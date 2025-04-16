المنامة، البحرين – أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، عن إطلاق خدمة Visa +، التي تتيح للمستخدمين إرسال الأموال إلى حاملي بطاقات Visa في دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام رقم هاتف المستلم فقط. ويُعد خليجي بنك من أوائل البنوك التي تُقدّم خدمة Visa+ مما يُمثّل إنجازًا هامًا يُبرز جاهزية السوق لتبني الجيل الجديد من الحلول المالية وتسريع التجارب الرقمية.

و تُمكّن خدمة Visa + عملاء خليجي بنك من تحويل الأموال إلى حاملي بطاقات الخصم والدفع المسبق من Visa في دول خليجية أخرى باستخدام رقم الهاتف الخاص بالمتلقي فقط، وبذلك لا يضطر المتلقي لمشاركة معلومات حساسة مثل أرقام البطاقات المكونة من 16 رقماً (رقم الحساب الرئيسي) أو رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، مما يجعل المعاملة أكثر أماناً وسهولة.

وتعليقًا على إطلاق هذه الخدمة، صرّحت السيدة أميرة العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، قائلة: " "كوننا دائمًا في طليعة البنوك التي تقدم أحدث الابتكارات لعملائنا، يسعدنا اليوم أن نُطلق خدمة Visa+ الجديدة، والتي تُعد نقلة نوعية في عالم التحويلات المالية. نحن في خليجي بنك نؤمن بأهمية تقديم حلول مصرفية عصرية وآمنة تواكب تطلعات عملائنا وتلبي احتياجاتهم المتجددة.

تتيح هذه الخدمة إرسال الأموال بسهولة إلى حاملي بطاقات Visa في دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام رقم الهاتف فقط، دون الحاجة لمشاركة أية معلومات حساسة مثل رقم البطاقة أو رقم الحساب. إنها تجربة تحويل مبسطة وآمنة، وندعو جميع عملائنا لاكتشاف هذه الميزة الفريدة التي تجمع بين الراحة، الأمان، والسرعة، وتُجسد مستقبل المعاملات المصرفية الرقمية."

وتساعد خدمة Visa+ المؤسسات المالية على تقديم تجربة أفضل لنقل الأموال إلى جانب تعزيز آليات حماية الخصوصية للمرسل والمتلقي في العديد من الاستخدامات، بما في ذلك المدفوعات المباشرة بين الأفراد (P2P) وصرف التمويلات والتحويلات المالية عبر الحدود.

ويعتبر "خليجي بنك" من أبرز المصارف الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، ويسعى البنك لتحقيق تطلعات عملاءه من خلال نموذج مصرفي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة وفرصاً استثمارية متوافقة والشريعة الإسلامية الغراء للأفراد والشركات.

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