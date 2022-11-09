تعد سلطنة عُمان وجهة سريعة النمو ومفضلة للمسافرين القادمين من المملكة العربية السعودية والمنطقة بالمجمل

الرياض، المملكة العربية السعودية: وقّعت شركة المسافر، العلامة التجارية الرائدة في مجال السفر في المملكة العربية السعودية، مع Visit Oman اتفاقية شراكة على هامش "سوق السفر العالمي" لتعزيز السياحة الترفيهية إلى سلطنة عُمان، الوافدة من المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة.

وبموجب هذه الشراكة، ستدير شركة المسافر حملة تسويقية واسعة النطاق طوال عام 2023، للترويج لسلطنة عُمان في قاعدة عملاء منصة السفر في كل من المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة. وتهدف الحملة إلى التعريف بالسلطنة كوجهة سياحية رائدة ومتميّزة، وتسليط الضوء على العديد من مناطق الجذب الاستثنائية المتاحة فيها.

تُعد سلطنة عُمان إحدى الوجهات سريعة النمو بالنسبة لعملاء شركة المسافر، حيث ازداد عدد الحجوزات الفندقية فيها بشكل كبير خلال عام 2022، إذ شهدت السلطنة ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل الحجوزات بين شهري يناير وأكتوبر 2022، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، كما ازداد عدد حجوزات الوافدين من المملكة العربية السعودية بنسبة 370%، ومن الإمارات العربية المتحدة بنسبة 432% منذ بداية العام وحتى تاريخه، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بينما زادت الحجوزات الواردة من دولة الكويت بنسبة مذهلة بلغت 1070%.

وفي هذه المناسبة، قال مزمل حسين، نائب الرئيس التنفيذي لشركة المسافر: "ازدادت شعبية سلطنة عمان بين أوساط السياح والمسافرين القادمين من منطقة الشرق الأوسط. ونشعر بالحماس للتعاون مع Visit Oman في سبيل تسليط الضوء على الجمال الطبيعي المذهل للبلاد، وما تقدمه من عروض سياحية متنوعة لعملائنا من جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وبفضل النهج الشامل متعدد القنوات الذي تتميز به شركتنا، إلى جانب قاعدة عملائنا الواسعة، تتاح أمامنا فرصة مثالية لتعزيز قطاع السياحة في السلطنة، والاستفادة من حجم الاهتمام المتزايد من قبل المسافرين بهذه الوجهة الفريدة".

وفي معرض تعليقه على اتفاقية التعاون، قال شبيب بن محمد المعمري، مدير عام Visit Oman :"باعتبارها شركة ’المسافر‘ إحدى أبرز العلامات التجارية الرائدة في مجال السفر في المنطقة، تمثّل اتفاقية تعاوننا معها فرصة تسويقية قيّمة في إطار الجهود الرامية للدفع بعجلة الحركة السياحية في سلطنة عُمان وزيادة الوعي بها، وجذب الزوار من خلال عرض المقومات الشاملة التي تحتضنا السلطنة كوجهة مثالية لقضاء العطلات على مدار العام. إننا نتطلع قدماً إلى توسيع نطاق الترويج للسلطنة عبر الأسواق الإقليمية من خلال هذه الحملة المكثفة لعام 2023".

هذا وستعمد شركة المسافر على توظيف نهجها متعدد القنوات لإيصال رسالتها عبر جميع نقاط اتصالها بالعملاء، بما في ذلك سلسلة الفيديو الناجحة على قناتها بموقع اليوتيوب، "السفر سعادة"، وعبر قنوات تسويق متعددة عبر شبكة الإنترنت وخارجها. كما ستشمل الحملة على مكوّن خاص بالشركات من خلال تطبيق "تستاهل"، وهو برنامج شركة المسافر لمزايا الشركات، والذي يتيح لها من التعاون مع الوجهة لتقديم خصومات حصرية متميزة.

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