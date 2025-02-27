أعلنت شركة جونسون كنترولز العربية، الرائدة عالميًا في حلول المباني الذكية والصحية والمستدامة، عن مشاركتها البارزة في واحد من أكبر مشاريع نظام تدفق المبرّد المتغير (VRF) على مستوى العالم، الواقع في منطقة R5 بالعاصمة الإدارية الجديدة بمصر، ما يعكس ريادة الشركة في تقديم حلول مبتكرة وموفّرة للطاقة، تدعم الخطط الطموحة لتطوير المدن المصرية.

تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع أكثر من 180 مليون دولار، وقد حصلت شركة جونسون كنترولز العربية على حصة قدرها 90 مليون دولار لتوريد وتركيب أكثر من 11,000 وحدة VRF من العلامة التجارية الرائدة يورك في أكثر من 138 مبنى. وباستخدام أحدث تقنيات كفاءة الطاقة على المستوى العالمي، يوفر المشروع قدرة تبريد إجمالية هائلة تصل إلى 140 ألف طن تبريدي.

على مدار سنوات، كانت جونسون كنترولز العربية في طليعة الشركات المصنّعة لأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف (HVAC) المعتمدة على تقنية VRF الثورية، في منشآتها الصناعية المتطورة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية. إذ أثبتت هذه الأنظمة نجاحها في مشروعات عديدة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وقدمت حلول تبريد مرنة وموفّرة للطاقة لتلبية الاحتياجات الفريدة لمختلف الصناعات. وقد مكّن هذا السجل الحافل شركة جونسون كنترولز العربية من أن تكون شريكًا موثوقًا في مشاريع ضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وهو الذي يعزز سمعتها كشركة رائدة في مجال الابتكار المستدام.

خلال زيارة حديثة لمنطقة R5، وهي إحدى مناطق المشروع التي تطورها مجموعة إنوفو (Innovo)، التقى الدكتور مهند الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة جونسون كنترولز العربية، بأبرز الشركاء، بما في ذلك مجموعة إنوفو وشركة مصر للتنمية الهندسية «ميديكوم»، وشركة المراسم للتطوير العقاري، لتأكيد التزام الشركة بتقديم أفضل منتجات وخدمة تعكس التميز. وقد عززت هذه الشراكات، التي أُبرمت من خلال مذكرات تفاهم، النهج التعاوني الذي يقود نجاح المشروع.

وفي هذه المناسبة، صرّح الدكتور مهند الشيخ قائلًا: "يمثل هذا المشروع شهادة ثقة لشركة جونسون كنترولز العربية وتقنياتها الموفّرة للطاقة عالمية المستوى، حيث تعد العاصمة الإدارية الجديدة نموذجًا حقيقيًا للتقدم الإقليمي، ويشرفنا أن يكون لدينا دورًا محوريًا في تطويرها بتقديم أكثر من 140,000 طن تبريد عبر حلول يورك VRF الرائدة."

يعد مشروع VRF في المنطقة R5 جزءًا من الخطط الطموحة للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يخدم 22,000 وحدة سكنية بقدرة تبريد إجمالية تبلغ 280,000 طن، ما يجعله مبادرة متميزة في صناعة التدفئة والتهوية والتكييف العالمية، حيث أضاف الدكتور مهند الشيخ: "لقد كان لخبرتنا الطويلة في تقنية VRF دور أساسي في نجاح هذا المشروع. وبالتعاون مع إنوفو وميدكوم والمراسم، نلتزم بتقديم قيمة وكفاءة طاقة استثنائية من خلال وحدات يورك VRF، لشراكات تدوم لأبعد الحدود."

مع استمرار توسع العاصمة الإدارية الجديدة، تظل شركة جونسون كنترولز العربية ثابتة في مهمتها لتقديم حلول مستدامة وموفّرة للطاقة لتطوير المدن الحديثة. ويؤكد هذا المشروع البارز ريادة الشركة في تشكيل مدن المستقبل، اعتمادًا على التكنولوجيا والابتكار كركائز أساسية.

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