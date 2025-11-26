وقّعت Visit Qatar مذكرة تفاهم استراتيجية مع هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانوني والضريبي لمركز قطر للمال - أحد مراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، لتنضم بموجبها إلى مختبر الأصول الرقمية كشريك وطني. ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة لترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي للابتكار الرقمي في قطاع السياحة، لا سيما في مجال الأصول الرقمية.

حضر مراسم التوقيع المهندس عبدالعزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـVisit Qatar، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال.

من خلال هذا التعاون، تصبح Visit Qatar من الرواد في إستكشاف تجارب الزوار المدعومة بتقنية البلوك تشين، بما في ذلك المكافآت القائمة على الرموز، والمقتنيات الرقمية للتراث الثقافي، والباقات السياحية، والخدمات المدعومة بالعقود الذكية. وسيقوم مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال، وهي مبادرة وطنية تجمع روّاد التكنولوجيا العالميين ومبتكري التكنولوجيا المالية وشركاء المنظومة، بدعم Visit Qatar في التطوير للجيل القادم من الحلول الرقمية للزوار، مما يعزّز مكانة قطر في طليعة الابتكار في قطاع السياحة.

وفي إطار هذه المبادرة، قامت هيئة مركز قطر للمال بترخيص شركة eXplorins كمزود لخدمات الرموز الرقمية (TSP) ضمن إطار الأصول الرقمية. وستعمل eXplorins مع Visit Qatar على تطوير وتنفيذ أول برنامج تجريبي للمكافآت المعتمدة على الرموز في الدولة، مما يتيح للزوّار الوصول إلى تجارب رقمية فريدة ومشاركات ثقافية تفاعلية في مختلف أنحاء دولة قطر.

وتعليقًا على الشراكة، قال المهندس عبدالعزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـ Visit Qatar: "تمثل هذه الشراكة خطوةمهمة في مسيرة Visit Qatar نحو مستقبل السياحة الذكية. فمن خلال استكشاف إمكانيات الأصول الرقمية وتقنيات السجلات الموزعة، نعمل على ابتكار طرق جديدة لتحسين تجربة الزائر. وبالتعاون مع مركز قطر للمال ومن خلال مبادرة مختبر الأصول الرقمية، نسعى إلى تقديم رحلات رقمية آمنة ومبتكرة تعكس رؤية قطر المستقبلية للسياحة."

ومن جانبه قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بتعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة في مجال الابتكار الرقمي. ومن خلال انضمام قطر للسياحة الى مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال، فإننا نعزز مكانة قطاع السياحة ضمن منظومة الأصول الرقمية المتنامية في الدولة. نتطلع للعمل مع قطر للسياحة وشركائنا لفتح آفاق جديدة في مجالات السياحة والتكنولوجيا والأعمال، بما يدعم رؤية قطر في التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي".

وتأتي هذه المبادرة استكمالًا للسجل الحافل للإنجازات التي حققتها Visit Qatar في مجال الابتكار الرقمي. فقد فاز مساعد تخطيط الرحلات القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي والمُطوّر باستخدام تقنيات مايكروسوفت بجائزة مايكروسوفت للتميز في الذكاء الاصطناعي وجائزة تقنية الذكاء الاصطناعي للمؤسسات لعام 2024، مما يؤكد ريادة Visit Qatar في الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي لتعزيز تجارب المسافرين. ومن خلال تطبيق Visit Qatar، تواصل هذه التقنية الحائزة على الجوائز تقديم مسارات رحلات شخصية ورحلات رقمية سلسة، مدعومة بنظام الملف الشخصي الموحد، وإمكانيات المساعد متعدد اللغات، والوصول المباشر إلى فعاليات رزنامة قطر.

ومن خلال مبادرات مثل مختبر الأصول الرقمية وقبة الابتكار والبيئة التنظيمية المتقدمة، يواصل مركز قطر للمال دعم اعتماد التقنيات الناشئة ومساندة الشركات في تطوير حلول مبتكرة وتوسيع نطاقها عبر مختلف القطاعات.

وبموجب مذكرة التفاهم هذه، تعزز Visit Qatar دورها في جهود الابتكار الوطنية، وتدعم في الوقت ذاته رؤية قطر طويلة الأمد لتنويع الاقتصاد، وتسريع التحول الرقمي، وتقديم تجارب للزوار تجمع بين أحدث التقنيات والتراث الثقافي الأصيل. كما تتضمن المذكرة مجالاتٍ أوسع للتعاون تشمل التسويق العالمي، والبرامج الثقافية والتجارية، إضافةً إلى دعم تنمية الصناعات الإبداعية.

