الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن توقيع اتفاقية شراكة مع VFS Global ، أكبر مزود عالمي لخدمات التأشيرات والحلول التقنية، بهدف توفير مزايا حصرية وخدمات متطورة للعملاء في المملكة العربية السعودية.

تم توقيع الاتفاقية بحضورغسان نجم الدين، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني – السعودية، وسومانث كابور، رئيس الأعمال في السعودية والبحرين لدى VFS Global ، بحضور نخبة من كبار التنفيذيين من الجانبين.

بموجب هذه الاتفاقية، يتولى بنك الإمارات دبي الوطني تقديم الحلول والخدمات المصرفية المتكاملة لشركة VFS Global كشريك مصرفي رئيسي في المملكة العربية السعودية. وسيتم الاستفادة من شبكة VFS Global المنتشرة في الرياض وجدة والدمام لتشغيل نقاط تسويق للخدمات المصرفية، وإمكانية الوصول إلى أجهزة الصراف الآلي داخل مقارها. وتأتي هذه الشراكة تجسيدًا لالتزام بنك الإمارات دبي الوطني بدعم استراتيجية المملكة الرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي في مجالات السفر، الاستثمار، السياحة والخدمات المالية.

وتعكس هذه الشراكة التزام بنك الإمارات دبي الوطني بدعم رؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي في مجالات السفر، الاستثمار، السياحة والخدمات المالية. كما تساهم الاتفاقية في تسريع التحول الرقمي للخدمات المالية، مما يوفر للمواطنين والمقيمين والزوار تجربة أكثر سلاسة وجودة.

وفي تعليقه على الاتفاقية، قال ناصر يوسف، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني – السعودية:

"نلتزم في بنك الإمارات دبي الوطني بتقديم حلول مالية مبتكرة تتمحور حول العميل وتواكب تطلعاته المتجددة. ومع تزايد حركة السفر، تهدف شراكتنا مع VFS Global إلى إثراء تجربة العملاء من خلال تعزيز الخدمات المصرفية والسفر، وجعلها أكثر قيمة."

وأضاف غسان نجم الدين:

"مع تزايد إقبال السعوديين على السفر للخارج، نحرص على توفير حلول متكاملة ومتميزة. شراكتنا مع VFS Global تفتح أمام عملائنا فرصًا حصرية وتجربة مصرفية راقية."

من جانبه، صرّح سومانث كابور:

"تعمل شركة VFS Global على تعميق علاقاتها في المملكة العربية السعودية، وتُعد السعودية سوقًا استراتيجيًا بالنسبة لنا، ونحن نعمل هنا منذ أكثر من 20 عامًا. هدفنا الدائم هو توفير الراحة والقيمة لعملائنا، ويعزز تعاوننا مع بنك الإمارات دبي الوطني هذا التوجه من خلال الابتكار وتحسين تجارب العملاء وتقديم تجارب مميزة تدعم أهداف رؤية 2030."

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني:

يُعد بنك الإمارات دبي الوطني – السعودية أول بنك إماراتي يباشر أعماله في المملكة منذ تأسيسه عام 2004. ويملك اليوم 21 فرعًا منتشرة في 10 مدن رئيسية، ويقدّم مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل: الخدمات المصرفية للأفراد، المصرفية الخاصة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، المصرفية للشركات، والخدمات المالية عبر الخزينة، إضافة إلى قنواته الرقمية

المتميزة مثل تطبيق Emirates NBD X ، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت businessONLINE، و يلتزم البنك بدعم رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية.

نبذة عن VFS Global:

VFS Global هي الشركة الرائدة عالميًا في تقديم الخدمات التقنية الموثوقة للحكومات والمواطنين، وتعمل على تمكين التنقل الآمن من خلال الابتكار التقني المتقدم، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي. تتولى الشركة المهام الإدارية المتعلقة بطلبات التأشيرات، الجوازات والخدمات القنصلية لصالح الحكومات، مما يعزز كفاءتها ويمكّنها من التركيز على عمليات التقييم الجوهرية.

تتولى الشركة إدارة الأعمال الإدارية والتنظيمية المتعلقة بطلبات التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية بالنيابة عن الحكومات، دون أن تتدخل في عمليات التقييم أو اتخاذ القرار، مما يساعد تلك الحكومات على التركيز بشكل كامل على دراسة الطلبات واتخاذ القرارات المناسبة.

وتخدم VFS Global أكثر من 68 حكومة عبر 3500 مركز طلبات في 158 دولة حول العالم، وعالجت أكثر من 307 مليون طلب منذ عام 2001. يقع مقرها الرئيسي في زيورخ ودبي، وتدار أغلبيتها من خلال صناديق استثمارية تابعة لشركة Blackstone Inc، إلى جانب مؤسسة Kuoni and Hugentobler السويسرية.

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