دبي: أعلنت مجموعة سند، الشركة الرائدة عالمياً في مجال هندسة الطيران وحلول إدارة الأصول والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع (مبادلة)، عن توقيع اتفاقية جديدة لصيانة وإصلاح وعمرة محركات V2500 مع شركة الخطوط الملكية الأردنية، إحدى شركات الخطوط الجوية الرائدة في المنطقة.

وجرت مراسم توقيع هذه الاتفاقية تزامناً مع مشاركة "سند" في معرض دبي للطيران 2025 حيث وقع عن "سند" منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، في حين وقع عن شركة الخطوط الملكية الأردنية المهندس سامر المجالي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. وتؤكد هذه الاتفاقية التزام الطرفين بتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطيران.

بموجب الاتفاقية التي تمتد لثلاث سنوات، ستقدم "سند" خدماتها الشاملة لصيانة وإصلاح وعمرة محركات V2500 التي تشغل طائرات الخطوط الملكية الأردنية، بما يضمن دعمًا كاملاً لحلول تشغيل المحركات، وتحسين اعتماديتها، وتسريع أوقات الإنجاز، وتعزيز أدائها على المدى الطويل. وتشغل الخطوط الملكية الأردنية حاليًا أسطولًا مكونًا من 38 طائرة تخدم الوجهات الإقليمية والبعيدة، وتشكل الطائرات المزودة بمحركات V2500 جزءًا أساسيًا من عملياتها التي ترتكز على الطائرات ضيقة البدن.

وتأتي هذه الاتفاقية تكملةً لمسار إنجازات سند في عام 2025، حيث تمثل توسعًا كبيرًا في قاعدة عملائها وتعزز مكانتها كمزود موثوق لحلول الصيانة والإصلاح والعَمرة من الطراز العالمي على صعيد المنطقة، وتبصم على عام من النمو القياسي في سجل أداء "سند" بانضمام 16 عميلًا جديدًا من شركات الطيران العالمية لقاعدة عملائها، بالإضافة إلى نمو سجل طلباتها متجاوزاً 38 مليار درهم إماراتي.

وفي هذا السياق، قال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "سند":

"تعد الخطوط الملكية الأردنية واحدة من شركات الطيران البارزة في المنطقة، ونحن فخورون بتعزيز علاقتنا طويلة الأمد معها من خلال هذه الاتفاقية الجديدة. فهذه الشراكة تؤكد الحضور المتنامي لـ'سند' في الشرق الأوسط وتعكس الثقة التي تضعها شركات الطيران في خبراتنا التقنية التي تمتد لأكثر من أربعة عقود في مجال صيانة المحركات. وسنواصل التزامنا بدعم الخطوط الملكية الأردنية من خلال خدماتنا الموثوقة، ووقت الإنجاز السريع، والجودة عالمية المستوى التي نقدمها من منشأتنا في أبوظبي".

من جانبه، قال المهندس سامر المجالي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملكية الأردنية: "تظل الموثوقية والتميز التشغيلي أهم ركائز العمل في استراتيجيتنا في الخطوط الملكية الأردنية. وقد أثبتت 'سند' باستمرار القدرة والكفاءة والجودة التي ننتظرها من شريك إقليمي بهذا المستوى العالمي. وبهذه الاتفاقية، نضمن حصول محركات V2500 التي تشغل طائراتنا على دعم من الطراز العالمي وداخل منطقة الشرق الأوسط، مما يعزز جاهزية أسطولنا، ويحسن الأداء، ويدعم خططنا للنمو على المدى الطويل".

تعزيز ريادة الطيران الإقليمي

تؤكد هذه الشراكة بين "سند" و"الخطوط الملكية الأردنية" التزام الطرفين بتعزيز منظومة الطيران في الشرق الأوسط من خلال القدرات التقنية المتقدمة، والدعم عالي الجودة لحلول تشغيل المحركات، والتعاون الإقليمي الموثوق. وبفضل خبراتها الهندسية التي تتجاوز 40 عامًا، تواصل "سند" توسيع شبكتها لدعم محركات V2500 في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا والأمريكتين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تتماشى مع رؤية أبوظبي طويلة الأمد لبناء قدرات عالمية تنافسية في مجال الطيران ترتكز على صيانة المحركات من الجيل الجديد، مثل مشروعها لتطوير مركز صيانة محركات "جي تي أف" في مدينة العين والذي يعد جزءًا محوريًا من هذه الرؤية، حيث يضم منشأة متطورة تحتوي على وحدتين لاختبار المحركات بالإضافة إلى قدرات متقدمة ستُشكل حجر الأساس لمستقبل صناعة الطيران في دولة الإمارات.

