واحد و5 ملايين درهم. وسيكون العملاء الذين يحتفظون برصيد حساب بقيمة 5 ملايين درهم إماراتي أو أكثر مؤهلين للحصول على فائدة سنوية بقيمة 4%. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الحصول على معدل فائدة 2% سنوياً على مدخراتهم بالدولار الأمريكي، ما يتيح للعملاء الاستفادة من أموالهم بكل سهولة. تسري هذه الأسعار وتنطبق على الأموال المودعة في مساحات التوفير على تطبيق Wio Personal حتى 31 ديسمبر 2023.

وينضوي Wio Personal على ميزة أخرى جديرة بالملاحظة تتمثل في إتاحة الفرصة لجميع العملاء لبدء الاستثمار ببساطة ومن دون عناء. ويمكن لمستخدمي التطبيق الوصول إلى آلاف الأسهم العالمية وصناديق الاستثمار المتداولة والأسهم الجزئية وحتى الاكتتابات الأولية في دولة الإمارات العربية المتحدة بكل سهولة من خلال بوابة واحدة ومتكاملة، حيث يتيح Wio Personal لهم البدء في الاستثمار بمبلغ دولار أمريكي واحد والاستمتاع بالتمويل والتداول من دون أي عمولة.

وإلى جانب الأدوات الذكية للادخار والاستثمار، يأتي Wio Personal مزوداً بعدد كبير من الميزات القوية الأخرى، والتي سيتم الكشف عن تفاصيلها في وقت لاحق من العام الجاري.

حقبة جديدة للخدمات المصرفية في دولة الإمارات

يتمثل جزء كبير من رؤية Wio Bank في بناء شراكات رئيسية على مستوى الصناعة. ومن خلال التعاون مع أبرز الجهات الحكومية، نجحت Wio في إنشاء منظومة توفر مزايا مالية حصرية لعملائها. وتمتد هذه الشراكات إلى ما هو أبعد من الخدمات المصرفية التقليدية، حيث تقدم خدمات متنوعة تبدأ من الدعم الاستشاري للمشاريع التجارية وصولاً إلى حلول الدفع عبر الإنترنت وأجهزة نقاط البيع بأسعار مخفضة والمساعدة في إصدار الفواتير والخصومات على منتجات نمط الحياة.

وفي معرض حديثها عن تجربتها مع Wio Bank PJSC، قالت ناتاشا ماهاجان، وهي مستخدمة لكل من تطبيقي Wio Business وWio Personal الذي جرى إطلاقه مؤخراً: "أحدثت منصة Wio Bank تغييراً جذرياً في رحلتي المالية، حيث جعلتني أقرب إلى أهدافي المتمثلة في إدارة نفقاتي من دون عناء وزيادة مدخراتي الشخصية والمهنية والقيام باستثمارات ذكية".

وأضافت: "من خلال الميزات الرائعة مثل مساحات التوفير على كلا التطبيقين، وسعر فائدة يبلغ 6% على مدخراتي الشخصية، والوصول السهل إلى استثمارات الأسهم الأمريكية من خلال تطبيق Wio Personal، نجحت منصة Wio Bank في تغيير قواعد اللعبة بالنسبة لي. يتيح لك التطبيق المصرفي سهل الاستخدام التحكم في أموالك بكل سهولة، كما أنه يقدم لي الطريقة الأكثر ملاءمة للمشاركة في الاكتتابات العامة الأولية بدولة الإمارات. وتقدم Wio Bank لعملائها فرصة إدارة أموالهم وتنميتها بمستويات غير مسبوقة من السهولة والأمان".

يمكن للعملاء الاستفادة من مستقبل الخدمات المصرفية من خلال تنزيل تطبيق Wio Personal (https://app.wio.io/tzqu/wiopersonalpress) وتطبيق Wio Business https://businessapp.wio.io/GcVi/wiobusinesspress من متجري أبل وجوجل بلاي.

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نبذة عن Wio Bank PJSC

تأسست منصة Wio Bank PJSC في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر سبتمبر 2022، وهي تجمع بين إمكانات تطبيقات الخدمات المصرفية الرقمية والتمويل المدمج والحلول المصرفية كخدمة. وتعد Wio أول منصة مالية متكاملة من نوعها على مستوى المنطقة، وهي مملوكة لكل من "القابضة" (ADQ) و"ألفا ظبي القابضة" و"اتصالات" وبنك أبوظبي الأول (FAB) برأس مال أولي يبلغ 2.3 مليار درهم. وتخضع المنصة لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وحظيت منصة Wio Bank PJSC بتقدير خبراء القطاع المصرفي على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، حيث شملت الجوائز التي حصلت عليها مؤخراً جائزة أفضل بنك رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، وجائزة Best Neobank لأفضل بنك رقمي في دولة الإمارات، وجائزة “Best Digital Bank Newcomer” كأفضل بنك رقمي جديد، وجائزة “Most Innovative Mobile Banking App – UAE” كأفضل تطبيق مبتكر للخدمات المصرفية في دولة الإمارات.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.wio.io