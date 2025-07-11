أعلنت شركة Water Harvesting Inc.، المتخصصة في تكنولوجيا المناخ والمشار إليها في ما يلي بـ (WaHa)، عن إغلاق جولة تمويل من السلسلة "إيه – 1" (A-1) جمعت خلالها 8 ملايين دولار أمريكي، بالتوازي مع عملية إعادة تنظيم مؤسسي. تولّى كلّ من مايك فيليبس، رئيس مجلس الإدارة وكريستيان ثيريون، عضو مجلس الإدارة، قيادة جولة التمويل هذه، بمشاركة أكبر حاملي السندات والمستثمرين في شركة WaHa، بما في ذلك صندوق تحفيز الأعمال Berkeley Catalyst Fund ومركز Anthropocene Institute ومؤسسة Vestafund وشركة Mitsui Mining & Smelting Co.، Ltd.

من شأن هذا التمويل أن يساهم في التخلص من جميع الديون، وتبسيط جدول الرسملة الخاص بشركة WaHa، كما يدعم توفير رأس المال اللازم لتمكين الشركة من تحقيق المرحلة التالية من الإنجازات التجارية الرئيسة، وإغلاق جولة التمويل التالية. كما يسمح هذا التمويل أيضاً بدعم مجموعة متنامية من فرص المبيعات في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث سمحت التجارب الميدانية التي قادتها جامعة خليفة بإثبات القدرة الفريدة لتقنيات الشركة على حصاد المياه النقية بشكل موثوق في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتميز بمناخ صحراوي حار وجاف، مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة المنخفضة، وعواصف رملية مفاجئة ومتكررة.

ومنذ عام 2023، تمّ نشر أنظمة توليد المياه من الغلاف الجوي (AWG) المطوّرة من شركة WaHa في عدد من البيئات المناخية الصعبة، بما في ذلك غرب تكساس وأبو ظبي ومنطقة صحراوية نائية في دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض وستوكهولم. أثبتت هذه الأنظمة قدرتها على أداء وظيفتها المقصودة بشكل موثوق به بنسبة 99.998 في المائة وأنتجت نحو 98.3 في المائة من كمية المياه المستهدفة – وهي أعلى كمية إنتاج مستدامة في قطاع توليد المياه من الغلاف الجوي (AWG). تخضع تقنية "فابوريتر" لحصاد المياه (WaHa Vaporator ®) الخاصة بالشركة لحماية عائلة من براءات الاختراع النشطة البالغ عددها 14 عائلة ، فضلاً عن 18 براءة اختراع ممنوحة في جميع أنحاء العالم. تعدّ هذه التقنية الثورية نظاماً معيارياً يدعم عمليات التوزيع خارج الشبكة وقابل للتكامل مع أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) والأنظمة الزراعية.

من المتوقع أن تكشف شركة WaHa النقاب عن أولى وحدات توليد المياه من الغلاف الجوي (AWG) المتاحة تجارياً خلال مشاركتها في نسخة العام 2025 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" (WETEX 2025). وستستعرض الشركة خلال المعرض، الذي يُقام في دبي من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، مجموعة من حلولها المخصصة للمرافق والمطورين والمشغلين الصناعيين الذين يسعون لتأمين وصول موثوق ومستدام إلى المياه النقية.

وفي معرض تعليقه على هذا التطور، قال مايك فيليبس، رئيس مجلس إدارة شركة WaHa: "نجحنا في إنشاء منصة موثوقة من شأنها أن تُحدث تحوّلاً كبيراً في الوصول إلى المياه عبر قطاعات عدة. سيسمح لنا هذا التمويل بترسيخ شعبية جهاز "فابوريتر" لحصاد المياه (WaHa Vaporator ®) وتعزيز الأمن المائي في كافّة أنحاء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام."

من جانبه، قال فرانك راميريز ، الرئيس التنفيذي لشركة WaHa: "نحن ممتنون لهذا الدعم السخي الذي قدمه لنا مستثمرونا وشركاؤنا. يمثّل هذا التمويل خطوة هامة نحو توفير المياه بشكل موثوق وفعال ومستدام، في الأماكن التي تشتد فيه الحاجة إليها. نحن فخورون بما حققه فريقنا ومتحمّسون لرؤية ما ستحمله لنا الأيام المقبلة."

هذا وتعمل WaHa على مناقشة مجموعة من الاتفاقيات التجارية في مجالات التصنيع والتوزيع والخدمة والدعم على المدى الطويل.

لمحة عن شركة WaHa:

تعدّ WaHa شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المناخ تعمل على تطوير حلول مبتكرة لمواجهة تحديات ومشاكل شحّ المياه وندرتها. تساهم تقنية "فابوريتر" لحصاد المياه (WaHa Vaporator ®) الحاصلة على براءة اختراع، في تحسين كفاءة استخدام الطاقة في أنظمة توليد المياه من الغلاف الجوي وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC).

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