تتيح هذه الخدمة للشركات تحويل الأموال بكفاءة وثقة وأمان.

تسهّل المنصة إتمام المعاملات من حسابات الشركات في المصرف إلى البنوك المستفيدة من خلال خدمة Visa B2B Connect . سيتمكن عملاء المصرف من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى خدمة المدفوعات العالمية بين الشركات من حساب إلى حساب والتي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع إمكانية إجراء المعاملات بأكثر من 80 عملة.

قطر، الدوحة: عقد مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، اتفاقاً مع شركة Visa، الشركة العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، لتسهيل المدفوعات العالمية التجارية بين الشركات إلى 120 دولة في جميع أنحاء العالم من خلال منصة B2B Connect. ستتيح هذه المنصة للشركات تحويل الأموال بسهولة وأمان من قطر إلى أسواق متعددة عبر المصرف، مما يسهم في تعزيز سلاسة العمليات التجارية.

ويؤكد إعلان الشراكة التزام المصرف المتواصل بالتعاون مع شركائه لتيسير عمليات الدفع للشركات بين وجهات دولية مختلفة، وذلك من خلال تقديم خدمات تحويل الأموال التي تتميز بالكفاءة والفاعلية من حيث التكلفة.

علّق السيد طارق فوزي، مدير عام الخدمات المصرفية للشركات في المصرف قائلاً: "في ظل التغيرات السريعة التي تشهدها بيئة الأعمال اليوم، من الضروري أن تتعاون الشركات مع شريك مصرفي يضمن لها معاملات سريعة وفعالة. وتعكس شراكتنا مع Visa، التزامنا بتقديم حلول دفع عالمية. وبفضل التكنولوجيا الحديثة والتقدم الرقمي، سوف نتمكن من معالجة التحويلات من حساب إلى حساب بصورة فورية، مما يساعد على تمكين الشركات من الحفاظ على مكانتها التنافسية."

مصرف قطر الإسلامي سيكون أول بنك إسلامي في قطر يعتمد خدمات Visa B2B Connect، وتضاف هذه الخدمة إلى حلول ومنصات تحويل الأموال القائمة، ويسعى المصرف لتسهيل خدمات تحويل الأموال الدولية والدفع على مستوى العالم.

ومن جانبه، صرّح السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت، قائلاً: "تتيح خدمة Visa B2B Connect تقديم حلول عالمية سلسة وآمنة وفعالة لتحويل الأموال للمؤسسات المالية وعملائها من الشركات. كما تدعم جهود دولة قطر في تطوير الابتكار الرقمي في القطاعين المالي والتجاري. ويسعدنا التعاون مع المصرف لتقديم هذه الخدمة، والذي سيكون له تأثير إيجابي على السوق المحلية ومنطقة الشرق الأوسط."

في ظل التحديات للعديد من الشركات لتحويل الأموال دولياً، توفر الشبكة الجديدة مستوى عالياً من الشفافية والقدرة على تلبية احتياجات العملاء، مما يمكنهم من اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتخطيط الأعمال بدقة.

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