دبي، ‏الإمارات العربية المتحدة، أعلنت Visa، (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز V)، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، اليوم، عن توسيع قدراتها في تسوية المعاملات باستخدام العملات المستقرة (stablecoins) في وسط أوروبا وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، وذلك عبر شراكة مع "أكواناو" (Aquanow)، المنصة العالمية المتخصصة في الأصول الرقمية وحلول السيولة والبنية التحتية.

وسيتيح دمج بنية "أكواناو" التحتية للأصول الرقمية مع المنظومة التقنية العالمية المتطورة لشركة Visa، لشبكة Visa من المُصدّرين ومزوّدي خدمات الدفع، إتمام تسوية المعاملات باستخدام العملات المستقرة المعتمدة مثل (USDC)، ما يسهم في خفض التكاليف، وتقليل التعقيدات التشغيلية، وتسريع أوقات التسوية.

ومع تزايد الطلب من المؤسسات المالية على حلول أسرع وأكثر كفاءة للمعاملات العابرة للحدود، تعتمد Visa على العملات المستقرة لتحديث البنية الخلفية لحركة الأموال، ما يمكّن من إجراء التسويات على مدار 365 يوماً في السنة. وفي عام 2023، أصبحت Visa من أوائل شبكات المدفوعات الكبرى، التي تُجري التسوية باستخدام العملات المستقرة، عندما بدأت تجربة تمكّن العملاء من الوفاء بالتزاماتهم في التسوية باستخدام USDC. وحتى الآن، تجاوز الحجم الشهري معدل تشغيل سنوي يبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي.

وفي هذا الصدد، قال جودفري سوليفان، نائب الرئيس الأول ومسؤول المنتجات والحلول بشركة Visa لمنطقة وسط أوروبا وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA): "يعكس توظيف Visa لإمكانات العملات المستقرة وربطها بالتقنيات العالمية الموثوقة، التزامها المتواصل بتسريع وتبسيط عمليات التسوية للمؤسسات المالية في المنطقة. وتشكّل شراكتنا مع "أكواناو" خطوة متقدمة نحو تحديث البنية التحتية لأنظمة الدفع، وتقليص الاعتماد على الأنظمة التقليدية التي تعتمد على وسطاء متعددين، تمهيداً لمرحلة جديدة في تطور حركة الأموال عالمياً".

من جانبه قال فيل شام، الرئيس التنفيذي لشركة "أكواناو": "لطالما تميّزت شبكة Visa العالمية بالموثوقية في نقل الأموال بأمان وكفاءة. ومن خلال تعاوننا معها، نفتح آفاقاً جديدة أمام المؤسسات للمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الرقمي، مستفيدين من تقنية العملات المستقرة لإتمام عمليات التسوية بالسرعة والشفافية التي تميّز عالم الإنترنت".

نبذة عن شركة Visa

تعدّ Visa (المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز V) شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وتسهل الشركة إجراء المعاملات بين المستهلكين والبائعين والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. وتركز رسالة Visa على ربط العالم من خلال شبكة مدفوعات تعد الأكثر أمناً وابتكاراً وراحة وموثوقية، إلى جانب دورها في تمكين ودعم الأفراد والشركات والاقتصادات لتحقيق النمو والازدهار. نحن نؤمن في Visa بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى في تعزيز إمكانية الوصول لحلول وخدمات النظام المالي ركيزة أساسية لبناء مستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني Visa.com.

نبذة عن "أكواناو":

تُعدّ أكواناو (Aquanow) منصة عالمية مؤسسية للأصول الرقمية، تتمتع بخبرة واسعة في مجالي السيولة والبنية التحتية التقنية، وتُقدّم خدماتها للبنوك والبنوك الرقمية وشركات الوساطة ومؤسسات الدفع الأسرع نمواً حول العالم. تدير الشركة بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، وتُنفّذ عمليات وساطة وتسويات مالية في الأصول الرقمية تتجاوز قيمتها مليارات الدولارات شهرياً.

تأسست "أكواناو" عام 2018، ويعمل لديها أكثر من 170 موظفاً، موزّعين على مكاتبها في مختلف أنحاء العالم. وفي عام 2024، تمّ إدراجها للمرة الثانية على التوالي ضمن قائمة "ديلويت تكنولوجي فاست 500" المرموقة، بعد أن حققت معدل نمو في الإيرادات بلغ 3,022% خلال أربع سنوات. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.aquanow.com.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل الشركة من خلال "أكواناو الشرق الأوسط" (Aquanow ME FZE)، المسجّلة في مركز دبي التجاري العالمي بموجب الرخصة رقم L-2795، والخاضعة لإشراف سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)، بموجب الرخصة رقم VL/24/01/001، لتقديم خدمات تشمل الوساطة والتداول، والإقراض والاقتراض، وإدارة واستثمار الأصول.

تنويه: تنطوي الأصول الافتراضية على مخاطر، من بينها تقلب الأسعار وإمكانية خسارة رأس المال المستثمر، كما أنها لا تخضع لأي ضمانات أو حماية مالية، لذا من المهم الإلمام الكامل بهذه المخاطر قبل الاستثمار فيها.

