بنك الإمارات دبي الوطني أول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة يُطلق خدمة Visa+ لعملائه (Visa Direct Alias Directory)

دراسة Visa: 73% من المغتربين في دولة الإمارات العربية المتحدة يُخططون لإرسال المزيد من الأموال إلى الخارج، مما يتيح فرصة قوية للتحويلات الرقمية

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أبرم بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، شراكة مع Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، ليصبح بذلك أول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة يُطلق لعملائه خدمة Visa+ (Visa Direct Alias Directory) المبتكرة لتتيح أمامهم طريقة أكثر راحة وأماناً وسرعة في إرسال الأموال إلى حاملي بطاقات Visa في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يُحدث نقلة نوعية في مجال التحويلات المالية في الدولة.

وتُمكّن خدمة Visa+ عملاء بنك الإمارات دبي الوطني من تحويل الأموال بسهولة إلى حاملي بطاقات Visa في دول خليجية أخرى باستخدام رقم الهاتف الخاص بالمستفيد، أو رقم بطاقة الخصم المباشر المكون من 16 رقماً، بدون الحاجة إلى إدخال تفاصيل حساب المستفيد أو المعلومات المصرفية الخاصة به. وتشير دراسة Visa السنوية الصادرة بعنوان "سفر الأموال: تبنّي التحويلات الرقمية لعام 2024"، بأن 50% من مستخدمي التحويلات المالية الذين شملهم الاستطلاع في دولة الإمارات العربية المتحدة أفادوا بمواجهتهم رسوم خفية عند إرسال النقود أو الشيكات أو الحوالات المالية. تُعالج Visa+ هذه المشكلة أيضاً من خلال تقديم حلّ أكثر شفافية وفعالية من حيث التكلفة.

تركز المرحلة الأولية من إطلاق الخدمة الجديدة Visa+ على إتاحة إرسال التحويلات المالية عبر الحدود بانسيابية وسلاسة من قبل عملاء بنك الإمارات دبي الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصرف قطر الإسلامي في قطر، وبنك البحرين الإسلامي عبر "بنفت باي" والمصرف الخليجي في البحرين. وتشكل هذه الخطوة الاستراتيجية المرحلة الأولية لبناء منظومة شاملة تستهدف ربط العديد من البنوك عبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ثم التوسع إلى باكستان ودول الاتحاد الأوروبي، مما يسهل التحويلات المالية العابرة للحدود لأعداد أكبر من المرسلين والمتلقين على مستوى العالم.

وتأتي هذه الشراكة في ظل تزايد الإقبال على الوسائل الرقمية بين مُرسِلي التحويلات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتماشياً مع هذا التوجه، صُممت Visa+ لتلبية الطلب المتزايد على هذه التحويلات، حيث أشار أكثر من نصف المستخدمين الذين شملهم استطلاع Visa في دولة الإمارات العربية المتحدة (56%)، أنهم يتوقعون استخدام التحويلات المالية الرقمية بشكل أكثر تكراراً في المستقبل. كما كشفت دراسة Visa السنوية المذكورة أن 73% من مستخدمي التحويلات المالية في الدولة يخططون لإرسال المزيد من الأموال إلى الخارج، مما يُمثل فرصة قوية للتحويلات المالية الرقمية.

وصرّح ديباك تشاندران، رئيس المنتجات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، قائلاً: "يسرّ بنك الإمارات دبي الوطني مواصلة شراكته طويلة الأمد مع Visa بصفته بنكاً محلياً رائداً يدعم الابتكار ويساهم في تنمية الاقتصاد الرقمي الوطني. كما يسعدنا أن نكون روّاد استخدام Visa+ في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن نقدم لعملائنا طريقة سلسة وآمنة لإرسال الأموال عبر دول مجلس التعاون الخليجي. يؤكد هذا الإطلاق التزامنا بتقديم حلول متطورة تُعزز الراحة والأمان والمرونة لدى عملائنا. ومن خلال التطوير المستمر لعروضنا، نُعزز ريادتنا في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة ونضع معايير جديدة في مجال المدفوعات الرقمية."

وقالت سليمة غوتييفا، نائب رئيس Visa والمدير الإقليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة: "نحن ملتزمون بتعزيز تجربة التحويلات المالية لمُرسِليها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيُحدث إطلاق Visa+ بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني نقلة نوعية في طريقة إرسال الأموال، وسيُسهم في إعادة صياغة مشهد التحويلات المالية في المنطقة. لا تقتصر فوائد هذه الخدمة المبتكرة على مُرسِليها فحسب، بل تشمل أيضاً العائلات والمجتمعات والاقتصادات التي تعتمد على هذه التحويلات الضرورية حول العالم."

وتساعد خدمة Visa+ المؤسسات المالية على تقديم تجربة أفضل لنقل الأموال إلى جانب تعزيز آليات حماية الخصوصية للمرسل والمتلقي في العديد من الاستخدامات، بما في ذلك المدفوعات المباشرة بين الأفراد (P2P) وصرف القروض والتحويلات المالية عبر الحدود. وتساعد خدمة Visa+ شركاء Visa من المؤسسات المالية على تعزيز جهودها التوسعية من خلال ربطها بمنظومة متنامية من الشبكات الآمنة لتحسين تجربة نقل الأموال لتلك المؤسسات وعملائها.

نبذة عن شركة Visa

تعد Visa (المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز V) شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وتسهل الشركة إجراء المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. وتركز رسالة Visa على ربط العالم من خلال شبكة مدفوعات تعد الأكثر أمناً وابتكاراً وراحة وموثوقية، إلى جانب دورها في تمكين ودعم الأفراد والشركات والاقتصادات لتحقيق النمو والازدهار. نحن نؤمن في Visa بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى في تعزيز إمكانية الوصول لحلول وخدمات النظام المالي ركيزة أساسية لبناء مستقبل حركة الأموال.

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