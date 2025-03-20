دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (V)، عن تعاونها مع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، لإطلاق منصة "Cybersource"، وهي أحد حلول Visa لقبول المدفوعات "Visa Acceptance"، ودمجها ضمن منصة "Emirates NBD Pay" للمدفوعات الرقمية التي يقدمها البنك. وتوفر المنصة للعملاء حلول مدفوعات مميزة وأدوات متقدمة لضمان الامتثال وإدارة المخاطر وكشف عمليات الاحتيال والتعامل معها، مثل "Decision Manager"، وذلك بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة.

وتهدف هذه الشراكة إلى التوسع في حلول قبول المدفوعات في منصة "Emirates NBD Pay" لدعم الشركات في العديد من القطاعات، بما في ذلك التجزئة والضيافة والرعاية الصحية والسفر ووسائل النقل الجماعي والتعليم والصرافة، باعتماد أحدث التقنيات مثل الترميز وإمكانات معاملات تمويل الحساب (AFT) من أجل تسهيل تعبئة المحافظ وبما يضمن تلبية التجار لمتطلبات الامتثال والأمان.

وقد ساهم فريق الاستشارات والتحليلات لدى Visa في توفير الدعم اللازم لنجاح هذه الشراكة، إذ تولى تقييم العمليات والإجراءات الإدارية المرتبطة بمكافحة غسيل الأموال والمخاطر، بما يسهم في تعزيز كفاءة وأمان عملية انضمام الشركات للبنك.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة الإقليمية لشركة Visa ونائب الرئيس الأول لعملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي: "تسجّل دول مجلس التعاون الخليجي نمواً متسارعاً ومستمراً، مع توقعات بنمو سوق المدفوعات الرقمية بنحو 20% سنوياً بحلول عام 2029. وينطوي هذا النمو على تحدياتٍ متزايدة ستواجهها الشركات، لا سيما على صعيد النشاط الاحتيالي وتحديات المعاملات، والتي يمكن أن تؤثر سلباً على تجربة العملاء وثقتهم. ويسعدنا في هذا السياق التعاون مع "Emirates NBD Pay" لدعم الشركات في تطوير عملياتها وتعزيز جهودها من أجل توفير تجارب دفع موثوقة وسلسة تلبي احتياجات العملاء."

ومن جانبه قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "يسرنا عقد هذه الشراكة الاستراتيجية بين "Emirates NBD Pay" ومنصة "Cybersource" التابعة لـVisa، والتي من شأنها تسريع حصول عملائنا على أفضل الإمكانات الرقمية المتطورة، وتمكين الشركات في مختلف القطاعات من دمج حلول بوابة المدفوعات ضمن عملياتها. ونشهد اليوم تطوراً مستمراً لمنظومة المدفوعات العالمية، مما يسهم في تزايد الطلب على الحلول السريعة والآمنة والموثوقة. وفي هذا السياق، نسعى من خلال شراكتنا الجديدة إلى توفير بنية تحتية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومعززة بأنظمة أمان متطورة، تُمكّن "Emirates NBD Pay" من تلبية احتياجات شبكة عملائنا من التجار بما يفوق التوقعات، وتعزيز مسيرة نجاحهم من خلال توفير وصول موثوق وسلس إلى مجموعة كاملة من خدمات الدفع الرقمية والمصرفية."

نبذة حول شركة Visa

تعد Visa (المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز V) شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وتسهل الشركة إجراء المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. وتركز رسالة فيزا على ربط العالم من خلال شبكة مدفوعات تعد الأكثر أمناً وابتكاراً وراحة وموثوقية، إلى جانب دورها في تمكين ودعم الأفراد والشركات والاقتصادات لتحقيق النمو والازدهار. نحن نؤمن في Visa بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى في تعزيز إمكانية الوصول لحلول وخدمات النظام المالي ركيزة أساسية لبناء مستقبل حركة الأموال.

لمحة عن بنك الإمارات دبي الوطني

بنك الإمارات دبي الوطني، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:Emirates NBD)، هو مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وتمتلك حضوراً في 13 دولة، وتقدم خدماتها لأكثر من 9 ملايين عميل. وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي أصول المجموعة 997 مليار درهم إماراتي (ما يعادل حوالي 271 مليار دولار أمريكي). وتدير المجموعة عملياتها في الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين، ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا بإجمالي 848 فرع و4,601 جهاز صراف آلي. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.87 مليار دولار أمريكي.

وتقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني الخدمات لعملائها من الأفراد والشركات والحكومات والمؤسسات، وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والخدمات المصرفية الإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتُعد المجموعة من المشاركين الرئيسيين في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية العالمية، حيث يتم إجراء 97% من جميع المعاملات المالية والطلبات خارج فروعها. كما تدير المجموعة ليف، البنك الرقمي لأسلوب الحياة لجيل الألفية، والذي يضم ما يقرب من نصف مليون مستخدم، ولا يزال أسرع بنوك المنطقة نمواً.

ويساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام باعتباره مشاركاً فاعلاً وداعماً لمبادرات التنمية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الصحة المالية وشمل أصحاب الهمم. ويلتزم البنك بدعم عام الاستدامة في الإمارات العربية المتحدة، باعتباره الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة المناخي كوب 28، ومن أوائل الداعمين لمبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، التي تهدف إلى تقليل استخدام العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة.

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