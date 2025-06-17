القاهرة، مصر: أعلنت سوديك، شركة التطوير العقاري الرائدة في مصر، عن التسليم المبكر لمشروع VYE بزايد الجديدة. يتماشى هذا الإنجاز الهام مع التزام سوديك بتسليم مشروعاتها في الوقت المحدد او قبل المواعيد المحددة، وهو الأمر الذي حافظت الشركة عليه لما يقرب من ثلاثة عقود.

يعتمد تصميم VYE على عدة ركائز أساسية تتضمن الابتكار والاستدامة وتقديم تجربة حياتية متميزة مجهزة بأحدث التكنولوجيا، حيث يضم VYE أكبر مشروع سكني يعمل بالطاقة الشمسية في أفريقيا والثاني على مستوي الشرق الأوسط، مما يضع معياراً جديداً لتجربة الحياة المستقبلية والمستدامة. الجدير بالذكر أنه سيتم تسليم أكثر من 108 وحدة هذا الشهر من إجمالي 1,783 وحدة ستقوم سوديك بتسليمها خلال 2025.

وتعليقًا على هذا الإنجاز الهام، قال أيمن عامر، مدير عام سوديك: " يؤكد تسليم مشروع VYE قبل الموعد المحدد بستة أشهر على التزامنا الدائم بتقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائنا. ويعد مشروعVYE في زايد الجديدة من المشروعات الرائدة والمطورة طبقا لأعلى معايير الجودة، والتي تعكس رؤيتنا في تطوير مجتمعات مستدامة تعتمد على أحدث الحلول التكنولوجية"Bottom of Form.

ومن المقرر أن يشهد مجتمع VYE السكني توسعات هامة تتضمن منشآت ومرافق رئيسية بما في ذلكVYE تاون سنتر، والمقررالانتهاء منه في مطلع عام 2026، ومركز Karmell في منتصف 2026، ونادي اجتماعي مجهز بالكامل بحلول نهاية 2027.

يشغل VYE موقعًا استراتيجيًا في قلب زايد الجديدة، إحدى أسرع الوجهات العقارية نمواً في مصر، ويمكن الوصول منه بكل سهولة لأهم الطرق الرئيسية السريعة، كما يبعد دقائق فقط عن مطار سفنكس الدولي..

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