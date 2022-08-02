دبي- أعلنت شركة دايكن، الرائدة عالميًا في مجال تطوير وتصنيع حلول تكييف الهواء والتدفئة والتهوية والتبريد، عن بدء إنتاج أنظمة تكييف الهواء VRV في منطقة الشرق الأوسط، بإجمالي استثمارات 13 مليون يورو، في مصنعها الجديد بتركيا والذي بدأ العمل به منذ مايو 2022، وذلك لتلبية الطلب المتزايد من قبل العملاء على هذا النوع من حلول التكيف.

وقالت الشركة، إن القرار جاء وفقًا لاستراتيجية دايكن والتي تهدف إلى التصنيع بالقرب من الأسواق الإقليمية لتقصير المدة الزمنية للتوصيل واستجابة للطلب المتزايد بطريقة مرنة، حيث بلغت القيمة السوقية عَالَمِيًّا لنظام تكييف الهواء "VRV" 12.2 مليار دولار أمريكي في عام 2020، ومن المتوقع أن يصل إلى 29.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.5%.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يشهد السوق في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا نُمُوًّا قَوِيًّا على أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد "HVAC- R" خلال السنوات القليلة المقبلة، مؤكدة أن الزيادة الكبيرة في الطلب مدفوعة بشكل أساسي بالحاجة إلى حلول مستدامة تتماشى مع التغييرات في التشريعات بالمنطقة.

وأضافت الشركة، أنها تعمل على تعزيز قدرتها الإنتاجية الحالية لضمان تلبية هذا الطلب المتزايد على أنظمتها، كما هو الحال بالنسبة للمضخات الحرارية، والتي تعتبر أحد الحلول الفعالة لإزالة الكربون من المباني.

يذكر أن شركة دايكن، طورت نظام VRV، أول مكيف هواء متعدد الأجزاء في العالم للمباني التجارية عام 1982، من خلال استخدامها تقنية استرداد الحرارة التي تحقق التدفئة والتبريد في نفس الوقت باستخدام وحدة خارجية واحدة فقط، وذلك لتلبية احتياجات الراحة لجميع الناس والمناطق في العالم.

وأكد تونا غولينك، نائب الرئيس في "دايكن" الشرق الأوسط وأفريقيا، على أن أنظمة تكييف الهواء VRV تعد إحدى ركائز أعمالنا الاستراتيجية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرًا إلى أنه على مر السنين، ومع مواصفات منتجاتنا الفريدة والمتميزة، والكفاءة الموسمية، ومرونة النظام، بدأنا في تأمين العديد من المشاريع الضخمة من المجمعات السكنية والمدارس والمساحات التجارية الأخرى.

وأضاف غولينك: "أنه مع المصنع الجديد في تركيا، الأقرب لمنطقتنا، بإمكاننا خدمة السوق بشكل أسرع وأفضل، من خلال تسريع خططنا التوسعية وزيادة تعزيز ريادتنا في إنتاج مكيف الهواء VRV"، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز المصنع الجديد بأحدث التقنيات لتحسين الاستدامة والكفاءة ومراقبة الجودة، بالإضافة إلى تجهيزه بنظام موفر للطاقة لاستعادة حرارة العادم مع تقليل تأثيرها البيئي.

وقال حسن أوندر، الرئيس التنفيذي لشركة دايكن تركيا: "فخورون جدًا بقدرتنا على توفير منتجات عالية الجودة وموفرة للطاقة لأسواق الشرق الأوسط.. ومن المتوقع أن ينمو سوق مكيف الهواء VRV في جميع أنحاء المنطقة في المستقبل... وسنقوم بتسليم المنتجات التي تلبي هذا الطلب المتزايد والتي تتكيف بشكل كامل مع احتياجات مناخنا".

جدير بالذكر، أن مصنع دايكن في بلجيكا، والذي ركز إنتاجه حتى الآن على إنتاج أنظمة تكييف الهواء VRV، سيزيد من إنتاجه للمضخات الحرارية، والتي تكتسب شعبية بسرعة في جميع أنحاء المنطقة؛ وستتمكن شركة دايكن من خلال هذه المبادرات من تعزيز القدرة التصنيعية عبر أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وتحقيق أهداف خطة الإدارة الاستراتيجية للشركة "FUSION 25".

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة عن دايكن

إننا نهتم بالهواء: تدرك دايكن أهمية الهواء لوجود الإنسان، لذا كرست سنوات خبرتها في مجال تكييف الهواء وشغفها بالتقنيات المبتكرة في خدمة تحسين نوعية الهواء الذي نتنشقه والاهتمام بالبيئة وحماية الأجيال القادمة. وتتطلع دايكن إلى أن تصبح شركة محايدة للكربون في جميع أعمالها والمنتجات والحلول التي تقدمها بحلول العام 2050.

لمحة عن شركة صناعات دايكن المحدودة

توظف شركة صناعات دايكن المحدودة التي تتخذ من أوساكا، باليابان مقرًا لها، حوالى 89 ألف شخص حول العالم، وحققت مبيعات بلغت نحو 23.7 مليار يورو في السنة المالية 2021 (1 أبريل - 31 مارس 22). وتعتبر شركة رائدة عالميًا في تطوير وصناعة أنظمة المضخات الحرارية وتكييف الهواء، وتنقية الهواء، وهي الشركة المصنعة لمكيفات الهواء الوحيدة في العالم التي تطور وتنتج جميع المكونات المهمة مثل المبردات والضواغط والإلكترونيات داخل الشركة.

لمحة عن دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا

دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا، شركة تابعة لشركة صناعات دايكن المحدودة تتخذ من دبي، الإمارات مقرًا رئيسيًا لها منذ آذار 2006، وتعنى بالتخطيط والترويج والمبيعات وخدمة ما بعد البيع ودعم مختلف منتجات تكييف الهواء والمضخات الحرارية ومعدات التبريد في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. يعمل في دايكن نحو 600 موظف في أسواقها الرئيسية في المنطقة، وقد نفذت مشاريع كبيرة للاستخدامات السكنية والتجارية والصناعية. ونواصل في دايكن استثماراتنا الاستراتيجية لتنمية أعمالنا معوّلين على هيكليتنا وبنيتنا القوية لإفادة أفراد المجتمع والعملاء الذين تغيرت احتياجاتهم ومتطلباتهم بعد جائحة كوفيد-19، وكذلك الاستجابة للطلب المتنامي على الحلول التي تسهم في تحسين جودة الهواء. وقد تبنت دايكن أحدث التقنيات والتطورات لتوفير المنتجات والخدمات المصممة لتحسين جودة الهواء وتعزيز كفاءة التبريد وترشيد استهلاك الطاقة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.daikinmea.com

للتواصل الإعلامي:

طليع الحلبي

مدير التسويق الإقليمي

دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا

هاتف: +971 4 8159482

البريد الإلكتروني: Halaby.t@daikinmea.com

روناك ثاكار

فلايشمان هيلارد

هاتف: +971 54 586 9828

Ronak.Thakkar@Fleishman.com

محمد علي سيد

فلايشمان هيلارد

هاتف: +971 54 586 9821

البريد الإلكتروني: Mohammadali.sayed@fleishman.com