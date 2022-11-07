سيعزز هذا الاستثمار من القدرات التقنية لشركة سوافي الجزيرة لمعدات وخدمات حقول النفط " سوافي"، وسيدعم توطين التقنيات في قطاع التنقيب والإنتاج بالمملكة العربية السعودية

الظهران، المملكة العربية السعودية - استثمرت سوافي، الشركة التابعة لشركة التركي القابضة في قطاع النفط والغاز على شركة فولكان Vulcan، مزود الحلول الهندسية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً والمتخصصة في عمليات استكمال الآبار في قطاع التنقيب والإنتاج. وتقدم الشركة حلولاً هندسية تقوم على الابتكار ومصممة لمواكبة متطلبات عمليات التنقيب والإنتاج في أصعب الآبار حول أنحاء العالم. وتمتلك الشركة العديد من براءات الاختراع والعلامات التجارية، كما تواصل تقديم منتجات مبتكرة في سوق النفط.

وبهذه المناسبة أشار الأستاذ رامي التركي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة التركي القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة سوافي، إلى أن هذا الاستثمار هو جزء من الخطط الرامية إلى توطين أحدث التقنيات والمساهمة في دعم قدرات وإمكانات قطاع التنقيب والإنتاج في المملكة.

و نوه التركي في تصريحه قائلاً: "كجزء من استراتيجيتنا للتنويع، نواصل سعينا لاكتساب عوامل تمكين تقنية جديدة واستكشاف المزيد من الأسواق، فضلاً عن إضافة منتجات وخدمات جديدة إلى محفظة أعمالنا، وسيؤدي الاستثمار على شركة فولكانVulcan إلى المساهمة في زيادة كفاءة قطاع التنقيب والإنتاج المحلي بشكل كبير ودعم ريادة المملكة لقطاع الطاقة العالمي".

وواصل التركي تصريحه قائلاً: "سيساهم توطين المعرفة الهندسية لشركة فولكانVulcan وإمكاناتها التكنولوجية في سوق استكمال الآبار في دعم توجه شركة سوافي توافقاً مع رؤية أرامكو، وسيمكنها من تقديم منتجات أكثر تكاملاً لخدمات الآبار، فضلاً عن تعزيز قدراتها في مجال الأبحاث والتطوير بشكل كبير".

وتماشياً مع برنامج اكتفاء، يعزز هذا الاستثمار من توطين أهم الجوانب في إطار هذه المبادرة مثل ملحقات حلول تغطية وتثبيت الآبار؛ فضلاً عن تلبية طموح الشركة القابضة لزيادة القيمة المحلية وتأدية دور فعال في دعم تنمية وتنويع الاقتصاد في المملكة على المدى البعيد.

من جانبه، صرح الأستاذ طارق قشوري الرئيس التنفيذي لسوافي قائلاً: "سيعزز الاستثمار الاستراتيجي على شركة فولكان Vulcan من مكانة سوافي في السوق وسيدعم رؤية الشركة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع التنقيب والإنتاج على المدى البعيد، من خلال توفير الخدمات والمنتجات محلياً وفق أعلى المعايير العالمية".

وواصل الأستاذ قشوري تصريحه بالقول: "سوف تحظى منتجات فولكانVulcan المتطورة لعمليات استكمال الآبار بقابلية واسعة وعالية للتطبيق في بنية حفر الآبار المتطورة بشكل متزايد والتي توظفها أرامكو لمواجهة التحديات التي تواجهها أثناء عمليات استكمال الآبار. كما تتميز منتجات فولكان

Vulcan بمجموعة شاملة من براءات الاختراع، بتقنياتها وقابليتها العالية للتطبيق على كل أنواع حفر الآبار، وهي منتجات تتناسب مع توجه شركة أرامكو لحفر آبار أكثر تعقيداً مثل آبار الغاز في الحقول البحرية، والآبار ذات الضغط والحرارة المرتفعين، والآبار المنحرفة ومتعددة الأطراف".

