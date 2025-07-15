أعلنت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري-إحدى الشركات العقارية الرائدة في مصر- عن طرح المرحلة التجارية من مشروع V40 District بالقاهرة الجديدة على مساحة 20 فدانًا بإجمالي استثمارات 17 مليار جنيه، وتضم هذه المرحلة وحدات تجارية وإدارية وطبية وخدمات متنوعة لتلبية احتياجات عملاء المشروع، وكذلك سكان شرق القاهرة.

يأتي هذا في إطار استراتيجية شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، والتي تستهدف إنشاء مشروعات سكنية متكاملة الخدمات، تساهم في تحقيق التنمية العمرانية بالمدن الجديدة، وذلك لتحقيق مستهدفات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052 بزيادة مساحة المعمور، إضافة إلى التوسع في طرح مشروعات تجارية متكاملة الخدمات لتعزيز مكانتها في القطاع العقاري، وتنويع محفظة مشروعات الشركة.

وتعد المرحلة التجارية من مشروع V40 District، أولى خطوات شركة سيتي إيدج في مجال المشروعات التجارية متكاملة الخدمات في القاهرة الجديدة، حيث ستضم وحدات تجارية على مساحة تصل إلى 800 متر مربع، تستهدف جذب كبرى المتاجر و الـكافيهات و المطاعم للعلامات التجارية الكبرى، مستغلة إطلالة المشروع على طرق رئيسية مما يسهل الوصول إليه، وفي الوقت نفسه تصميمات للوحدات توفر تجربة تسوق فريدة للزوار.

كما ستضم وحدات إدارية (غير مشطبة) تتميز بمساحات عمل مرنة قابلة للتصميم حسب احتياجات كل شركة سواء كانت ناشئة أو كبرى، وتتوزع المكاتب على مبان منخفضة الارتفاع، مما يعزز بيئة عمل مهنية تدعم الإنتاجية والإبداع، ومساحات أخرى مخصصة للتصميم حسب الطلب، وكذلك سيضم المشروع، مجموعة من المراكز الطبية (مشطبة و غير مشطبة) متعددة التخصصات موزعة على مختلف الطوابق بهدف توفير رعاية صحية متكاملة تلبي احتياجات قاطني المشروع وسكان شرق القاهرة.

وحرصت شركة سيتي إيدج، على أن تضم المرحلة التجارية من مشروع V40 District، أماكن مخصصة للترفيه العائلي ومنها ساحة العائلة، والمصممة لاحتضان الفعاليات الموسمية والعروض الحية، وتضم منطقة مخصصة لألعاب الأطفال ومساحات للفنون والأنشطة تعزز الروابط الأسرية، و"الـساحة مركزية" يتوافر بها مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي، تخدم جميع مكونات المشروع، وكذلك مناسبة لاستضافة الفعاليات الترفيهية والاحتفالات الموسمية، إضافة إلى "ممشى للمشاة" مصممة للمشي وسط مناظر طبيعية خضراء، تتوزع على جانبيه أكشاك راقية تضم منتجات مختارة بعناية، بالإضافة إلى مناطق مخصصة لتناول المأكولات والمشروبات العالمية.

قال المهندس تامر ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري: “تمثل المرحلة التجارية من V40 District أول مشروع تجاري متكامل الخدمات تقدمه الشركة في القاهرة الجديدة، وذلك بهدف توفير كل احتياجات السكان مما يعزز تنافسية مشروعاتنا العقارية عبر توفير جودة الحياة لعملائنا، وفي الوقت نفسه تنويع مصادر الدخل للشركة لتعظيم إيرادات المساهمين، فضلًا عن تقديم بدائل متنوعة أمام العملاء الراغبين في الاستثمار العقاري، وتحقيق عوائد دورية مرتفعة".

أضاف أن شركة سيتي إيدج تقدم نموذجًا فريد في المشروعات متعددة الاستخدامات معتمد على موقع استراتيجي قريب من الطرق والمحاور الرئيسية لتسهيل الوصول لمشروعاتنا من الزوار والعاملين، وتصميمات عصرية تلبي احتياجات كل الأنشطة سواء التجارية أو الإدارية أو الطبية، وكذلك بنية تحتية متطورة تسهل تجربة العملاء، وتتوافق مع معايير الاستدامة البيئية والمجتمعية، مما يجعل مشروعاتنا متعددة الاستخدام تحظى بطلب مرتفع وتجذب كبرى العلامات التجارية من داخل وخارج مصر.

يذكر أن المشروع يمتد على مساحة 40 فدانًا، مقسمة بالتساوي بين جزئين سكني يضم شقق سكنية وفيلات مستقلة لاقت إقبالا كبيرًا وحققت مبيعات ضخمة، والنصف الآخر متعدد الاستخدامات يشمل مباني إدارية وتجارية بارتفاع (أرضي + 4 طوابق)، بتصميم يضمن رؤية مباشرة وواضحة من جميع الوحدات، ويوفر تجربة متكاملة تجمع بين العمل، الترفيه، والخدمات، ويفصل بين المنطقتين حزام أخضر طبيعي يحافظ على الخصوصية ويحقق التوازن بين الجانبين السكني والتجاري.

ويقع مشروع V40 District في موقع استثنائي في قلب القاهرة الجديدة، حيث يُطل مباشرة على شارع التسعين الشمالي أمام الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC، ويحيط به أربعة شوارع رئيسية، مما يمنحه رؤية مفتوحة ومتميزة، كما يتميز بسهولة الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ليشكّل نقطة ربط حيوية بين القاهرة القديمة، الجديدة، والعاصمة الجديدة، ويمتاز هذا القطاع من شارع التسعين الشمالي بكونه أحد أرقى المناطق المطورة، ويحيط به مجموعة من المشروعات السكنية، التعليمية، التجارية، والطبية،

ويتميز المشروع بمساحات خضراء شاسعة، و مواقف سيارات سطحية و 2 دور جراج بكامل مسطح المباني لتلبية جميع احتياجات المشروع، ومرافق خدمية متطورة تحقق الراحة والكفاءة، وتستهدف شركة سيتي إيدج، تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل متتالية، على أن يبدأ تسليم المشروع مع بداية عام 2029، بما يعكس التزام "سيتي إيدج" بأعلى معايير الجودة والالتزام.

نبذة عن الشركة:

سيتي إيدج للتطوير العقاري هي شركة مساهمة مصرية تم إطلاقها عام 2017 برأس مال 2 مليار جنيه مصري كثمرة للتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان (HDBK.CA) وهي من الشركات الرائدة في مجالي التطوير العقاري وإدارة الأصول العقارية بالسوق المصري. تقوم الشركة بتطوير وإدارة تطوير مجموعة من المشروعات العقارية المتميزة في مصر والتي تتضمن العديد من فئات الأصول العقارية، بما في ذلك عددٌ من المشروعات السكنية والمولات التجارية والفنادق والمطاعم والمكاتب الإدارية. حصلت الشركة مؤخرًا على جائزة "أسرع الشركات العقارية نمواً في مصر". كما نجحت الشركة في إطلاق 10 مشاريع ناجحة في جميع أنحاء الجمهورية منذ تاريخ إطلاقها حتى الآن.

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