·مشروع مشترك بين شركة Versatile International وشركة Haneco الصينية لتصنيع إضاءة الليد

أعلنت شركة Versatile International (www.versatileinternational.com)، أول شركة استشارات متكاملة لإدارة مشاريع الأحجار في الشرق الأوسط، عن تأسيس شركة جديدة لتصنيع تقنيات الإضاءة في المملكة العربية السعودية.

شركة أشعل لتكنولوجيا الإضاءة المتنوعة هي شركة تصنيع إضاءة متكاملة تقدم أيضاً خدمات الاستشارات والتخطيط لتركيبات الإضاءة واسعة النطاق. ستخدم شركة أشعل المشاريع الضخمة بما في ذلك المشاريع العملاقة السعودية، وسوق الجملة المحلي. صُمم النموذج التشغيلي للشركة لزيادة شفافية سلسلة التوريد وتقليل المخاطر وتوفير الوصول إلى مجموعة شاملة من منتجات الإضاءة المصنعة محلياً.

قال ماركو فهد، رئيس مجلس إدارة المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة Versatile والمؤسس المشارك لشركة أشعل: "تطمح شركة أشعل إلى ابتكار قطاع تقنية إضاءة جديد في المملكة العربية السعودية وترسيخ المملكة كمُنتِج لتقنيات الإضاءة ذات المستوى العالمي".

"تجمع شركة أشعل بين خبرة شركة Versatile International في إدارة المشاريع وقدرات التصنيع لشريكنا Haneco. صُممت عروض الخدمات الفريدة للشركة لمعالجة عدم التكافؤ في السوق، وعزل المملكة العربية السعودية عن تحديات سلسلة التوريد العالمية، ودعم مشاريع التطوير المميزة للمملكة في تحقيق رؤية 2030."

في المرحلة الأولى، تقوم شركة أشعل ببناء منشأة تصنيع بمساحة 5,000 متر مربع في مدينة سدير للصناعة والأعمال، التي تقع على بعد 120 كيلومتر شمال غرب الرياض. في نهاية المطاف، تخطط الشركة للحصول على مساحة مصنع تبلغ 20,000 متر مربع، لتصنيع تركيبات إضاءة خاصة مصممة وفقاً للاحتياجات الخاصة لأكبر مشاريع التطوير في المملكة العربية السعودية.

ستضم مكوّنات المحفظة الاستثمارية لشركة أشعل أكثر من 1,000 منتج إضاءة متوافق تماماً، يدعم كل منها ضمان شامل لتحقيق أقصى قدر من الشفافية والمسؤولية.

قُدرت قيمة سوق إضاءة الليد في المملكة العربية السعودية بنحو 923 مليون دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 1,858 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030. وفقاً لبيانات مرصد التعقيد الاقتصادي، تستورد المملكة حالياً بقيمة حوالي 5.25 مليار ريال سعودي (1.4 مليار دولار أمريكي) من معدات الإضاءة سنوياً. يأتي حوالي 85 بالمئة من الواردات من الصين، أي ما يمثل 3.8 بالمئة من إجمالي واردات المملكة من الصين.

وقال ماركو فهد: "تمثل المملكة العربية السعودية فرصة هائلة لمصنعي الإضاءة الراغبين في الاستثمار في مستقبل المملكة".

"ستساعد خدمة تقنية الإضاءة المتكاملة لشركة أشعل، والتي تشمل الاستشارات وتخطيط التصميم والتصنيع داخل السوق وضمان الخدمة للعملاء السعوديين، المشاريع الكبيرة على تطوير وابتكار حلول إضاءة مصنوعة في السعودية بشفافية تامة وخدمة ميدانية.

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