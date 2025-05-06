الرياض - أعلنت Visa عن توقيع شراكة استراتيجية مع معهد مبادرة مستقبل الاستثمار، المؤسسة العالمية غير الربحية ذات الذراع الاستثماري وجدول أعمال واحد وهو التأثير في الإنسانية. حيث انضمت Visa إلى قائمة الشركاء الدوليين للمعهد قبل نسختها التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، المقرر انعقادها في الرياض بين 27 و30 أكتوبر 2025. ووقع اتفاقية الشراكة كلٌ من علي بيلون، المدير العام الإقليمي لشركة Visa في المملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عُمان؛ وبيني ريتشاردز، الرئيسة التنفيذية لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار.

وتسهل Visa إجراء المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. وتركز رسالة الشركة الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية على ربط العالم من خلال شبكة مدفوعات تُعد الأكثر أمناً وابتكاراً وراحةً وموثوقيةً، مما يتيح للأفراد والشركات والاقتصادات تحقيق النمو والازدهار.

ويجمع معهد مبادرة مستقبل الاستثمار قادة عالميين من القطاع الحكومي وقطاعي الأعمال والاستثمار من أكثر من 90 دولة لاستكشاف موضوعات مهمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والتعليم، والرعاية الصحية، والاستدامة، وإطلاق حوارات رفيعة المستوى تقود إلى إحداث تغيير حقيقي. ويساعد المعهد على توفير حلول واقعية، حيث يدعم الابتكارات والأفكار التي تقدم حلولاً للتحديات الملحّة أمام البشرية.

وتحظى Visa بموجب هذا التعاون بفرص حصرية تشمل المشاركة في المؤتمرات والقمم عالية التأثير على مستوى العالم، والتعاون مع الجهات المعنية المؤثرة، والحصول على أفكار مخصصة من منصات البحث والقيادة الفكرية عالمية المستوى التابعة للمعهد.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال علي بيلون: "نحن نؤمن في Visa بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان. وتدعم شراكتنا مع معهد مبادرة مستقبل الاستثمار المحادثات المستمرة حول سبل تمكين الحكومة والقطاع الخاص من توسيع نطاق الوصول إلى التقنيات الجديدة والمعرفة والمهارات اللازمة للاقتصاد الرقمي، الذي يتسم بالعدالة والشمولية، على الصعيد العالمي وفي المملكة العربية السعودية".

ومن جانبها، قالت بيني ريتشاردز: "تمثل هذه الشراكة محطةً هامةً في مسيرتنا لدفع النمو الاقتصادي الشامل من خلال التعاون الاستراتيجي. ونضمن من خلال توحيد جهودنا مع Visa مشاركة القادة البارزين ضمن مجالي الاستثمار والابتكار المالي في الجهود الهادفة لضمان تقدم البشرية".

ويتعاون معهد مبادرة مستقبل الاستثمار وشركة Visa أيضاً لإقامة منتديات استراتيجية وجلسات حوار تنفيذية تجمع الأصوات المؤثرة من مختلف القطاعات. وتعزز هذه المشاركات المحادثات المفيدة حول الاستثمار المسؤول والنمو العالمي الشامل. ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو حشد قوة الاستثمار والتكنولوجيا لإرساء مستقبل أكثر عدالة واستدامة للجميع في كل مكان.

نبذة حول شركة Visa

تعد Visa (المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز V) شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وتسهل الشركة إجراء المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. وتركز رسالة فيزا على ربط العالم من خلال شبكة مدفوعات تعد الأكثر أمناً وابتكاراً وراحة وموثوقية، إلى جانب دورها في تمكين ودعم الأفراد والشركات والاقتصادات لتحقيق النمو والازدهار. نحن نؤمن في Visa بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى في إتاحة الوصول لحلول وخدمات النظام المالي ركيزة أساسية لبناء مستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة حول Visa ومدونة فيزا لمنطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وحساب تويتر VisaCEMEA@.

لمحة حول معهد مبادرة مستقبل الاستثمار

معهد مبادرة مستقبل الاستثمار هو مؤسسة عالمية غير ربحية مدفوعة بالبيانات ذات ذراع استثماري وجدول أعمال واحد وهو التأثير في الإنسانية. ويعمل المعهد العالمي والشامل على رعاية العقول اللامعة من جميع أنحاء العالم، وتحويل الأفكار إلى حلول واقعية في أربع مجالات أساسية، وهي الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والتعليم، والرعاية الصحية، والاستدامة.

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