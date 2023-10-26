الإمارات العربية المتحدة، أطلقت VEROBLOCK.io، الشركة التي أسستها مجموعة الاستثمار الرائدة WOOD & Co بالتعاون مع إيغور باور، أحد أبرز الخبراء في مجال "البلوك تشين" والعملات المشفرة، عملتها الرقمية الأولى "سوبرفرانك (CHFP)"، والتي من المتوقّع أن تحدث تغييراً جذرياً في سوق العملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعرض هذا المنتج حالياً في منتدى العملات الرقمية "بلوك-شين لايف 2023"، أحد أكبر المعارض الدولية التي تتناول أحدث التطورات في تقنيات الويب 3.0 والعملات المشفرة وعمليات الماينينغ بشكل عام، والذي يقام في دبي. كما تمّ إدراجه رسمياً في منصتين عالميتين لتداول العملات الرقمية، وهما P2PB2B.com وCoinsbit.io.

ويشكّل إدراج هذه العملة الرقمية الجديدة مرحلة مفصلية في مسيرتها نحو الانتشار عالمياً، الأمر الذي يؤكّد على هدفها الطموح في جذب قاعدة ضخمة من المستخدمين من جميع أنحاء العالم. ومن المقرر أن تحدث "سوبرفرانك (CHFP)" تحولاً كبيراً في سوق العملات الرقمية المتطوّر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معتمدةً على الإمكانات المتقدّمة والتحويلية لتقنية "البلوك تشين" والعملات المشفرة وعلى الاستقرار، والتقدّم المحتمل، والنمو الواضح من حيث القيمة الذي يشهده سوق العقارات التجارية التقليدي. ومن المتوقّع أن ينجح هذا المنتج في تلبية متطلبات مجموعة واسعة من المستثمرين كالشركات والمهتمين بالعملات الرقمية.

وقال أوندريج زيلكا، مدير قسم التسويق لـ "سوبرفرانك": "تعدّ "سوبرفرانك (CHFP)" عملة رقمية متقدّمة من شأنها تحويل المشهد المالي وتعزيز النمو في سوق العملات الرقمية على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقررنا أن ندعم اعتماد "سوبرفرانك (CHFP)" بعد إدراجها في إثنين من أهم منصات تداول العملات الرقمية. ويمكن للعملاء التعرف أكثر على المنتج عبر زيارة موقعنا الالكتروني، superfrank.io.”

وتعدّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إحدى أسرع أسواق العملات الرقمية نمواً في العالم، حيث تتمتّع بسادس أكبر اقتصاد للعملات الرقمية عالمياً. وحصد سوق العملات المشفرة في المنطقة، في الفترة ما بين يوليو 2022 ويونيو 2023، 389,8 مليار دولار في سلسلة القيمة، ما يشكّل 7.2% من حجم المعاملات العالمية في الفترة التي تم دراستها. وتمكنت المنطقة بفضل هذا النمو والنهج التنظيمي التدريجي، من ترسيخ مكانتها كمركز عالميّ يواصل استقطاب بورصات وشركات أكثر في مجال العملات الرقمية من جميع أنحاء العالم، ما يؤكّد أهمية دخول "سوبرفرانك" إلى سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبدوره، قال إيغور باور، الشريك المؤسس لشركة VEROBLOCK.io وواحد من أهم الخبراء في مجال العملات الرقمية و"البلوك تشين": "نفخر، في VEROBLOCK.io، بإطلاق عملتنا الرقمية الرائدة، "سوبرفرانك (CHFP)"، والمدرجة في منصتين عالميتين لتداول العملات الرقمية. ويمكن الوصول إلى هذه العملة عبر P2PB2B.com، وهي منصة تداول سريعة النمو تكتسب شهرة متزايدة بين مجتمع العملات المشفرة دولياً، وCoinsbit.io. ويشكّل إدراجها رسمياً في عدد من منصات التداول المحددة جزءاً من مسيرة التقدّم لـ "سوبرفرانك (CHFP)". ويمكن شراء هذه العملة الرقمية مباشرة من موقع SuperFrank.io ومن خلال بورصة التداول اللامركزية Uniswap، بدون أي رسوم إضافية عند شراء أول 20,000,000 CHFP ومع رسوم إدارية تبلغ 20 CHF فقط لكل معاملة."

وتعدّ "سوبرفرانك (CHFP)" عملة مشفرة ذات قيمة عادلة ملموسة مشتقة من أصولها الأساسية ومدعومة بالكامل بالفرنك السويسري والعقارات التجارية الفاخرة، حيث تم إنشاؤها بهدف مزج مزايا الأموال الورقية التقليدية مع مرونة مجالات العملات المشفرة وتقنية "البلوك تشين". وسجلت هذه العملة الرائدة 10/10 في تدقيق مستقل أجرته شركة Hacken.io لأمن العقود الذكية، مما يدل على التزامها بأعلى معايير السلامة والشفافية.

وتهدف "سوبرفرانك (CHFP)"، كجزء من خططها المستقبلية الطموحة، إلى تطوير تعاون استراتيجي مع العديد من اللاعبين البارزين في مجال العملات المشفرة وقطاعات الأعمال التقليدية.

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نبذة عن "سوبرفرانك"

يعدّ "سوبرفرانك (CHFP)" رمزاً مشفراً مدعوماً بالكامل من الفرنك السويسري والعقارات التجارية، تم إطلاقه من قبل الخبير في مجال العملات الرقمية، إيغور باور، وأصحاب شركة WOOD & Company، شركة استثمارية تمتلك أكثر من 30 عامًا من الخبرة في إدارة الأصول التي تتجاوز 4.5 مليار يورو. وتم إنشاء "سوبرفرانك" لسد الفجوة بين العملات الرقمية المتقلبة والمشهد المالي التقليدي، وترتكز على الاستقرار، والنمو، والمصداقية، والشفافية، حيث خضعت للتدقيق المستقل من قبل Hacken.io وتلقّت 10/10 من حيث أمن العقد الذكي. ويتم نشر جميع معاملات "سوبرفرانك" على حساب شفاف، وهي مدرجة حاليًا في منصتين مركزيتين عالميتين لتداول العملات المشفرة، وهماP2PB2B.com وCoinsbit.io، وكذلك في بورصة التداول اللامركزية Uniswap. كما يمكنكم شراء "سوبرفرانك" مباشرة عبر الموقع الخاص للمنتج.

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