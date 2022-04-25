جنيف – أعلن اليوم جاستن صان، مؤسس شركة "ترون" (TRON)، في رسالة مفتوحة نُشرت على موقع "تويتر" عن إطلاق "يو إس دي دي" (أو الدولار الأمريكي اللامركزي)، وهي عملة مستقرة جديدة تماماً تعتمد على تقنية الكتل الرقمية للتعاملات "بلوك تشين" الخاصة بشركة "ترون" (TRON)، في خطوة تمثّل دخولها الرسمي في مجال العملات المستقرة اللامركزية.

ستتعاون شركة "ترون داو" (TRON DAO) اللامركزية المستقلة مع أقرانها من قادة قطاع البلوك تشين الآخرين لإنشاء عملة "يو إس دي دي" (USDD). ستستفيد الشركة من قوة الرياضيات والخوارزميات لتحقيق الهدف الشامل المتمثل في توفير الحرية المالية للجميع. وكان صن قد أشار في رسالة مفتوحة أخرى إلى إنشاء صندوق احتياطي خاص بشركة "ترون داو" (TRON DAO) اللامركزية المستقلة لضمان التطوير المستدام لعملة "يو إس دي دي" (USDD) الرقمية المستقرة.

في البداية ، سيتم إصدار عملة "يو إس دي دي" (USDD) الرقمية المستقرة على شكل رمز "تيراكوين" (TRC) على شبكة "ترون" (TRON). وسيعمل صندوق "ترون داو" (TRON DAO) الاحتياطي بمثابة آلية شفافة لإدارة الاحتياطيات التي تدعم عملة "يو إس دي دي" (USDD) الرقمية المستقرة.

لن تعتمد عملة "يو إس دي دي" (USDD) الرقمية المستقرة على أي مؤسسات مركزية مخصّصة لاسترداد العملات الرقمية وإدارتها وتخزينها، وستحقق بدلاً من ذلك لامركزية كاملة ضمن سلسلة الكتل نفسها. وسيتم ربط عملة "يو إس دي دي" (USDD) الرقمية المستقرة بعملة "تي آر إكس" (TRX) وهي الأصل الأساسي، وسيتم إصدارها بطريقة لامركزية.

عندما يكون سعر عملة "يو إس دي دي" (USDD) الرقمية المستقرة أقل من 1 دولار أمريكي، سيتمكن المستخدمون والمتاجرون بالمراجحة من إرسال دولار أمريكي واحد إلى النظام والحصول بالمقابل على عملة "تي آر إكس" (TRX) تساوي قيمتها دولار أمريكي واحد. وعلى العكس، يُمكن للمستخدمين والمتاجرين بالمراجحة إرسال عملة "تي آر إكس" (TRX) بقيمة دولار أمريكي واحد إلى النظام اللامركزي والحصول بالمقابل على دولار أمريكي واحد، عندما يكون سعر عملة "يو إس دي دي" (USDD) الرقمية المستقرة أعلى من دولار أمريكي واحد. بغض النظر عن أي تقلبات تشهدها السوق، يسمح بروتوكول "يو إس دي دي" (USDD) بإبقاء قيمة عملة "يو إس دي دي" (USDD) الرقمية المستقرة ثابتة عند 1: 1 مقابل الدولار الأمريكي، باستخدام الخوارزميات المناسبة وبطريقة لامركزية.

في الإجمال، سيسمح بروتوكول العملة اللامركزية ذات السعر المستقر بتوسيع حالات استخدام العملات المشفرة بشكل كبير، ويجعلها متاحة بالفعل، ما من شأنه أن يؤدي إلى آثار واسعة النطاق على منظومة البلوك تشين والاقتصاد الفعلي.

بعد أربع سنوات من النمو ، سجّلت "ترون" (TRON) أكثر من 87 مليون مستخدم ضمن السلسلة و 3 مليارات معاملة رقمية ضمن المنظومة ككل. وقد تجاوزت القيمة السوقية للعملات المتداولة من عملات "تي آر سي-20" (TRC-20) القائمة على عملة "تيثر" ورمزها "يو إس دي تي" (USDT)، قيمة رموز إيثيريم المميزة "إي آر سي-20" (ERC-20) القائمة على عملة "تيثر" ورمزها "يو إس دي تي" (USDT)، حيث بلغj 41 مليار دولار، ما يجعل من شركة "ترون" (TRON) أكبر شبكة للعملات المستقرة في العالم. وتفتخر الشركة بامتلاك أكثر من 55 مليار دولار من الأصول المالية، بما في ذلك العملات المستقرة المتداولة ضمن السلسلة، كما قامت بتسوية وتصفية إجمالي يزيد عن 4 تريليون دولار أمريكي من الأصول المالية. وفي ديسمبر 2021 ، أصبحت شبكة "ترون" (TRON) لامركزية بالكامل وأُعيدت هيكلتها بالكامل لتصبح شركة "ترون داو" (TRON DAO)، أكبر منظمة مستقلة لامركزية في العالم.

تزامناً، تمّ تعيين سعادة السيد صن رسمياً من قبل حكومة دولة غرينادا الكاريبية، ليصبح سفيرا وممثلاً دائماً لها لدى منظمة التجارة العالمية ("دبليو تي أو"). وقد تولّي بموجب ذلك السيد صن تمثيل دولة غرينادا بشكل نشط في مختلف الاجتماعات التي استضافتها المنظمة. وأعرب صن عن رغبته في تعزيز الجهود لتحقيق التكامل بين استخدام العملات المشفرة والدول السيادية بشكل استباقي لبناء بنية تحتية مالية أقوى آمنة وفعالة وشاملة. وأشار صن أنه سيواصل الاستفادة من خبرته في مجال العملات الرقمية لتوفير استجابة مشتركة للتحديات الجديدة التي يفرضها التحول الرقمي في عصر ما بعد الجائحة.

يمثل إطلاق عملة "يو إس دي دي" (USDD) الرقمية المستقرة على منصة "ترون" (TRON) خطوة صغيرة نحو تطوير العملات المستقرة القائمة على منصة "ترون" (TRON)، ويشكّل في الوقت عينه قفزة عملاقة للبشرية في الجهود نحو بلوغ الحرية المالية المطلقة.

إذ يسود الاعتقاد بوجوب أن يتمتع الأفراد بأكثر من الحريات الأربع الأساسية التي حددها يوماً الرئيس الأمريكي السابق فرانكلين روزفلت، وهي حرية التعبير، وحرية العبادة، والتحرر من العوز، والتحرر من الخوف، وأنه من الضروري أن يتمتعوا أيضاً بحرية التمويل، وحرية الثروة، وحرية حماية ممتلكاتهم الخاصة.

ويتمثّل الهدف النهائي في جعل الوصول العادل إلى الخدمات المالية من الحقوق الأساسية للإنسان. ومع الوقت، ستصبح الخدمات المالية من ضرورات الحياة، على غرار الماء والهواء، وستصبح في متناول الأفراد في جميع أنحاء العالم.

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