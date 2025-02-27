حاملو البطاقات من سنغافورة وكوريا الجنوبية وأرمينيا رفعوا إنفاقهم خلال فترات بيع شوكولاتة فيكس على تطبيق ديليفرو رغم كونهم لا ينفقون كثيراً على التطبيق في العادة

الإمارات العربية المتحدة، دبي - كشفت Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، عن تزايد إنفاق السياح في دبي على الحلويات، وفقاً لبيانات فيزا نت. ويرجع تغيّر أنماط الإنفاق لدى حاملي بطاقات Visa إلى عدة عوامل، من بينها شوكولاتة فيكس، الشوكولاتة الشهيرة في دبي والتي أخذت تحرز أصداء كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ارتفع الطلب على شوكولاتة فيكس في عام 2024 بشكل غير مسبوق، بعد مشاركة الشخصيات المشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي لفيديوهات حول هذه الحلوى المميزة وتجارب فتح العلبة. واتبعت فيكس استراتيجية تسويق ومبيعات فريدة من نوعها، تمثلت بتوزيع كمية محدودة من الشوكولاتة يمكن طلبها حصرياً من خلال تطبيق ديليفرو وفي أوقات محددة، مما أسهم بإرساء شعور بالحصرية والندرة، مما جعلها صنف الحلويات الأكثر طلباً في دبي. وقد حللت Visa نشاط التعاملات التجارية لنمو شهرة شوكولاتة فيكس، فحددت بعض التوجهات المهمة.

أبرز بيانات فيزا نت:

أوقات الذروة للتعاملات: أظهر السياح الذي يحملون بطاقات Visa ارتفاعاً في وتيرة تعاملاتهم على تطبيق ديليفرو الذي يوفر شوكولاتة فيكس عند الساعة 2 ظهراً و5 مساءً، مما يشير إلى وجود علاقة واضحة بين توفر المنتج والطلب.

ارتفاعاً في وتيرة تعاملاتهم على تطبيق ديليفرو الذي يوفر شوكولاتة فيكس عند الساعة 2 ظهراً و5 مساءً، مما يشير إلى وجود علاقة واضحة بين توفر المنتج والطلب. الحجم الوسطي للتعاملات: تضاعف الحجم الوسطي لتعاملات السياح الذين يحملون بطاقات Visa على تطبيق ديليفرو عند الساعة 2 ظهراً، وكان أكبر بـ 1.6 مرة من معدله الوسطي عند الساعة 5 مساءً، مما يشير إلى أن زيادة الإنفاق مرتبطة مباشرةً بعمليات شراء شوكولاتة فيكس.

على تطبيق ديليفرو عند الساعة 2 ظهراً، وكان أكبر بـ 1.6 مرة من معدله الوسطي عند الساعة 5 مساءً، مما يشير إلى أن زيادة الإنفاق مرتبطة مباشرةً بعمليات شراء شوكولاتة فيكس. أكثر الجنسيات إنفاقاً: كان أكثر حاملي بطاقات Visa إنفاقاً على تطبيق ديليفرو في الساعتين 2 ظهراً و5 مساءً من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكازاخستان والكويت والمملكة العربية السعودية. كما أكدت بيانات فيزا نت تسجيل زيادة كبيرة في الإنفاق خلال الأوقات المذكورة لحاملي بطاقات Visa من سنغافورة وكوريا الجنوبية وأرمينيا، رغم أنهم لا ينفقون كثيراً في العادة على تطبيق ديليفرو في دبي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة الإقليمية لشركة Visa ونائب الرئيس الأول لعملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي: "توفر تحليلات البيانات والدوافع من Visa نظرة فريدة إلى التغيّرات في أنماط إنفاق المستهلكين، مما يساعد الشركات والوجهات السياحية مثل دبي على التكيف مع هذه التفضيلات المتغيرة. وتعدّ زيادة الطلب على شوكولاتة فيكس مثالاً مهماً عن دور وسائل الدفع الرقمية في تمكين السياح من المشاركة في التوجهات المحلية بسهولة، مما يعزز مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والسياحة التجريبية. وبوصفها شركة رائدة في قطاع المدفوعات الرقمية، تواصل شركة Visa التزامها برسم ملامح قطاعي السفر والسياحة من خلال توفير حلول متقدمة عالية الكفاءة وعابرة للحدود، وتقديم رؤى وبيانات قابلة للتطبيق للشركات المحلية والشركاء في قطاع السياحة".

ومن جهتها، قالت سارة حمودة، مؤسسة علامة فيكس للشوكولاتة: "دبي هي مدينة الأحلام، حيث تتحول الأفكار إلى حقيقة، وتتلاقى الثقافات بأبهى صورة. ولطالما كان السفر مصدر إلهام لي، وأعتقد أن دبي تجسّد رحلات السفر وقصصها النابضة بالحيوية، فهي تجمع النكهات والقصص والتقاليد المختلفة من كل أنحاء العالم. ونحن نحمل القيم ذاتها في فيكس، إذ نسعى باستمرار إلى رسم ملامح جديدة للحلويات التقليدية ومنح الأفراد لحظات آسرة تجمعهم بأحبتهم. وكان دافعنا الأساسي نابعاً من الشغف والإبداع، والرغبة بصناعة شيء مميز يستمتع به الجميع".

دور Visa في إغناء تجربة السفر:

إن الشهرة الاستثنائية التي حظيت بها شوكولاتة فيكس في دبي تُعدّ مثالاً حياً عن دور التجارب المحلية الفريدة في زيادة الإنفاق السياحي. وتشكل حلول المدفوعات الرقمية الآمنة والسلسة عنصراً رئيسياً في تجارب الزوار، إذ تمكّنهم من تجربة هذه اللحظات المميزة وتنفيذ عمليات الشراء بسهولة ودون تخطيط مسبق. ولا تنحصر هذه التوجهات بالفعاليات التي تحصل لمرة واحدة؛ فقد أظهر استبيان نبض السفر من Visa الذي نُشر مؤخراً أن الإنفاق الدولي في فعالية الفورمولا 1، التي أقيمت في أبوظبي في ديسمبر 2024، ازداد بنسبة 34% مقارنة بعام 2023، مما يشير إلى الدور الكبير للأحداث التجريبية في جذب السياحة.

وتضمن البيانات الغنية لدى Visa، التي تُجمع من 4.6 مليار بطاقة حول العالم، وقدراتها التحليلية الأفضل على مستوى القطاع، توفير معلومات وتحليلات واقعية تعكس سلوكيات الإنفاق والدفع لدى المستهلكين بدقة. وتمنح هذه المعلومات القيّمة شركاء Visa من الحكومات والمصارف والتجار القدرة على فهم متطلبات المستهلكين والسياح وتلبيتها بنجاح وفعالية.

نبذة عن شركة Visa

تعد Visa (المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز V) شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وتسهل الشركة إجراء المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. وتركز رسالة Visa على ربط العالم من خلال شبكة مدفوعات تعد الأكثر أمناً وابتكاراً وراحة وموثوقية، إلى جانب دورها في تمكين ودعم الأفراد والشركات والاقتصادات لتحقيق النمو والازدهار. نحن نؤمن في Visa بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى في تعزيز إمكانية الوصول لحلول وخدمات النظام المالي ركيزة أساسية لبناء مستقبل حركة الأموال.

-انتهى-

#بياناتشركات