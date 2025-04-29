دبي الإمارات العربية المتحدة، في مؤتمر Token 2049، الذي سيعقد في دبي من 30 أبريل إلى 1 مايو 2025، ستناقش منصة WEEX للعملات الرقمية، التي اختارت دبي كمقر رئيسي لها مؤخرًا وترعى هذا الحدث، نمو حجم تداول العملات الرقمية على المنصة تحت عنوان "من 500 مليون دولار إلى 5 مليار دولار: ما الذي يميز منصة WEEX؟"

وفيها سيقدم Andrew Weiner، نائب رئيس منصة WEEX، عرضاً رئيسياً عن نمو حجم التداول من 500 مليون دولار إلى 5 مليار دولار وما الذي يجعل منصة WEEX مميزة عن غيرها من المنصات.

خلال مؤتمر Token 2049، ستقوم منصة WEEX أيضاً بتنظيم يوم مفتوح لمقرها الرئيسي في دبي، وهو تجمع لقادة الصناعة في مجال العملات الرقمية.

أعلنت منصة WEEX مؤخراً عن افتتاح مقرها العالمي في دبي الإمارات العربية المتحدة مع أكثر من 600 موظف. وتدير WEEX الآن واحدة من أكبر فرق منصات العملات الرقمية في المنطقة.



وأكد Andrew Weiner، نائب رئيس منصة WEEX، على هذه الخطوة الاستراتيجية قائلاً: "دبي تعتبر نقطة محورية في استراتيجيتنا العالمية. على مدار العامين المقبلين نخطط لإضافة 30-50 موظفاً لتعزيز العمليات المحلية ودفع رؤيتنا للتداول الدقيق في جميع أنحاء العالم."

يتماشى هذا التوسع مع النمو السريع لـ WEEX، حيث تخدم المنصة في الوقت الحالي 6.2 مليون مستخدم في أكثر من 130 دولة، مع حجم تداول يومي يتجاوز 5 مليار دولار. وسيعمل المكتب في دبي كمركز رئيسي لتوسيع الابتكار في المنتجات والخدمات المحلية والامتثال التنظيمي، مما يعزز دور WEEX في تشكيل مستقبل تداول العملات الرقمية.

في عام 2024، شهدت قاعدة مستخدمي منصة WEEX زيادة بنسبة 150%، حيث ارتفع العدد من 2 مليون إلى 5 مليون، مع تجاوز أحجام التداول 50 مليار دولار.

ومنذ إطلاق خدماتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في يناير 2025، شهدت المنصة نموًا جديدًا في الأرقام، حيث كانت مصر هي الأعلى في عدد المستخدمين، مما يشكل 30% من إجمالي قاعدة العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تليها الجزائر بنسبة 17.3%، والعراق والمغرب بنسبة 7-8% على التوالي.

صرح أندرو وينر، نائب رئيس منصة WEEX، قائلاً: "مؤتمر Token 2049 هو القمة الأهم في صناعة العملات الرقمية، ونحن نتطلع بشدة للقائنا مع عملائنا ومستخدمينا في هذا الحدث. نحن فخورون بمقرنا في الإمارات العربية المتحدة، ونتطلع لاستضافة يوم WEEX المفتوح قبل انطلاق القمة."

وأضاف: "لقد كنا دائمًا سباقين في الاستجابة لمتطلبات التنظيم عبر المناطق مما يسهل على المستخدمين الوصول إلى WEEX واستخدامه."

عن WEEX

منذ تأسيسها في عام 2018، ظهرت WEEX بسرعة كأحد أبرز منصات تبادل العملات الرقمية العالمية، حيث تخدم أكثر من 6 ملايين مستخدم مسجل وتحتل المركز الخامس في تصنيف CoinMarketCap. توفر المنصة أكثر من 1000 زوج من العملات للتداول وتتميز بواجهة مستخدم متقدمة وآمنة. تقدم WEEX العديد من خيارات التداول، بما في ذلك التداول الفوري، والعقود الآجلة، والتداول بالنسخ.

في يونيو 2024، قامت WEEX بتوسيع نظامها البيئي من خلال إطلاق WXT، رمز المنصة الأصلي. تم تصميم WXT لتقديم حوافز للنظام البيئي وتوفير مزايا لحامليه. يمكن للمستخدمين المشاركة في فعاليات الإيردروب من خلال WE-Launch الخاص بـ WEEX عن طريق التزامهم برموز WXT، وبالتالي كسب مكافآت إضافية على المنصة. ملتزمة بتقديم خدمات تداول مهنية ومبتكرة في جميع أنحاء العالم، تُعد WEEX شريكك الموثوق في تداول العملات الرقمية المتنوع والعالمي.

https://www.weex.com/

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