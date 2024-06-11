السويدي إليكتريك توقع بروتوكول تعاون مع VEM الألمانية

لتصبح الشريك المعتمد لجميع أعمال الصيانة لمحركاتها من خلال مركزها المعتمد

مركز السويدي إليكتريك لصيانة المحركات من أكبر مراكز الصيانة في المنطقة التي تقدم باقة متكاملة من الخدمات

عبد الرحمن السويدي: هذه الاتفاقية في إطار جهود السويدي إليكتريك لتعزيز وتوطين صناعة المحركات وخدمات الصيانة في مصر وتصديرها للخارج.

القاهرة في 11 يونيو 2024 – أعلنت شركة السويدي إليكتريك، الرائدة في مجال توفير حلول الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والحلول الرقمية، عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة VEM الألمانية، التي تعد واحدة من أكبر الشركات المصنعة للمحركات الكهربائية في العالم، وذلك لتصبح السويدي إليكتريك شريكاً معتمداً لإجراء جميع أعمال الصيانة محركات و مولدات VEM الألمانية من خلال مركز السويدي إلكتريك لصيانه المحركات والمولدات بالعاشر من رمضان، والذي يُصنف من بين أكبر مراكز الصيانة في المنطقة.

وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، تصبح شركة "السويدي إليكتريك" مزود خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد المعتمد داخل مصر لأجهزة ومعدات الحركة من انتاج شركة VEM الألمانية.

وجرَت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي لشركة السويدي إليكتريك، بحضور وفد من مجموعة VEM الألمانيةالمهندس/ عبدالرحمن السويدي، نائب رئيس السويدي اليكتريك للمنتجات الكهربائية ، المهندس، عمرو عبد القادر، مدير قطاع معدات الحركة بالسويدي إليكتريك للمنتجات الكهربائية ونخبة من كبار المسؤولين بشركة السويدي إليكتريك ورؤساء الشركات والمتخصصين بالمجال.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، صرح الدكتور/ تورستن كونتز، الرئيس التنفيذي لشركةVEM ، قائلًا: "يأتي التحالف مع شركة السويدي إليكتريك تأكيدًا لالتزامنا الراسخ بتوفير خدمات فائقة للمحركات عالية الجودة ، ونؤمن أن اعتماد مركز السويدي إليكتريك لصيانة المحركات ليصبح مركز خدمة معتمد لشركة VEM يساعدنا على تعزيز الدعم الذي نقدمه لعملائنا وبناء حضور قوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويُعَد هذا التعاون خطوة رئيسية في خطتنا للنمو السريع في هذه السوق المهمة، حيث نهدف إلى تعزيز مكانة الشركة كمنافس عالمي في مجال المحركات الكهربائية بتبني تركيز استراتيجي على تقديم حلول تخدم احتياجات العملاء المتنوعة وإجراء تحسينات تشغيلية مستدامة داخل سوق الشرق الأوسط".

ومن جانبه صرح المهندس عبد الرحمن السويدي، نائب رئيس السويدي اليكتريك للمنتجات الكهربائية:" "نحن متحمسون لإدراج شركتنا ضمن شبكة موردي خدمات الصيانة والإصلاح والفحص الدولية لواحدة من أكبر مصنعي المحركات في العالم شركة VEM الألمانية، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود السويدي إليكتريك لتعزيز خدمات صيانة المحركات و المولدات في مصر و المنطقة."

وأضاف عبد الرحمن السويدي:" فخورون بإنشاء مركز السويدي إليكتريك لصيانة المحركات؛ والذي يُصنف من بين أكبر مراكز الصيانة في المنطقة، ويقدم باقة متكاملة من الخدمات المتميزة."

وأوضح المهندس، عمرو عبد القادر، مدير قطاع معدات الحركة بشركة السويدي إليكتريك للمنتجات الكهربائية:" يعد مركز السويدي إليكتريك لصيانة المحركات ورشة تصليح من الطراز العالمي للمحركات والمولدات، كما يتميز بسعته الكبيرة وإمكانياته الهائلة والمتنوعة مما يجعل منه واجهة واحدة متعددة الخدمات، بهدف تقديم تجربة استثنائية لخدمة ما بعد البيع لعملائنا."

