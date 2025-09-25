نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية: أعلنت منظمة التعاون الرقمي، وهي أول منظمة دولية مستقلة مكرسة لتسريع بناء اقتصادات رقمية شاملة ومستدامة، عن توسيع نطاق مبادرة "WE-Elevate" في جميع الدول الأعضاء، وذلك على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المقامة في نيويورك.

وقد طورت منظمة التعاون الرقمي هذه المبادرة لدعم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء، وهي مبادرة تحويلية لبناء القدرات مصممة لمساعدة رائدات الأعمال على المشاركة بشكل كامل في الاقتصاد الرقمي. وقد حققت المبادرة، والتي اُطلقت تجريبياً لأول مرة في جمهورية رواندا، نتائج ملموسة، إذ مكنت المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء من تعزيز مهاراتها الرقمية، وإضفاء طابع رسمي على عملياتها، والتوسع إلى أسواق جديدة.

ويجمع برنامج "WE-Elevate" بين مناهج التعلم عبر الإنترنت وخدمات التوجيه والإرشاد، كما يتيح وصولاً إلى منصات التجارة الإلكترونية العالمية، وذلك لتزويد رائدات الأعمال بالمهارات الرقمية والمالية والريادية اللازمة. وقد صُمّم البرنامج لتمكين المؤسسات من الانتقال من العمل التقليدي إلى الرقمي عبر تدريب مخصص خطوة بخطوة يبدأ ببناء الجاهزية الرقمية الأساسية، ويزوّد رائدات الأعمال بالمهارات اللازمة للبيع والتجارة عبر الحدود. وبذلك، يساعد البرنامج المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء على إضفاء الطابع الرسمي على عملياتها وتوسيع قاعدة عملائها وتوليد فرص عمل مستدامة.

ومن جانبها قالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى: "لا يقتصر برنامج WE-Elevate على تمكين النساء من بناء الأعمال؛ بل يجسد التزام الدول الأعضاء بصياغة ميثاق اجتماعي جديد لعصر الاقتصاد الرقمي. هذه هي التعددية الجديدة في صورتها العملية: الدول الأعضاء تقف معًا لضمان أن الاقتصاد الرقمي لا يُعمّق الفجوات، بل يصبح جسرًا تعبر من خلاله النساء نحو الفرص. من كيغالي إلى مدينة الكويت، ومن لاغوس إلى لاهور، رأينا كيف أن وصول امرأة واحدة إلى الأدوات الرقمية قادر على تغيير أسرة، ومجتمع، وفي نهاية المطاف أمة بأكملها. ومن خلال توسيع نطاق مبادرة WE-Elevate ليشمل جميع الدول الأعضاء، فإننا نختار مستقبلًا تكون فيه الشمولية ليست تفكيرًا لاحقًا، بل الأساس الراسخ لازدهار رقمي شامل للجميع."

ويعد برنامج "WE-Elevate" مبادرة رئيسية لمنظمة التعاون الرقمي التي تساهم بتحويل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء إلى علامات تجارية "رقمية أولاً". فمن خلال تعلم مهارات التجارة الإلكترونية، يغدو بإمكان المشاركات الوصول إلى أسواق التجارة الإلكترونية العالمية، وتعزيز الشمول المالي وبناء مسار نمو متسارع ومؤسسات قابلة للتوسع. كما يساهم البرنامج في تعزيز مساهمات منظمة التعاون الرقمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولا سيما الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين) والهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي).

ويُذكر أن باب التقديم مفتوح الآن للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة من كافة الدول الأعضاء في المنظمة. ويمكن لرائدات الأعمال التقدم بطلب لتسجيل اهتمامهن عبر https://dco.org/we-elevate-application/ وبدء رحلتهن التعليمية للتحول إلى علامات تجارية "رقمية أولاً" قادرة على التوسع عالمياً.

-انتهى-

