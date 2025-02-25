في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة نمو قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، أعلنت الشركة المصرية للمدفوعات الرقمية "إم دي بي" (MDP)، الرائدة في إصدار ومعالجة حلول الدفع الإلكتروني، وشركة Visa، العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، عن شراكة جديدة لتمكين شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية غير المصرفية في جميع أنحاء مصر، بما يمكنهم من تقديم خدماتهم المالية بسلاسة، وتعزيز الابتكار في هذا المجال الحيوي، ودفع عجلة النمو في السوق .تعكس هذه الشراكة أهمية تعزيز الشمولية والابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية والذي يشهد تطور هائل في السوق المصري، كما تلعب تلك الشراكة دورًا هامًا في تحول القطاع المالي في إفريقيا بشكل عام، وإتاحة المزيد من الفرص الاقتصادية، ودعم النمو، وربط الأسواق في تلك المنطقة. ويمكن لتلك الشراكة من خلال وضع أسس قوية لها في السوق المصري أن تسهم في تطوير التكنولوجيا المالية، وفتح المجال أمام المزيد من الشراكات في المستقبل، في إطار رؤية أشمل تستهدف تعزيز الابتكار لتمكين الأفراد من تحقيق النجاح والنمو في مناخ اقتصادي رقمي في كافة أنحاء القارة الإفريقية.

من خلال هذه الشراكة، ستتمكن شركات التكنولوجيا المالية من الوصول إلى الأدوات اللازمة، لضمان أعلى مستويات الأمان، مع القابلية للتوسع والنمو، مما يتيح لها الازدهار في مجال المدفوعات الرقمية، مدعومة بسجل حافل لشركة MDP، والتي قامت بتمكين أكثر من 40 شركة تكنولوجيا مالية في المنطقة، بفضل مجموعة متكاملة من حلول الدفع في مجال معالجة المدفوعات وإصدار البطاقات، والموارد الواسعة والشبكة العالمية الكبيرة التي تمتلكها شركة Visa، والتي تمثل ركيزة أساسية لمنظومة الدفع، حيث تسهم في ربط الجهات المصدرة بشركات التكنولوجيا المالية وتعزيز نظام مالي متكامل وسلس.

ويأتي التعاون بين MDP وVisa تأكيدًا على التزامهما بتعزيز الشمول المالي، وخلق تأثير إيجابي في قطاع التكنولوجيا المالية في السوق المصرية. فمن خلال توظيف نقاط قوتهما المشتركة، تسعى كل من الشركتين إلى بناء نظام مالي متكامل وقوي يُعزز الابتكار ويدفع عجلة النمو، مما ينعكس إيجابًا على جميع الأطراف سواء من المستهلكين، أوالشركات، والاقتصاد بوجه عام.

وتعليقا على هذه الشراكة الاستراتيجية، صرّح أحمد نافع، الرئيس التنفيذي لشركةMDP قائلاً: " في عام 2020، كنا نضع نصب أعيننا ما سيكون عليه قطاع التكنولوجيا المالية في المستقبل، وأدركنا الطلب المتزايد على حلول الدفع الرقمية التي نقدمها لشركات التكنولوجيا المالية. ومنذ ذلك الحين، نجحنا في تمكين أكثر من 40 شركة تكنولوجيا مالية في المنطقة، مما يعكس خبرتنا العميقة في تقديم حلول دفع متكاملة. وتمثل شراكتنا مع Visaخطوة هامة في مسيرتنا، حيث ستتيح لنا تطوير حلول المدفوعات الخاصة بنا، مما يمكننا من دعم قطاع التكنولوجيا المالية وتلبية احتياجاته."

من جانبها، علقت ملاك البابا، نائب رئيس شركة Visa العالمية والمدير العام لشركة Visa في مصر:"كوننا شركة رائدة في قطاع المدفوعات الرقمية، فنحن ملتزمون بتمكين شركات التكنولوجيا المالية في مصر من أجل تحقيق إمكاناتها الكاملة وتعزيز الشمول المالي، حيث تقود تلك الشركات الابتكار في منظومة المدفوعات. ومن خلال شراكتنا مع MDP، نسعى إلى دعم نمو هذا القطاع عبر تمكين شركات التكنولوجيا المالية من إطلاق منتجات الدفع الخاصة بها بسلاسة، مما يمنحها القدرة على تقديم خدمات دفع أكثر تطورًا وكفاءة في وقت قياسي."

ومن المتوقع أن تُحدث الشراكة بين Visa وMDP تحولًا جذريًا في المشهد المالي في مصر وإفريقيا على حد سواء، حيث تُعزز مفاهيم الابتكار والنمو والشمول المالي.

نبذة عن الشركة المصرية للمدفوعات الرقمية "إم دي بي" (MDP):

الشركة المصرية للمدفوعات الرقمية إم دي بي (MDP) هي شركة رائدة في مجال إصدار ومعالجةحلول الدفع الإلكتروني والحلول المصرفية الرقمية ، يُمكّن الشركات من تنفيذ حلولها المالية من خلال تقديم بنية تحتية للدفع شاملة – بدءًا من إنتاج البطاقات المخصصة وصولاً إلى معالجة المدفوعات وحلول الدفع الرقمية.تمتد خبرة MDP لأكثر من 30 عاماً عملت خلالها على مساعدة الشركات فيإطلاق حلولها المالية من خلال منظور تكنولوجي متكامل.وتتبنى MDP التوجه العالمي في حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة والآمنة والقابلة للتطوير، والذي توفر تجارب متكاملة وسلسة للعملاء عبر جميع القنوات.ويقع مقر الشركة الرئيسي في القاهرة، وتعمل داخل أكثر من 40 دولة حول العالم.

www.mdp.global

نبذة عن شركة : Visa

تعد Visa المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز (V) شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وتسهل الشركة إجراء المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. وتركز رسالة Visa على ربط العالم من خلال شبكة مدفوعات تعد الأكثر أمناً وابتكاراً وراحة وموثوقية، إلى جانب دورها في تمكين ودعم الأفراد والشركات والاقتصادات لتحقيق النمو والازدهار. نحن نؤمن بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى إتاحة الوصول للنظام المالي كأساس لمستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة المواقع التالية About Visa أو visamiddleeast.com/blog ومتابعة أخبارنا عبر VisaMiddleEast@

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