وأضاف عبد القادر:" تمتد ورشة العمل على مساحة 4000 متر مربع، وهي مجهزة بأحدث الأدوات لخدمة المحركات والمولدات الكهربائية. كما يوفر مركز السويدي إلكتريك للمحركات مجموعة كاملة من خدمات الصيانة والإصلاح للمحركات الصناعية، بدءًا من المحركات ذات القدرة الحصانية الجزئية وصولًا إلى المحركات ذات الجهد المتوسط. ويضم المركز فريقًا فنيًا يتمتع بمهارات عالية كما أنه مزود بجميع المعدات اللازمة لإجراء الإصلاحات والاختبارات والتركيب للمحركات و المولدات، مع ضمان أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية، سواء داخل الموقع أو خارجه."

وجدير بالذكر أن شركة السويدي إليكتريك قد أعلنت في وقت سابق عن إبرام اتفاقيتها مع شركة "وولونج إلكتريك" أبرز الشركات المصنعة للمحركات في العالم. لتوفير محركات كهربائية بأعلى جودة للسوق المصري تلبي معايير IEC وNEMA لتُستخدم في العديد من الصناعات، بداية من محركات الأجهزة المنزلية، والسيارات الكهربائية، وحتى محركات الجهد المتوسط المستخدمة في الصناعات الثقيلة. كما تضمنت الاتفاقية قيام “السويدي إليكتريك” بإنشاء واحدًا من أكبر مراكز الصيانة في المنطقة، والذي يحتوي على أوناش حتى 50 طنًّا، بالإضافة إلى أحدث التقنيات لإعادة تأهيل المحركات.

نبذة عن السويدي إليكتريك

شركة الـسـويـدي إلـيـكـتـريـك المدرجة بالبورصة المصرية (EGX: SWDY.CA)هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والحلول الرقمية وتركز على تنفيذ المشاريع الجاهزة وإنجازها في زمن قياسي. على مدار 85 عامًا، حرصت السويدي إلـيـكـتـريـك على تقديم حلول طاقة جديرة بالثقة، وبالتالي إنشاء مدن أكثر ذكاءً وجاذبية. وكشركة رائدة في حلول الطاقة والبنية التحتية في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، تعمل الشركة في خمسة قطاعات أعمال مهمة تشمل الأسلاك، الكابلات وملحقاتها، والمنتجات الكهربائية، والهندسة والإنشاءات واستثمارات البنية التحتية والحلول الرقمية. وحققت شركة السويدي إليكتريك، التي يقع مقرها الرئيسي في مصر، إيرادات بلغت 5 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ويبلغ عدد موظفيها 19 ألف موظف ولها 48 مكتبًا دوليًا و31 منشأة صناعية وتصدر منتجاتها لأكثر من 110 دولة حول العالم.

نبذة عن شركة VEM

تأسست مجموعة VEM عام 1886، وهي شركة ألمانية رائدة في مجال إنتاج المحركات الكهربائية والمولدات ونظم التشغيل. وعلى مدار تاريخها الطويل، أصبحت شركة VEM مُصنِّعًا رئيسيًا في هذا القطاع، حيث تخدم قطاعات متنوعة مثل الطاقة والتصنيع والنقل والأنظمة البحرية. وفي إطار التزام المجموعة بالجودة والابتكار، نجحت في تحقيق حضور عالمي حيث تقدم حلولًا متطورة وموثوقة للعملاء في جميع أنحاء العالم. وتحرص VEM على قيادة الجهود الدولية لتطوير صناعة المحركات من خلال تقديم حلول استثنائية تهدف إلى تعزيز الكفاءة والاستدامة والأداء. هذا ويقع المقر الرئيسي للشركة في ألمانيا، لكنها تعمل على مستوى دولي، مما يضمن حصول عملائها على أفضل الخدمات وأحدث التكنولوجيات.

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