دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق خدمة "Visa Commercial Pay" - (VCP Mobile) عبر الهاتف المتحرك، والتي تعد بمثابة حل مبتكر للجيل القادم من مدفوعات البطاقات الافتراضية المخصصة لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال والشركات في دولة الإمارات.

وتعتمد منصة (VCP Mobile) على شبكة مدفوعات "فيزا" العالمية لإتاحة إصدار البطاقات الافتراضية في الوقت الفعلي، وتوفير ضوابط متطورة للإنفاق، وتكامل سلس مع الهواتف المتحركة، ما يساعد الشركات على تبسيط مدفوعات الموردين وإدارة السيولة بأمان. كما تتوفر هذه الخدمة لعملاء المشروق "نيو بيز"، ما يعزز عروض البنك لعملاء الشركات ويرسخ مكانته كرائد رقمي في القطاع المالي.

وفي تعليقه على إطلاق المنصة، قال كارتيك تانيجا، رئيس قطاع المدفوعات وإقراض المستهلكين في المشرق: "تمثل منصة (VCP Mobile) قفزة استراتيجية نحو تمكين الشركات من إجراء مدفوعات رقمية أكثر ذكاءً وسرعة وأماناً. ويؤكد إطلاق هذه المنصة مكانتنا الرائدة كأكثر البنوك تحدياً وتقدماً في المنطقة، من خلال تقديم حلول جاهزة للمستقبل تمنح عملاءنا من الشركات تحكماً كاملاً في عملياتهم المالية في عالمنا الرقمي المترابط اليوم".

وتلبي منصة (VCP Mobile) الحاجة المتزايدة لحلول الدفع الرقمية الآمنة والشفافة والتي تعمل في الوقت الفعلي، حيث تتيح عدة حالات استخدام، مثل الاستغناء عن المصروفات النثرية، وتمكين إدارة الأساطيل والوقود لشركات الشحن والخدمات اللوجستية، وإدارة نفقات السفر والترفيه للشركات، وكل ذلك من خلال واجهة مستخدم واحدة بديهية عبر الهاتف المتحرك. وقد تم دمج المنصة بسلاسة ضمن قدرات المعاملات المصرفية الأوسع في المشرق، ما يجعلها إضافة قوية لمجموعة حلول رأس المال العامل وإدارة النقد في البنك.

من جانبها، قالت سليما غوتييفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في الإمارات: "يسعدنا دعم المشرق في إطلاق منصة (VCP Mobile). وتعد مثل هذه الحلول ركيزة أساسية في دفع عجلة الابتكار عبر تدفقات المدفوعات بين الشركات، وتوفير الشفافية والأمان والسرعة التي تتطلبها الشركات. ونحن نتطلع إلى دعم المشرق في تقديم حلول مخصصة تعزز التحول الرقمي للشركات المحلية وتلبي الاحتياجات المتنامية للاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتسمح منصة (VCP Mobile) لعملاء المشرق من الشركات بتحديث عمليات الدفع الخاصة بهم وتحسين رأس المال العامل بطريقة آمنة وقابلة للتوسع، بما يدعم مهمة البنك في تمكين عملائه بأدوات مالية جاهزة للمستقبل.

وفي إطار التزام المشرق المستمر بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ستتوفر خدمة (VCP Mobile) أيضاً لعملاء "نيو بيز"، منصة المشرق الرقمية الحائزة على جوائز والمخصصة للأعمال.

نبذة عن المشرق:

نبذة عن شركة فيزا

