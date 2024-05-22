Wio Bank تحقق ربحية ممتازة في عامها التشغيلي الأول مع نمو استثنائي

لنتائجها في السنة المالية 2023

• المنصة حققت إنجازات متميزة، حيث تجاوزت ودائع العملاء لديها 11 مليار درهم بما يعكس نموها المطرد والثقة الكبيرة بخدماتها المبتكرة

• Wio Bank أصبحت واحدة من أسرع المنصات المالية الرقمية نمواً على مستوى العالم، حيث حققت ربحية ممتازة في عامها التشغيلي الأول مع إمكانات كبيرة للنمو والتوسع

• اتساع ملحوظ في قاعدة عملاء المنصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، حيث بلغ عدد عملاء خدمات الأعمال أكثر من 50,000 عميل ووصل عدد عملاء خدمات الأفراد الى أكثر من 40,000 عميل

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 مايو 2024: أعلنت Wio Bank PJSC، أول منصة مالية متكاملة من نوعها على مستوى المنطقة، عن تحقيق نتائج قوية للسنة المالية 2023؛ حيث سجلت المنصة، التي تعد أحد الخيارات الرائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إيرادات بقيمة 266.4 مليون درهم وصافي ربحٍ قدره 2 مليون درهم لتنهي بذلك عامها التشغيلي الأول بربحية ممتازة منذ إطلاقها في سبتمبر 2022.

تشكل هذه النتائج المتميزة إنجازاً كبيراً لـ Wio Bank، حيث أصبحت واحدة من أسرع المنصات المصرفية الرقمية الجديدة تحقيقاً للربحية على مستوى العالم مع الحفاظ على قدرتها على الابتكار لتلبية احتياجات العملاء. وارتفعت ودائع العملاء إلى أكثر من 11 مليار درهم بما يؤكد على الثقة المتزايدة بخدمات المنصة. ويعزى هذا الإقبال بشكل رئيسي إلى شعبية حسابات الأعمال (Wio Business) والأفراد (Wio Personal) التي استحوذت على حصة سوقية كبيرة في قطاعي الشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية للمستهلكين.

وسلط سعادة سالم النعيمي، رئيس مجلس إدارةWio Bank PJSC ، الضوء على الدور المهم الذي تلعبه المنصة في حفز مشهد الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات. وقال بهذا الخصوص: "تؤكد إنجازاتنا لعام 2023 مدى التزامنا بالابتكار ورضا العملاء؛ حيث نجحنا خلال أقل من عامين في بناء أسس قوية لمنصة مصرفية رقمية متقدمة تلبي تطلعات الأفراد والشركات إلى خدمات مالية ميسرة، وذلك بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبو ظبي والرؤية الوطنية الأوسع لدولة الإمارات. ونحن ملتزمون بالمساهمة في بناء اقتصاد رقمي مرن قائم على الابتكار، وواثقون من قدرتنا على تحقيق المزيد من النجاح والإنجازات في المستقبل".

وشدد جايش باتل، الرئيس التنفيذي للمنصة، على أهمية الربحية المبكرة للمنصة قائلاً: "إن قدرتنا على تحقيق الربحية في أول عام تشغيلي كامل لنا يشكل دليلاً ملموساً على مكانتنا الرائدة في القطاع والتزامنا التام بالشفافية. وقد شهدت حلولنا المصرفية المتطورة للأعمال والأفراد نمواً كبيراً وتقييمات مرتفعة من العملاء، مما يؤكد على نجاحنا في تقديم تجربة رقمية استثنائية. وبينما نسعى لرسم ملامح مستقبل الخدمات المصرفية، نستمر في التركيز على مواصلة الابتكار وتطوير الحلول المتقدمة لتلبية الاحتياجات الديناميكية للعملاء".

بدوره أشار براكاش سنكارا، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في Wio Bank PJSC، إلى أهمية النتائج المالية التي حققتها المنصة قائلاً: "يؤكد تسجيل إيرادات بقيمة 266.4 مليون درهم وأرباح صافية بقيمة 2 مليون درهم على التزامنا بالتميز التشغيلي. وقد حققنا هذا النمو مع الحفاظ على قدرتنا على الابتكار لتلبية متطلبات العملاء، الأمر الذي يؤهلنا لإرساء معايير جديدة لمشهد الخدمات المصرفية الرقمية".

وفي مجال الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، شهدت خدمات الأعمال Wio Business تحسينات عدة، ومنها إطلاق الحسابات متعددة العملات، ونظام حماية الأجور، وتطبيق ويب مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وقد اجتذبت هذه الحلول مجتمعةً ما يزيد على 50.000 عميل بنهاية العام. ويجسد هذا النمو التزام المنصة بتوفير حلول مصرفية قوية تدعم احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

بدورها حققت خدمات الأفراد Wio Personal شعبية كبيرة منذ إطلاقها في يوليو 2023، حيث استقطبت أكثر من 40.000 عميل وتجاوزت ودائعها 6 مليارات درهم بحلول نهاية العام. ويعود الانتشار السريع للمنصة إلى مزاياها المبتكرة، بما في ذلك فتح حسابات رقمية بالكامل، والحسابات متعددة العملات، وحملة التوفير التنافسية التي لاقت أصداء إيجابية واسعة لدى الأفراد الباحثين عن حلول مصرفية حديثة.

نبذة عن Wio Bank PJSC

اطلقت منصة Wio Bank PJSC في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر سبتمبر 2022، وهي تجمع بين إمكانات تطبيقات الخدمات المصرفية الرقمية والتمويل المدمج والحلول المصرفية كخدمة. وتعد ويو بنك أول منصة مالية متكاملة من نوعها على مستوى المنطقة، وهي مملوكة لكل من "القابضة" (ADQ) و"ألفا ظبي القابضة" و"اتصالات" وبنك أبوظبي الأول (FAB) برأس مال أولي يبلغ 2.3 مليار درهم. وتخضع المنصة لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وحظيت ويو بنك ش.م.ع بتقدير خبراء القطاع المصرفي على مستوى دولة الإمارات، حيث شملت الجوائز التي حصلت عليها مؤخراً جائزة أفضل بنك رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، وجائزة أفضل بنك رقمي في دولة الإمارات، وجائزة أفضل بنك رقمي جديد، وجائزة أفضل تطبيق مبتكر للخدمات المصرفية في دولة الإمارات. وتصدرت مؤخراً قائمة "فوربس الشرق الأوسط" 2024 لأقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط، مما يرسخ مكانتها كمنصة رائدة في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية.

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