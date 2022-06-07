يأتي هذا الاستثمار في إطار سلسلة من عمليات زيادة رأس المال التي تقوم بها شركة «Ignis» من خلال صندوق «Vortex Energy IV» والمستثمرين الشركاء، لدعم تحولها إلى منصة طاقة متجددة بقدرة إجمالية 20 جيجاوات

مدريد: أعلنت اليوم شركة «Vortex Energy»، المختصة بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمدارة بواسطة قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، أنها قامت بضخ استثمارات رأسمالية بقيمة 222 مليون يورو حتى الآن في شركة «Ignis»، وذلك في إطار التزامها بشروط التعاون بين الشركتين والذي بدأً العام الماضي.

ومنذ الاستثمار المبدئي الذي ضخته شركة «Vortex Energy» في شركة «Ignis»، خلال الربع الأخير من عام 2021، نجحت «Ignis» في تحقيق استراتيجية النمو الواعدة التي تتبناها بكفاءة، إذ ضمت محفظة شركة «Ignis» الإسبانية مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تتجاوز 1 جيجاوات، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة للوصول إلى مرحلة بدء الإنشاءات. وفي ذلك الإطار، دخلت شركة «Ignis» حاليًا مرحلة التجهيزات لإطلاق منصة بقدرة تبلغ 500 ميجاوات تقريبًا، كما تتفاوض الإدارة بشأن اتفاقيات لشراء الطاقة بقدرة إجمالية 500 ميجاوات مع مجموعة من أبرز الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال. علاوة على ذلك، نجحت الشركة في التوسع عالميًا خارج السوق الإسباني لتأمين مصادر طاقة بقدرة تبلغ 11 جيجاوات تقريبًا، تتضمن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة.

جدير بالذكر، تواصل شركة «Vortex Energy» تطبيق استراتيجيتها الطموحة لدعم خطط النمو الخاصة بشركة «Ignis»، وذلك عبر ضخ المزيد من الاستثمارات الرأسمالية بقيمة 46 مليون يورو تقريبًا خلال الربع الأخير من العام الحالي، بالإضافة إلى 176 مليون يورو تقريبًا خلال الربع الأول من عام 2023.

وفي هذا السياق أعرب أنتونيو سييرا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Ignis»، عن اعتزازه بالإنجازات التي تحققها الشركة في إطار خططها التي تستهدف تحويلها إلى واحدة من أبرز شركات الطاقة المتجددة المتكاملة في العالم. وأكد على اعتزازه بالتعاون مع شركة «Vortex Energy»، وتطلعة لتحقيق مردود إيجابي من ذلك التعاون على الشركتين في المستقبل.

ومن جانبه عبّر كريم موسى، الرئيس التنفيذي لشركة «Vortex Energy»، عن سعادته بما حققته شركة «Ignis» من إنجازات استثنائية خلال هذه الفترة القصيرة، رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق خلال المرحلة الراهنة. وأضاف أن شركة «Ignis» نجحت في ترسيخ مكانتها الرائدة في السوق وذلك بفضل كفاءة الفريق الإداري للشركة، بالإضافةً إلى قوة محفظتها حيث يساهم كلاهما في ترسيخ مكانة الشركة في السوق. وأكد موسى على دعم شركة «Vortex Energy» التام لهذه الشراكة، طالما أنها تضمن تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الشركة سوف تواصل تمويل مسار النمو المشترك لتحقيق خطط النمو المستقبلية.

ومن ناحية أخرى، صرحت آنا بيريس كامينيرو، رئيسة العمليات في شركة «Vortex Energy»، بأن شركة «Ignis» تنفرد بالعديد من المميزات التي تؤهلها للمنافسة في قطاع الطاقة المتجددة، ومن بينها القدرات التنفيذية والكفاءات التشغيلية، فضلًا عن الخبرة والدراية الواسعة بمجال الطاقة. وأكدت على التزام شركة «Vortex Energy» بمواصلة دعم إدارة شركة «Ignis» في بناء محطات دولية مستقلة متكاملة للطاقة المتجددة في إسبانيا وغيرها من دول العالم.

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عن شركة «Vortex Energy»

تأسست شركة «Vortex Energy» عام 2014، وهي منصة استثمارية تعمل في مجال الطاقة المتجددة حول العالم برعاية قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس وتحت إدارة شركة «Beaufort Management Limited» التى تتكون من فريق عمل متميز يضم 16 من أكفأ خبراء الاستثمار المباشر بمشروعات البنية الأساسية والطاقة المتجددة لإدارة جميع المشروعات والاستثمارات التابعة لشركة «Vortex Energy».

وخلال عام 2022، تضمنت محفظة الشركة الطاقة المتجددة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 822 ميجاوات. كما قامت «Vortex Energy» بتوقيع اتفاقية شراكة وضخ استثمارات في شركة «Ignis» لتطوير محفظة مشروعات للطاقة المتجددة في أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وآسيا، وذلك بقدرة تبلغ 20 جيجاوات. كما قامت الشركة بسلسلة من الصفقات الاستثمارية تقدر بحوالي 1.6 مليار يورو في أسواق المملكة المتحدة وإسبانيا وفرنسا والبرتغال وبلجيكا، وإيطاليا، والولايات المتحدة.

وتحظى الشركة بفريق تشغيل متكامل للاستثمار وإدارة الأصول في سوق أبو ظبي العالمي، والعاصمة البريطانية لندن، ومدريد.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.vortexenergy.ae

عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 38 عامًا من الإنجاز المتواصل لتتحول من بنك استثمار في منطقة الشرق الأوسط فقط إلى بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة والمبتدئة. وفي السوق المصري، تمتلك الشركة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي، والتي تغطي أنشطة متعددة تضمن التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم بالإضافة إلى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والتمويل العقاري والتأمين.

ومن خلال استحواذها مؤخرًا على حصة الأغلبية في aiBANK، سمح ذلك للشركة أيضًا بتقديم منتجات وخدمات مصرفية.

وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي والبنك التجاري، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | عمان | الأردن | باكستان | المملكة المتحدة | كينيا | الولايات المتحدة الأمريكية | بنجلاديش | نيجيريا | فيتنام

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قطاع العلاقات الإعلامية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

PublicRelations@EFG-Hermes.com

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة melgammal@efg-hermes.com

عن شركة Ignis

Ignis هي مجموعة متخصصة في تقديم باقة متكاملة من حلول الطاقة المتجددة، حيث يشمل مجال عملها مختلف عمليات سلسلة القيمة الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة بداية من التطوير مرورًا بمراحل التشغيل وحتى خدمات الطاقة. وقد شاركت Ignis منذ إنشائها عام 2015 في تطوير محفظة مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إسبانيا تبلغ قدرتها حوالي 14 جيجاوات، بالإضافة إلى مشروعات تبلغ قدرتها 8 جيجاوات في أوروبا والأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ. وفي عام 2020، أعلنت الشركة عن بيع مشروعات للطاقة الشمسية الإسبانية بطاقة إجمالية 3.3 جيجاوات، وذلك لصالح شركة Total Energies.

إبراء الذمة

قد تكون المجموعة المالية هيرميس القابضة قد أشارت في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات الإدارة والاستراتيجية والأهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية للأنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل لا تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك– على سبيل المثال وليس الحصر – التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة والآثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بألا يفرط في الاعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر.