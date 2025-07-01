يعزز هذا التعاون من قدرة Vehere على تقديم حلول أمن سيبراني واستخبارات متقدمة للعملاء من الحكومات والشركات في المنطقة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعاقدت شركة Vehere، المتخصصة في برمجيات الدفاع السيبراني المتطورة، مع شركة الخليج لتوزيع البرمجيات (GSD)، الموزع الرائد لمنتجات البرمجيات، لتعزيز حضورها في المنطقة. وفي إطار هذه الشراكة، ستتولى الخليج لتوزيع البرمجيات توزيع منتجات Vehere للكشف عن الشبكات والاستجابة لها في كلٍّ من الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، وعُمان، والكويت، وبلاد الشام.

وستوفر منصة Vehere للكشف عن الشبكات والاستجابة لها، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، للمؤسسات الإقليمية خط دفاع ثانٍ متقدم، ما يُمكّن فرق الأمن من اكتشاف الهجمات وإيقافها في مراحلها المبكرة، قبل أن تتفاقم وتتحول إلى خروقات. وتوفر المنصة رؤيةً مُحسّنة وقابليةً للتوسع عبر الشبكة، من خلال استفادتها من التقاط حزم البيانات دون فقدان، والفحص العميق للحزم، والتحليلات السلوكية الفورية عبر حركة المرور المشفرة وغير المشفرة. وتُمكّن البنية المعيارية للمنصة المؤسسات من نشر عمليات كشف سريع للتهديدات، وتحليل جنائي شامل، وعمليات تحقيق بنقرة واحدة فقط.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه المنصة من خلال التكامل الذكي مع أنظمة SIEM وEDR وXDR وSOAR وTIP، على تسريع متوسط ​​الوقت اللازم للكشف والاستجابة، وأتمتة احتواء برامج الفدية، والهجمات المتقدمة المستمرة، والحركة الجانبية، والتهديدات الداخلية، وإثراء التنبيهات بالذكاء السياقي لتبسيط عمليات مركز العمليات الأمنية.

هذا وتوفر شركة Vehere التي تتمتع بخبرة تزيد عن عقد من الزمن في مجال تسخير ذكاء الشبكات السيبرانية المدعوم بالذكاء الاصطناعي لدعم جهود الدول في مكافحة الإرهاب، حماية قوية للبنية التحتية الحيوية للعديد من الشركات المدرجة على قائمة Fortune 500، ومزودي خدمات الاتصالات، والمؤسسات المالية، والمدن الذكية حول العالم. وتعمل الشركة بنشاط على توسيع نطاق حضورها في إطار استراتيجيتها التوسعية في منطقة الشرق الأوسط.

إلى ذلك، يُمثل التعاون مع شركة الخليج لتوزيع البرمجيات خطوة مهمة في سياق جهود Vehere لتحقيق تأثير مستدام في هذا القطاع. وستعزز هذه الخطوة من مكانة الشركة لتقديم حلول أمن السيبراني واستخبارات متطورة للعملاء من الحكومات والشركات في المنطقة، ما يُمكّنها من جذب المزيد من البائعين والمُدمجين، بالتوازي مع دعم توليد المزيد من الطلب.

وفي معرض تعليقه على هذا التعاون، قال أفيناش جارج، نائب الرئيس للمبيعات في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى Vehere: "تمثل هذه الشراكة قفزة استراتيجية في إطار جهودنا لتوسيع حضورنا في المنطقة، إذ أنها ستُمكّن الشركات المحلية والهيئات الحكومية من تعزيز أمنها السيبراني من خلال الوصول إلى تقنياتنا المثبتة في مجال اكتشاف الشبكات والاستجابة لها، والتي تم تطويرها أساساً لتلبية المتطلبات الصارمة لوكالات الدفاع والاستخبارات رفيعة المستوى."

من جانبه، قال فيريندرا كولا، رئيس مبيعات القنوات في الخليج لتوزيع البرمجيات: "تتزايد حدة التهديدات السيبرانية وتعقيدها يوماً بعد يوم، وتُولي المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط أولوية متزايدة لتعزيز قدرتها على الرؤية وتوفير الحماية الاستباقية عبر شبكاتها. وقد وجدنا أن تقنية Vehere مُلائمة تمامًا لتلبية هذه المتطلبات، حيث أبهرتنا قدراتها القوية في كشف التهديدات ورؤيتها العميقة للشبكات، ما يجعل هذه الشراكة خطوة استراتيجية لتوفير حلول أمن سيبراني متطورة للمنطقة."

جدير بالذكر أن هذه الشراكة تأتي في وقتٍ من المتوقع فيه أن يصل معدل نمو سوق الكشف عن الشبكات والاستجابة لها عالمياً إلى 14.1% بين عامي 2024 و2028، وفقاً لتوقعات شركة البيانات الدولية (IDC). ومن المتوقع أيضاً أن تشهد منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وحدها نمواً بنسبة 12.6%، ما يسلط الضوء على الطلب الإقليمي القوي. وسيُتيح التعاون مع Vehere فرصاً جديدة لمنظومة قنوات الخليج لتوزيع البرمجيات للاستفادة من سوق الكشف عن الشبكات والاستجابة لها المزدهر.

حول الخليج لتوزيع البرمجيات

شركة الخليج لتوزيع البرمجيات هي موزع ذو قيمة مضافة لمنتجات البرمجيات، تُساعد شركاء قنواتها في الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وعُمان والبحرين على توسيع نطاق وصولهم إلى السوق ودفع عجلة نمو أعمالهم المستدامة. يقع مقر الشركة الرئيسي في دبي، وقد أسستها شركة الخليج للحاسبات الآلية (GBM)، إحدى أكبر مزودي حلول التحول الرقمي الشاملة. تُعدّ الخليج لتوزيع البرمجيات حاليًا أكبر موزع لشركة IBM في منطقة الخليج. تتمتع الشركة بالقدرة على مساعدة شركائها في توفير فرص مهمة في الصناعات التي يعملون بها، وذلك عبر نشاطها في مجموعة واسعة من القطاعات.

نبذة عن Vehere:

Vehere هي شركة برمجيات متطورة في مجال الأمن السيبراني متخصصة في المعلومات الاستخبارية للشبكات الإلكترونية القائمة على الذكاء الاصطناعي. منذ أكثر من عقد من الزمان، تدعم شركة Vehere محللي مكافحة الإرهاب في مجتمعات الدفاع والاستخبارات. أصبحت Vehere محل ثقة محللي الأمن السيبراني في شركات Fortune 500، بما في ذلك شركات الاتصالات والمؤسسات المالية والمدن الذكية، لحماية بنيتها التحتية الحيوية من الهجمات السيبرانية في الوقت الفعلي.

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