وأضاف الأستاذ قشوري لتصريحه قائلاً: "يُنمي هذا الاستثمار من إمكانات البحث والتطوير لشركة سوافي، إذ يُعزز من قدراتها وإمكاناتها في تكنولوجيا قطاع النفط والغاز ، ويتيح لها الاستفادة من المركز المتخصص التابع لشركة فولكان Vulcan في أبردين، كما سبق لها الاستحواذ على شركة نيوزكو في هيوستن ومركز الأبحاث والتطوير التابع لها، مما ساهم في توسيع نطاق أبحاث سوافي ليشمل شمال أمريكا، وبحر الشمال، والمملكة العربية السعودية".

واختتم الأستاذ قشوري تصريحه قائلاً: "ربط مركزي الأبحاث القائمين على أبحاث الطاقة بمركز البحث والتطوير في وادي الظهران للتقنية سيعزز من القدرات التكنولوجية لشركة سوافي، ويساهم في توطين هذه التكنولوجيا في المملكة في الوقت نفسه، كما أننا على ثقة من أن فريق إدارة شركة فولكان Vulcan من ذوي الخبرة العالية سيضيف حتماً إلى الخبرات الفنية لسوافي ويعزز من إمكانياتها بشكل كبير ".

من جهته قال الأستاذ إيان كيرك، المدير العام لشركة فولكان Vulcan: "نتطلع لهذه الشراكة مع سوافي، وسيمكننا هذا الاستثمار من تسريع نمو شركتنا لمواكبة المتطلبات العالمية للطاقة. وهو ما يسعى فريق عملنا دائمًا لتحقيقه، فبفضل تصاميمنا وتقنياتنا الفريدة وخدماتنا المتميزة لما بعد البيع، تمكن فريقنا من ريادة المجال على مدى 30 عامًا، وذلك منذ تأسيس شركتنا على أيدي متخصصين في مجال تصميم وتصنيع الحلول الهندسية لسوق استكمال الآبار ضمن قطاع النفط والغاز."

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نبذة عن شركة سوافي:

تُعد شركة سوافي الجزيرة لمعدات وخدمات حقول النفط المتحدة ("سوافي") رائدةً عالميةً في تقنيات التنقيب والإنتاج. حيث تأسست سوافي عام 2013 مستندةً على قوة سمعة شركتها الأم، التركي القابضة، التي تُعد أحد أهم الشركات العائلية في المملكة، بصفتها المستثمر الرئيسي والشريك المفضّل في بناء الأعمال المستدامة في البلاد منذ عام 1975، إذ كانت منذ تأسيسها صرحًا رئيسيًا ولاعبًا مهمًا في مسيرة تطوير المملكة العربية السعودية الحديثة، وامتازت بعلاقاتها القوية والمتجذرة مع شركة النفط والغاز العالمية في السعودية أرامكو.

وتشتمل حلول سوافي أدوات وتقنيات الحفر وأدوات الإكمال الذكية، ومنتجات الرفع الصناعي للنفط، وتشخيص وتصوير الآبار، وخدمات مسح الآبار المباشرة، وتنبيهات وتحليلات الذكاء الصناعي.

حول فولكان

تأسست شركة فولكان كومبليشن برودكتس بواسطة فريق من المتخصصين في هذا المجال ممن يتولون وظائفاً متخصصة في مجال تصميم وتصنيع الحلول الهندسية لسوق استكمال آبار النفط والغاز العالمية. ويتمتع فريق فولكان بخبرات متعمقة تزيد على 150 عاماً في التصميم والتصنيع والتطبيق، وتولوا مسؤوليات إدخال منتجات مبتكرة وحاصلة على براءات اختراع إلى سوق الاستكمال على مدار الأعوام الثلاثين الماضية.

للتواصل

أنس الجريفاني

مدير عام التواصل المؤسسي والاستدامة والشراكات الاستراتيجية

anas.aljuraifani@alturkiholding.com