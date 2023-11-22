أعلنت شركة أب وايد للتطوير العقارى الرائده فى مجال التطوير والتنميه العمرانية بالسوق المصرى عن إطلاق أولى مشروعاتها السكنيه (White Residence) بمدينة القاهرة الجديده وذلك بمستهدف بيعى يتجاوز ال٤ مليارات جنيه

أوضح المهندس محى فراج رئيس مجلس الإدارة إنه وفقا لإستراتيجية الشركة فى التوسع وتنويع محفظة إستثمارتها التى تنطوي على خمسة مشروعات حالية متنوعه مابين تجارى وإدارى وطبى.

طرحت الشركة مشروعها السادس وأول أعمالها فى السكنى وهو مشروع (White Residence ) وهو كمبوند سكنى على مساحة 11فدان ويشتمل على ٤٨٠ وحده سكنيه تناسب جميع فئات المجتمع وتلبى مختلف الرغبات حيث تتنوع المساحات ما بين استوديو وشقق ودوبليكس ولوفت بمساحات تصل ل٣٠٠متر كما يشتمل المشروع على جزء تجارى إدارى يضم عدد من المكاتب والكافيهات ومطاعم وصيدلية وبنك وجيم بالإضافة لوجود Club house ومساحات خضراء وبحيرات تطل عليها غالبية الوحدات السكنية.

وقال أن الشركة نجحت فى بيع قرابة ال ٥٠% من المشروع فى أولى أيام الطرح حيث لاقى المشروع إقبال منقطع النظير من العملاء إعتماد على الثقة فى إسم أب وايد وسابقة أعمالها والوفاء بإلتزامتها قبل عملائها وهو المتعارف عليه فى جميع مشروعاتها.

وأشار محمد عبدالحميد نائب الرئيس التنفيذي أن المشروع يقع بالتجمع الخامس على محور محمد نجيب وبالقرب من الجامعة الالمانية وأمام Life Sports Club (Well Spring وهو موقع متميز وفريد للغاية وهو مايعتبره المطور أهم العوامل الذى يعتمد عليه فى بيع المشروع ، مضيفا: إلى أن شركة أب وايد عملت على مراعاة وضع نظم لتسهيلات إئتمانية مرنة تتيح لشريحة عريضة من المجتمع إمكانية الشراء وهى مقدمات تبدأ ب٥% وأقساط حتى ٨سنوات ووفقا للجدول الزمنى لتنفيذ المشروع فمن المقرر أن تكون التسليمات فى غضون ٣ سنوات.



وكشف عبدالحميد عن التعاقد مع الاستشاري الهندسي محمد طلعت أحد أكبر المكاتب الاستشاريه الهندسيه لعمل التصميمات الهندسيه والمعمارية للمشروع والتى تعمل الشركة على تقديم تصميمات تخاطب العملاء الباحثين عن البساطة والرقي ، حيث تشكل التصميمات الهندسية الساحرة للمشروع مجموعة من الأيقونات العقارية تنقلك للمستقبل بانسيابية مع لمسة من الأصالة تضفي جو من الدفيء ، ومن أهم المميزات التي يتميز بها المشروع هو الموقع، حيث تم اختيار موقع استراتيجي يجمع بين الهدوء والقرب من المحاور والطرق الرئيسية على محور محمد نحيب أمام نادي لايف، كما يبعد ع كمباوند وايت ريزيدنس القاهرة الجديدة عدة دقائق عن مطار القاهرة، وبالقرب من مدينتي ومدينة الرحاب ، والجامعة الأمريكية ، وكذلك يتميز المشروع بقربه من العاصمة الإدارية الجديدة.

كما تعتبرالتصميمات الهندسية لمشروع “ White Residence “ جعلت المشروع واحد من أكبر الفرص الاستثمارية فى القطاع العقارى ، وتساهم بشكل كبير فى زيادة عمليات البيع فى أسرع وقت ، خاصة أن المشروع سيحدث نقلة نوعية فى المشروعات السكنيه.

وكشف المهندس محي فراج عن خطة الشركة التوسعية الفترة القادمة في مدينة الشيخ زايد حيث طرحت الشركة أولى مشروعاتها وهو مشروع سكنى تجارى إدارى فى موقع فريد ومتميز بقلب مدينة الشيخ زايد وتتضمن خطة الشركة التوسع فى المدينة حيث سيتم طرح مشروعين خلال العام المقبل ٢٠٢٤ حيث تستهدف الشركة ان تكون من أكبر الشركات المطورة بمدينة الشيخ زايد من حيث تقديم مشروعات سكنية وإدارية متكاملة بمواقع متميزة ومشاريع فريدة من نوعها سواء منحي التصميمات.



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