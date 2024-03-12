ستقوم UTEC بالتكامل الكامل لأنظمة مراكز البيانات المعيارية من شنايدر إلكتريك

ستسمح الشراكة باستخدام الموارد والخبرات الوطنية لتحقيق هدف التوطين بنسبة تزيد عن 45٪

الرياض، المملكة العربية السعودية– في خطوة رائدة تتماشى مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية الرائدة في مجال إدارة الطاقة والأتمتة، عن شراكة استراتيجية مع الشركة المتحدة للتكنولوجيا للمحطات الكهربائية الفرعية والمفاتيح الكهربائية (UTEC)، الشركة الرائدة في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية وتصنيع معدات التحكم في الطاقة الكهربائية في المملكة، حيث يهدف هذا التعاون إلى تعزيز خلق القيمة المحلية بشكل كبير في أعمال مراكز بيانات شنايدر إلكتريك، مما يجعل من UTEC شريكها البلاتيني المحلي في المملكة.

وستتولى UTEC التكامل الكامل لأنظمة مراكز البيانات المعيارية من شنايدر إلكتريك، والاستفادة من مواردها وخبراتها المحلية لتحقيق هدف الإعتماد على الموارد المحلية بنسبة تزيد عن 45٪. وهذا يشمل الهندسة والتصميم والتصنيع والتجميع وتكامل المعدات والاختبار والفحص وخدمات دعم ما بعد البيع.

وصرح محمد شاهين رئيس مجموعة شنايدر إلكتريك في السعودية والبحرين واليمن وباكستان "نحن متحمسون للشراكة مع UTEC لدفع التوطين وتمكين المواهب السعودية في أعمال مراكز البيانات لدينا. وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية بين شنايدر إلكتريك وشركة يوتك علامة فارقة في تطوير صناعة مراكز البيانات في المملكة العربية السعودية. حيث تتماشى هذه الشراكة مع التزامنا بدعم أهداف رؤية المملكة 2030 وتعزيز نظام بيئي قوي لمراكز البيانات في المملكة. ومن خلال الاستفادة من خبرة 'يوتك' وحضورها المحلي، يمكننا زيادة المحتوى المحلي لحلول مراكز البيانات المعيارية بشكل كبير، مع خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي".

ومن جهته، قال وائل جاد الرئيس التنفيذي لشركة UTEC "نحن متحمسون لتوحيد الجهود مع شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة عالميا في أنظمة إدارة الطاقة لمراكز البيانات. حيث تقدم هذه الشراكة فرصة فريدة لشركة UTEC للمساهمة في توطين حلول مراكز البيانات في المملكة العربية السعودية. ونحن واثقون من أن خبراتنا ومواردنا المشتركة ستمكننا من تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تلبي الاحتياجات المتزايدة لسوق مراكز البيانات في المملكة، ومن خلال العمل عن كثب مع الموارد في المملكة العربية السعودية، ورعاية المواهب، وتعزيز الابتكار، يهدف التعاون إلى إحداث تأثير إيجابي دائم على اقتصاد المملكة والمشهد التكنولوجي".

وتهدف الشراكة بين شنايدر إلكتريك وشركة يوتيك لتحقيق فوائد كبيرة، بما في ذلك زيادة القيمة المضافة المحلية مع توطين أكثر من 45٪ لأعمال مراكز البيانات المعيارية التابعة لشركة شنايدر إلكتريك في المملكة العربية السعودية، والنمو الاقتصادي من خلال توفير فرص العمل، ونقل المعرفة، والمساهمة في تطوير القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية، ونقل المعرفة في رفع مهارات القوى العاملة السعودية وتعزيز ثقافة الابتكار والتقدم التكنولوجي والاستدامة من خلال تقليل انبعاثات الكربون المرتبطة بالنقل وسلسلة توريد أكثر مرونة. هذا وتعطي الشراكة الأولوية لبناء القدرات وتنمية القوى العاملة. وتلتزم الشركتان بتدريب المواهب السعودية وصقل مهاراتها، وتنمية قوة عاملة ماهرة قادرة على دفع الابتكار والتميز في صناعة مراكز البيانات المعيارية.

تأسست شركة UTEC في عام 2001 وهي شركة تابعة لمجموعة بوان ، وهي مجموعة سعودية مدرجة في البورصة. وتعد UTEC مزودا رائدا للحلول الكهربائية مع بصمة تصنيع تزيد عن 120,000 متر مربع عبر العديد من المصانع ، وتنتج محولات الطاقة المتوسطة ومحولات التوزيع من النوع الجاف والحزم والمحطات الفرعية الجاهزة والمتنقلة والمفاتيح الكهربائية ذات الجهد المتوسط والمفاتيح الكهربائية ذات الجهد المنخفض وجميع أنواع اللوحات ومراكز البيانات الجاهزة المعيارية. توفر UTEC منتجاتها في أكثر من 20 دولة حول العالم.

نبذة عن شنايدر إلكتريك

يتمثل هدف شنايدر إلكتريك في تمكين الجميع من تحقيق أقصى استفادة من طاقتنا ومواردنا، وسد الفجوة بين التقدم والاستدامة للجميع. نحن نسمي هذه الحياة على.

مهمتنا هي أن نكون شريكك الرقمي للاستدامة والكفاءة.

نحن نقود التحول الرقمي من خلال دمج تقنيات العمليات والطاقة الرائدة عالميا ، ونقطة النهاية لربط المنتجات والضوابط والبرامج والخدمات السحابية ، عبر دورة الحياة بأكملها ، مما يتيح إدارة الشركة المتكاملة ، للمنازل والمباني ومراكز البيانات والبنية التحتية والصناعات.

نحن أكثر الشركات العالمية محلية. نحن دعاة للمعايير المفتوحة والنظم الإيكولوجية للشراكة المتحمسين لهدفنا المشترك الهادف والقيم الشاملة والممكنة .

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